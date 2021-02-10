15 забавных снимков, демонстрирующих идеи очень осмотрительных товарищей

Некоторым людям от рождения перепало большое количество осторожности и благоразумия. И для того, чтобы обеспечить личную безопасность, и сохранность своего имущества, они включают безграничную фантазию. Примеры таких творческих изобретений смотрите далее в посте.
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Дорожный знак предупреждает водителей, что они могут столкнуться с пешеходами, которые глубоко поглощены своими смартфонами, в Стокгольме, Швеция
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