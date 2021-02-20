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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4648 постов • 647 подписчиков подписаться
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Спалилась и обиделась: Скабеева рассердилась на Собчак за опубликованное видео закулисья

Спалилась и обиделась: Скабеева рассердилась на Собчак за опубликованное видео закулисья (6 фото + 2 видео)

Автор:
20 февраля 2021 18:04
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 60 минут   политика   скабеева   собчак   телепрограмма   шоу бизнес   
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Ксения Анатольевна в своем Телеграм-канале выложила видео, на котором перед эфиром гостям программы "60 минут" задается инструктаж: что нужно говорит в первом блоке, а о чем следует умолчать. Телеведущая Скабеева разозлилась, заявив, что не любит лицемеров.

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Метки: 60 минут   политика   скабеева   собчак   телепрограмма   шоу бизнес   
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10k
Иван Васильевич 50 минут назад
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−5
Sweetie Минуту назад
Абсолютно каждый раз когда я вижу Скабееву возникает мысль до чего же она мерзкая
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37k
Прораб 9 минут назад
Кто б.лядь эти потасканные и престарелые б.ляди?
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6k
Михаил 10 минут назад
А кто то смотрит эту дребедень, где трудно что то понять, когда одновременно говорят 2-3 человека.
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1k
Stealth 18 минут назад
Говно с говном воюет. Но срут они в те головы, в которые надо срать. Так что пуст лучше срут с пользой для России, чем против неё.
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85
Племянник Путина 19 минут назад
я был уверен, что скобеева это хохло журношлюха, а оказывается она на нашем тв...
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15k
Robin Hood 23 минуты назад
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4k
Ya Полчаса назад
Собчак враг, а упомянутый Дудь- придурок из интернета, хотя тоже враг, но меньшего масштаба и смотрится как клоун.
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1k
Mais Profoza Полчаса назад
Мне очень интересно, кто поставил дизы этому посту... Хочется понять, что вам не понравилось? То что спалили, как снимаются программы?
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37k
Прораб Mais Profoza 8 минут назад
Я поставил.
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37k
Прораб Mais Profoza 7 минут назад
Это не пост, это говно какое то
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5k
SR Полчаса назад
Поцапались две мрази. Одна - пропагандонша, вторая - просто гандонша.
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1k
Алек Сандр Полчаса назад
Что одна, что вторая... Одного поля ягоды, только одна - овчарка власти, а вторая - вечная оппозиция. Задача у них одна - накосить бабла, просто косят по разную сторону баррикад. А америку не открыли, ни та, ни другая. Собаки лают, караван идёт.
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5k
Pterodactyl Полчаса назад
Страйк, пропаганда между собой грызется
А когда у пригоженских фан и патриот свой сливной бачок будет?
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2k
Dmitrii Ivanov 48 минут назад
Ссылка youtu.be
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107
Юрий 48 минут назад
Само то шоу дешевка низкобюджетная, а уж смотреть как его снимают и готовят... увольте.
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28
Робин Гад 53 минуты назад
Гос.канал "Россия" финансируется за счёт налогов ,в том числе и моих,и мне интересно знать-дурят меня или говорят правду.То что выложили про Скабееву никак её лично не задевает,это её профессия и издержки от неё.Никто же не выкладывал как она занимается сексом с мужем или принимает душ у себя дома.Народ имеет право знать кто и как его дурит...
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7k
Danil Sochin 53 минуты назад
Обеих не перевариваю
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9k
Михалыч 56 минут назад
И что, автор хочет сказать, что открыл кому-то глаза? Конечно, у лехаима и Ко и остальных всё по наитию, без сценария
Какая разница, с какой стороны пропаганда, она ВСЯ под копирку. Журналистики нет, это как и реклама - продукт для "впаривания".
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1k
Росомаха 57 минут назад
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−3
14k
vikklu Час назад
Да как-то недосуг...
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2k
Феликс Дзержинский Час назад
СМИ лепят из мозга человека что хотят, манипулируют сознанием в нужную для правительства сторону, жонглируют аргументами, но не фактами в нужную для них сторону. Плохо то, что многие люди отвыкли мыслить критически и подвергать всё сомнению, принимают за правду даже самую дикую ложь.
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45k
Albert GER Феликс Дзержинский 12 минут назад
Написал Феликс Эдмундович ))))
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