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"Ты ж программист, почини!": убойные ситуации из будней сисадминов

"Ты ж программист, почини!": убойные ситуации из будней сисадминов (16 фото)

Автор:
28 января 2021 11:15
Сообщество : Юмор
Метки: компьютерщик   прикол   сисадмин   системный администратор   смешно   фото   
5930
16
Системный администратор - очень важный человек в коллективе. Без него работа целого офиса может остановиться. Мы собрали забавные фото из жизни сисадминов, доказывающие, что скучать им некогда.
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Метки: компьютерщик   прикол   сисадмин   системный администратор   смешно   фото   
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19  комментариев
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1k
Jastran Час назад
Но, по большей части сисадмин это козлик, который докладывает вышестоящему начальству кто и когда лазит во всякие ВК, ОК, фишки и прочее, при этом сам тихонько подрачивает на порнхабе.
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1k
ДмитрийБесчастнов Jastran Час назад
"Ты ж программист, почини!": убойные ситуации из будней сисадминов
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2k
Ilya Volodin Секунду назад
Комментарий к фото
А вот Flash и правда отключили =)
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4k
КремлеКот Минуту назад
Когда пытаются спрашивать что-то не по моему направлению, я всегда говорю: когда у вас болит зуб вы же не идёте к какому угодно врачу, а конкретно к стоматологу.
Так и в программировании, у каждого своя область.
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20k
Михаил Сметанкин Полчаса назад
На самом деле коммутационная переезжает, и кабели тупо быстрее просто обрезать, чем вытаскивать по одному. Все равно кабели перетягивать.
На самом деле коммутационная переезжает, и кабели тупо быстрее просто обрезать, чем вытаскивать по одному. Все равно кабели перетягивать.
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112k
[email protected] Полчаса назад
сегодня принесли. сказали что притормаживает.
сегодня принесли. сказали что притормаживает.
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27k
EvilHomer [email protected] 24 минуты назад
Просто поставь SSD и отдай
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7k
DumDum Час назад
Бухгалтерия при инвентаризации сказала: "У нас по записям на тебя записан вай-фай хаб. Будь добр - предъяви!". Админ предъявил. Что не так-то?
Бухгалтерия при инвентаризации сказала: "У нас по записям на тебя записан вай-фай хаб. Будь добр - предъяви!". Админ предъявил. Что не так-то?
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333
Placid DumDum 2 минуты назад
Наша бухгалтерия поставила на учет СКС. И присвоила ей инвентарный номер. На инвентаризации потребовали предъявить. А у нас 8 этажей, включая технический.
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3k
ZmeyUA 2 часа назад
Служебная записка на меня
- на наш вопрос, почему не печатает принтер, главный инспектор отдела ИАРМС советовал включить его в розетк и при этом цинично улыбался..." )))))
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3k
rutt 2 часа назад
Про фонарик боянисто, но по прежнему весело)
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31k
Опаньки 2 часа назад
оно вот так как раз так до прихода сисадмина
оно вот так как раз так до прихода сисадмина
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7k
DumDum Опаньки Час назад
Враки. Так и после, но до появления пользователей...
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16k
MarkovAlexandr Опаньки 41 минуту назад
Это вид во время сдачи объекта. Сдали, акты подписали, а потом начинается: "Это перенесите слева направо, это справа налево, ой нет, то есть слева вниз, а справа - вверх. То есть наоборот. А почему такой беспорядок в стойке?!?!?!"
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27k
EvilHomer Опаньки Полчаса назад
Сисадмин ниучом не виноват
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8k
Сол Гудман Опаньки Полчаса назад
после прихода
после прихода
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22
ersh8423 Сол Гудман Минуту назад
Тут хотя бы в сетевой журнал смотрит, а не флюкой по проводам водит... Хотя если не найдёт, пойдёт за флюкой
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