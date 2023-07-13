Услада для глаз и желудка: 30 умопомрачительных десертов

Десерты - вершина кулинарного искусства. Эффектные, заманчивые и невероятно вкусные. Их целое многообразие: от шоколадного печенья до торта "Черный лес". Ну а кто не любит на завтрак блины и венские вафли? Сообщество r/DessertP**n демонстрирует десерты в лучшем виде. Как говорится, жизнь коротка, сначала съешь десерт.
3. "Я распечатала изображение своего черничного пирога на пазле, чтобы наслаждаться им снова и снова"
"Мы ищем фотографии, которые действительно передают красоту, оригинальность и аппетитность десертов. Те, перед которыми невозможно устоять. Это может быть безупречно украшенный торт или идеальный кусочек печенья. Это искусство, а не наука", - рассказывает один из авторов сообщества.
"Я заметил большую любовь ко всему шоколадному. Есть что-то такое в липком брауни или насыщенном шоколадном торте, от чего у людей текут слюнки. Но бывают дни, когда в центре внимания оказывается идеально испеченный пирог или нежная сдоба. Это похоже на моду: она постоянно меняется, но классика никогда не выходит из моды".
"Мы поощряем оригинальный контент и любим, когда участники сообщества готовят на скорую руку. Стараемся найти баланс между работами профессиональных кондитеров и домашней, деревенской выпечки, от которой становится тепло на душе".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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