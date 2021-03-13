Цветы из сахара: 30 потрясающих работ от Мишель Нгуен

Неудивительно, что ее искусство так ценится: Мишель Нгуен получила награды как лучший австралийский флорист по сахарной флористике от ACDN, а также как австралийский художник года по производству сахарных цветов ACADA 2019, и она также входит в число лучших мастеров по лепке из сахарной пасты в мире. Когда Нгуен не путешествует и не занимается заказами, она учит других мастеров-кондитеров секретам своего искусства.