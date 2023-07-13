Услада для глаз и желудка: 30 умопомрачительных десертов

"Я заметил большую любовь ко всему шоколадному. Есть что-то такое в липком брауни или насыщенном шоколадном торте, от чего у людей текут слюнки. Но бывают дни, когда в центре внимания оказывается идеально испеченный пирог или нежная сдоба. Это похоже на моду: она постоянно меняется, но классика никогда не выходит из моды".