Эти торты настоящее произведение искусства!

248
16
Они слишком хороши, чтобы кто-нибудь просто так взял - и съел их
Все кулинары знают — для того, чтобы их блюдо обрело больше шансов на успех, в первую очередь, его должно захотеться съесть глазами! Но похоже, что кондитер Эмма Джейн решила взять за основу визуальную составляющую своих творений, и теперь это не просто тортики, а самые настоящие произведения искусства!
Торт в честь дня рождения местного фермера
Предлагаем вам рассмотреть поближе кондитерские шедевры Эммы, которой наверняка не раз приходилось слышать «и это можно есть?!»
×
Теперь у щеночка Джейн есть его сладкий портрет
Эмма создаёт праздничные, скульптурные и свадебные торты в стиле реализм, и увидев их, каждый согласится с тем, что в первую очередь это настоящее произведение искусства, и только потом уже сладость к чаю.
Сладкая девочка
Главной особенностью тортов, изготовленных Джейн, является мельчайшая детализация всех его элементов. И глядя на её работы, всем и правда может показаться, что они вот-вот оживут!
Сладкая скульптура Аватар
Эмма не только любит создавать сладкие шедевры, но и обучать кондитерскому делу других. Поэтому она проводит мастер-классы для всех желающих, коих, не мудрено представить, очень и очень много!
Царевна-Лебедь
Для создания подобных кондитерских изделий, конечно, требуется множество инструментов, главные из которых — терпение и увлечённость.
Источник:
Ссылки по теме:
- Художник из Польши создаёт потрясающие скульптуры из металлолома
- Торты, похожие на райские острова
- 20 фактов о шоколаде, о которых вы, возможно, не догадывались
- 17 пирогов, которые слишком прекрасны, чтобы их есть
- Потрясающие дизайнерские торты для любителей искусства
10
Понравилось10
Новости партнёров
Загрузка...