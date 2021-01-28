"Ты ж программист, почини!": убойные ситуации из будней сисадминов

Системный администратор - очень важный человек в коллективе. Без него работа целого офиса может остановиться. Мы собрали забавные фото из жизни сисадминов, доказывающие, что скучать им некогда.
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Так и в программировании, у каждого своя область.
- на наш вопрос, почему не печатает принтер, главный инспектор отдела ИАРМС советовал включить его в розетк и при этом цинично улыбался..." )))))