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Ребёнок от человека и обезьяны

Ребёнок от человека и обезьяны (5 фото)

Автор:
21 февраля 2021 23:13
Метки: животные   медицина   наука   факты   
1127
5

Ну, а что? Скрещивают разные виды домашних животных, скрещивают и диких животных. В следствие этого и получаются всякие ЛИГРЫ и волкопсы. А что же обезьяна? Это же практически родственник человека по официальной теории.

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Метки: животные   медицина   наука   факты   
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724
Viktor 3 часа назад
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Иван 23 минуты назад
Какие могли быть "этичесие проблемы" 100 лет назад, если тогда негров за людей не считали?
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Свирепый Бамбр 2 часа назад
Если бы не этот эксперимент, то не было бы ни дагов, ни чеченов, ни кабардинов... и ваще исламистов! А все террористы существовали бы только в американском кино!
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287
Сергей 3 часа назад
В СССР и Германии проводили опыты по скрещеванию людей и обезьян.
Неудачно.
Опыты прекратились после ВОВ, в Германии, в СССР опыты продолжались в Сухумском обезьяннике до 50-х годов. Без успеха.
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3k
RALEXXX Сергей 2 часа назад
А зачем?
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5k
citrus1 4 часа назад
как будто спидинфо почитал
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8k
Кыся 4 часа назад
Я дочитал до днк и поставил минус. Дальше нет смысла даже обсуждать.
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Паша Эмильевич 4 часа назад
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Robin Hood 5 часов назад
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