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15 забавных снимков, демонстрирующих идеи очень осмотрительных товарищей

15 забавных снимков, демонстрирующих идеи очень осмотрительных товарищей (16 фото)

Автор:
10 февраля 2021 23:35
Сообщество : Юмор
Метки: Забавные   безопасность   идеи   имущество   осмотрительные   товарищи   фантазия   
1562
16

Некоторым людям от рождения перепало большое количество осторожности и благоразумия. И для того, чтобы обеспечить личную безопасность, и сохранность своего имущества, они включают безграничную фантазию. Примеры таких творческих изобретений смотрите далее в посте.

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Метки: Забавные   безопасность   идеи   имущество   осмотрительные   товарищи   фантазия   
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5  комментариев
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563
Лучший Друг 2 часа назад
Это шлагбаум во дворе. У каждого свой замок. Сняв его, можно открыть шлагбаум.

Хотя было бы проще сделать дубликаты ключей
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8k
Владимир 2 часа назад
>> тот человек очень тщательно приготовился к урагану
к граду
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56
Племянник Путина 2 часа назад
Комментарий к фото
сорвать то, только один надо
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3k
Свирепый Бамбр Племянник Путина 56 минут назад
Комментарий к фото
Кто минуснул? Дебил, расскажи в чем он не прав? )))))
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