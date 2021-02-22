FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Еда 1251 пост • 530 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Еда 
Эти торты настоящее произведение искусства!

Эти торты настоящее произведение искусства! (16 фото)

Автор:
22 февраля 2021 09:32
Сообщество : Еда
Метки: Шедевр   еда   искусство   кондитер   красота   сладкое   торт   
248
16
Они слишком хороши, чтобы кто-нибудь просто так взял - и съел их
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Еда"
Метки: Шедевр   еда   искусство   кондитер   красота   сладкое   торт   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
60k
Доктор Джонс Час назад
Конечно - это круто, но кушать такие торты как-то страшновато...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Джон Уик 16 минут назад
Да, тортик годами делать не будешь. Тут нужна ловкость и быстрота.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11
Гретта Этенеер 22 минуты назад
Это точно торты?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
pilgrimnl 46 минут назад
они вообще съедобные?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Есть три вещи, без которых нельзя» — фишки жизни пожарного из Москвы «Есть три вещи, без которых нельзя» — фишки жизни пожарного из Москвы Гигантский торт в виде Land Rover, которым можно накормить 2000 человек Гигантский торт в виде Land Rover, которым можно накормить 2000 человек 17 пирогов, которые слишком прекрасны, чтобы их есть 17 пирогов, которые слишком прекрасны, чтобы их есть 20 фактов о шоколаде, о которых вы, возможно, не догадывались 20 фактов о шоколаде, о которых вы, возможно, не догадывались 15 самых знаменитых сладких старичков 15 самых знаменитых сладких старичков Художник из Польши создаёт потрясающие скульптуры из металлолома Художник из Польши создаёт потрясающие скульптуры из металлолома
Olxi

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1028760



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Фельдшер из Украины совершил по-настоящему геройский поступок
1
67
Фельдшер из Украины совершил по-настоящему геройский поступок
Русский "гладиатор", поразивший Рим: все рекорды суперчеловека в очках
1
32
Русский "гладиатор", поразивший Рим: все рекорды суперчеловека в очках
﻿
Набирающие популярность в сообществах
История праздника 23 февраля
0
4
История праздника 23 февраля
Что подарить любимому мужу на 23 февраля
0
28
Что подарить любимому мужу на 23 февраля
35-летняя Ирина Шейк показала лицо после пробуждения без макияжа (4 фото + видео)
35-летняя Ирина Шейк показала лицо после пробуждения без макияжа (4 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#люди#приколы#шоу бизнес#прикольные#еда#космос#позитив#собака
#фото#история#прикол#Россия#СССР#подборка#картинки#настроение#смешно#актеры
#факты#кино#животные#интересное#сша#девушки#комментарии#наука#снег#аварии

На что жалуетесь?

Вернуться