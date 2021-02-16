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Археологи обнаружили в Египте древнейшую пивоварню в мире

Археологи обнаружили в Египте древнейшую пивоварню в мире (5 фото)

Автор:
16 февраля 2021 16:36
Сообщество : Наука
Метки: археология   египет   история   наука   новости археологии   пивоварня   
208
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Служба древностей Египта сообщает, что пивоварня, где было налажено массовое производство напитка, вероятно, восходит к эпохе фараона Нармера, последнего правителя Додинастического периода (примерно 6000-3150 года до нашей эры).

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: археология   египет   история   наука   новости археологии   пивоварня   
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1  комментарий
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Юрий 9 минут назад
Ну если даже древние греки туда же... Уболтали, пойду на днях искать солод и дрожжи. Ибо свое получается настоящее.
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