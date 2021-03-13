Цветы из сахара: 30 потрясающих работ от Мишель Нгуен

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Мишель Нгуен из Мельбурна - один из лучших мастеров по сахарной флористике в мире. Ее цветы почти невозможно отличить от настоящих, настолько безупречны все детали и их исполнение. Самые популярные цветы, которые Мишель делает чаще всего, - это розы. Но среди ее работ есть и совершенно фантастические пионы, тюльпаны, маки и даже орхидеи! От этой красоты невозможно оторвать взгляд.
Неудивительно, что ее искусство так ценится: Мишель Нгуен получила награды как лучший австралийский флорист по сахарной флористике от ACDN, а также как австралийский художник года по производству сахарных цветов ACADA 2019, и она также входит в число лучших мастеров по лепке из сахарной пасты в мире. Когда Нгуен не путешествует и не занимается заказами, она учит других мастеров-кондитеров секретам своего искусства.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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