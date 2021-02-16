Археологи обнаружили в Египте древнейшую пивоварню в мире

Археологи Мэтью Адамс из Нью-Йоркского университета и Дебора Яхсар из Принстонского университета, которые участвовали в раскопках, рассказали, что в этой пивоварне было налажено массовое производство — одновременно здесь варилось около 22 400 литров напитка.

«Вероятно, что пивоварню построили здесь специально для того, чтобы поставлять пиво для царских ритуалов, проводившихся в погребальных помещениях египетских фараонов, — рассказал Адамс. — Во время раскопок этих объектов были обнаружены доказательства использования пива в жертвенных обрядах».