Спалилась и обиделась: Скабеева рассердилась на Собчак за опубликованное видео закулисья

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Ксения Анатольевна в своем Телеграм-канале выложила видео, на котором перед эфиром гостям программы "60 минут" задается инструктаж: что нужно говорит в первом блоке, а о чем следует умолчать. Телеведущая Скабеева разозлилась, заявив, что не любит лицемеров.
О том, что любые телепрограммы тщательно срежиссированы и даже конфликты, которые возникают между гостями и ведущими, дополнительно оплачиваются, известно давно. Многие приглашенные "эксперты" ходят на эти политические и прочие ток-шоу отнюдь не из-за страстного желания донести свою точку зрения, а по причине неплохих гонораров.
В соцсети попала техническая запись нескольких минут подготовки программы "60 минут". На ней - "закулисные" разговоры и фактически инструктаж. Телеведущая Ольга Скабеева объясняет гостям, каких тем лучше не касаться в первом блоке эфира. В частности, темы Навального.
- У нас сейчас первый блок, - объявляет ведущая. - Мы не сразу к нашей любимой теме переходим. Мы сначала от сердца, от души, про «Северный поток», про двойные стандарты, про то как они нам все надоели, а уже потом все это расшифруем....
Сначала это видео опубликовала журналист Елена Рыковцева, затем в своем Телеграм-канале выложила Ксения Собчак. Последнее возмутило Скабееву, которая в ответ запостила фрагмент интервью Ксении Анатольевны Юрию Дудю - в этом отрывке Собчак признается, что осуждает любое подслушивание. "Есть вещи, которыми приличный человек не занимается. Приличный человек не слушает чужих разговоров, не читает чужие письма", - отметила тогда Собчак. "Не люблю лицемеров". "Подслушивать и подглядывать в замочную скважину — отвратительно, пошло и так унизительно! Мои милые доброжелатели, если вы не знакомы со старой этикой, воспользуйтесь хотя бы новой", - намекнула на двойные стандарты Скабеева. В ответ на этот спич Ксения заметила, что некорректно сравнивать "публичный разговор с большой командой на площадке и личный телефонный разговор (именно о нем шла речь в интервью с Юрием Дудем), доступ к которому есть только у спецслужб". "Да и все понимают,что вы не идете ко мне на интервью не из-за нелестного смс в телеге,а потому что боитесь. Потому что умеете говорить только в «удобных» вам условиях. Как и Соловьев который вначале пообещал а потом не пришел потому что, цитата: «она ругается матом». В этом между нами всегда будет разница,Ольга: я могу свободно прийти на любую площадку ,в т числе и на вашу,и на соловьевскую."Но я свободна от предрассудков,и не боюсь ни либералов ни всех вас. А вы-боитесь. И поэтому я свободный человек и независимый журналист. А вы?)) И именно поэтому вы под любым предлогом никогда не пойдете ни ко мне ни к Дудю. Максимум- либо к слабым журналистам ,либо «проверенным» коллегам ))). И это печально. Я думала ,что вы смелее", - резюмирует Собчак.
А это уже "вторая серия", в которой Скабеева делает выговор своему супругу и соведущему, вопреки инструкциям опросившего все-таки на эту "любимую" тему и Гордея, и Дмитрия Галкина.
"Я понимаю, что ты занят, не ходишь на летучки, но давай исполнять какие-то договоренности!" - выговаривает рассерженная телеведущая.
"Я понимаю, что ты занят, не ходишь на летучки, но давай исполнять какие-то договоренности!" - выговаривает рассерженная телеведущая.
Собственно, ничего неожиданного: любая программа должна быть срежиссирована. Роли разучены, декорации расставлены, сцены отрепетированы, массовка наготове. Камера, мотор...
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