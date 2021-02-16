Археологи обнаружили в Египте древнейшую пивоварню в мире

Служба древностей Египта сообщает, что пивоварня, где было налажено массовое производство напитка, вероятно, восходит к эпохе фараона Нармера, последнего правителя Додинастического периода (примерно 6000-3150 года до нашей эры).
Министерство туризма Египта рассказало о находке на своей странице в Facebook. Пивоварню, возраст которой предположительно составляет более 5 000 лет, совместными усилиями обнаружили египетские и американские ученые на территории древнего египетского города Абидоса в 450 километрах к югу от Каира.
Генеральный секретарь Службы древностей Египта Мостафа Вазири рассказал, что пивоварня состояла из восьми больших зон, которые служили «отделами для производства пива», и добавил, что в каждой было около 40 глиняных сосудов, выставленных в два ряда. Он объяснил, что в них нагревали смесь зерна и воды, при этом каждый «удерживался на месте с помощью глиняных рычагов в виде колец, расположенных вертикально».
Археологи Мэтью Адамс из Нью-Йоркского университета и Дебора Яхсар из Принстонского университета, которые участвовали в раскопках, рассказали, что в этой пивоварне было налажено массовое производство — одновременно здесь варилось около 22 400 литров напитка.
«Вероятно, что пивоварню построили здесь специально для того, чтобы поставлять пиво для царских ритуалов, проводившихся в погребальных помещениях египетских фараонов, — рассказал Адамс. — Во время раскопок этих объектов были обнаружены доказательства использования пива в жертвенных обрядах».
Недавние открытия показали, что производство пива в Древнем Египте существовало еще 5000 лет назад. Процесс, который мы назвали бы пивоварением, появился в Месопотамии в поселении Годин-Тепе на территории современного Ирана примерно в 3500-3100 годах до нашей эры.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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