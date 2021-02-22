Эти торты настоящее произведение искусства!

Все кулинары знают — для того, чтобы их блюдо обрело больше шансов на успех, в первую очередь, его должно захотеться съесть глазами! Но похоже, что кондитер Эмма Джейн решила взять за основу визуальную составляющую своих творений, и теперь это не просто тортики, а самые настоящие произведения искусства!