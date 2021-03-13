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Цветы из сахара: 30 потрясающих работ от Мишель Нгуен

Цветы из сахара: 30 потрясающих работ от Мишель Нгуен (31 фото)

Автор:
13 марта 2021 14:10
Сообщество : Искусство
Метки: кондитер   кондитерское изделие   кондитерское творчество   красота   мастерство   флористика   цветы   
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Мишель Нгуен из Мельбурна - один из лучших мастеров по сахарной флористике в мире. Ее цветы почти невозможно отличить от настоящих, настолько безупречны все детали и их исполнение. Самые популярные цветы, которые Мишель делает чаще всего, - это розы. Но среди ее работ есть и совершенно фантастические пионы, тюльпаны, маки и даже орхидеи! От этой красоты невозможно оторвать взгляд.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: кондитер   кондитерское изделие   кондитерское творчество   красота   мастерство   флористика   цветы   
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5  комментариев
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10k
кира 2 часа назад
Это что-то невероятное! Нет слов!
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андрей 11 минут назад
Ссылка youtu.be
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5k
Летучий Мыш андрей 6 минут назад
Ссылка youtu.be
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Olga Raudis 18 минут назад
Потрясающе. Сама делала подобное, знаю, сколько времени уходит на такое.
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57k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
Тушонка , вот умеешь же находить потрясающую информацию . зачем тогда обычно всякое говно постишь хз.
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