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Услада для глаз и желудка: 30 умопомрачительных десертов

Услада для глаз и желудка: 30 умопомрачительных десертов

Автор:
13 июля 2023 09:45
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Шедевр   десерт   коллекция   кондитер   торт   
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Десерты - вершина кулинарного искусства. Эффектные, заманчивые и невероятно вкусные. Их целое многообразие: от шоколадного печенья до торта "Черный лес". Ну а кто не любит на завтрак блины и венские вафли? Сообщество r/DessertP**n демонстрирует десерты в лучшем виде. Как говорится, жизнь коротка, сначала съешь десерт.

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"Мы ищем фотографии, которые действительно передают красоту, оригинальность и аппетитность десертов. Те, перед которыми невозможно устоять. Это может быть безупречно украшенный торт или идеальный кусочек печенья. Это искусство, а не наука", - рассказывает один из авторов сообщества.

"Я заметил большую любовь ко всему шоколадному. Есть что-то такое в липком брауни или насыщенном шоколадном торте, от чего у людей текут слюнки. Но бывают дни, когда в центре внимания оказывается идеально испеченный пирог или нежная сдоба. Это похоже на моду: она постоянно меняется, но классика никогда не выходит из моды".


"Мы поощряем оригинальный контент и любим, когда участники сообщества готовят на скорую руку. Стараемся найти баланс между работами профессиональных кондитеров и домашней, деревенской выпечки, от которой становится тепло на душе".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Еда   Шедевр   десерт   коллекция   кондитер   торт   
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2  комментария
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54
Alex Roland 11 минут назад
Пойду ка и я себе шедевр сделаю
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устал я от вас 10 минут назад
Для глаз да... а вот для желудка это всё вредно. Впрочем глазам вообще всё равно на что смотреть, ну кроме сварки.
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