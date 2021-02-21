Ребёнок от человека и обезьяны

Последствия «любви»

- За «инцест» человечество поплатилось, - полагает доктор медицинских наук, заведующий отделением Центра генетических исследований Антон Крюков. - Многие ученые считают, хотя предпочитают об этом не распространяться, что рак и СПИД - это страшные последствия «любви» между людьми и обезьянами.



Так американские ученые из Алабамского университета смогли окончательно подтвердить, что первичным источником вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), вызывающего СПИД, были шимпанзе, живущие на берегу реки Санага в Камеруне (Западная Африка). Первый человек, про которого известно, что он заразился ВИЧ, был жителем Киншасы - столицы Конго, находящегося рядом с Камеруном. Его кровь сохранили для медицинского исследования в 1959 году - за десятилетия до того, как ученые узнали о СПИДе.



По официальной версии, пионер иммунодефицита пострадал от укуса самки шимпанзе. Заразился сам и передал вирус жене, та - своим родившимся детям. В итоге инфекция пришла в город, где и распространилась. А по неофициальной версии, отягощенной массовыми слухами, африканец заразился после половых контактов с обезьянами.



- Интимные отношения с лохматыми братьями и сестрами по разуму, распространенные на заре эволюции, могли сделать современных людей весьма уязвимыми для генетических заболеваний, - продолжает Антон Петрович. - И, вероятно, сильно подпортили нам гены. Например, исследование показало: X-хромосома (у женщин их две, а у мужчин одна) - самая юная часть генома - видоизменялась в течение тех самых четырех миллионов лет «инцеста» и гибридизации. В результате и люди, и шимпанзе накопили равное количество невыгодных мутаций - по 140 тысяч в некоторых участках ДНК. Они-то и сделали наши виды более восприимчивыми к болезням, в основе которых лежат генетические причины. И самая страшная из них - рак.



Секретный план

Еще не понимая последствий зоофилии, ученые сами пытались скрещивать людей и обезьян. Известно, что в 1926 году Сталин поддержал секретный план по созданию в лаборатории существ, обладающих невероятной силой и недоразвитым мозгом, нечувствительных к боли, выносливых и неприхотливых в пище. Предполагалось, что удастся вырастить «живую военную машину», а заодно и «рабочую лошадь», которую без больших затрат можно было бы эксплуатировать в угольных шахтах, на строительстве в Сибири и арктических регионах. Рассматривался вопрос и об использовании существ, рожденных в лаборатории, в качестве источника органов.



Задачу возложили на известного ученого Илью Иванова, который к тому времени имел большой опыт в скрещивании различных видов животных. На опытной станции «Аскания-Нова» в Крыму «советский Франкенштейн» выводил зеброидов, оленебыков, сернобыков, бизонов-полукровок. Он скрещивал белую мышь с морской свинкой, зайца-русака с кроликом, получил крысино-мышиное потомство. Но все эти не существующие в живой природе гибриды были только прелюдией к осуществлению безумной идеи получить потомство от человека и обезьяны.



В 1929 году было принято решение создать питомник обезьян и в самом СССР. Он был открыт в Сухуми, в Грузии. Туда из Африки якобы и были отправлены беременные шимпанзе и уже родившиеся детеныши. Но по дороге они умерли от неизвестной болезни, которая по своим симптомам напоминала... нынешний СПИД.



Иванова заподозрили в саботаже. В декабре 1930 года его арестовали и дали пять лет лагерей. А 20 марта 1932 года профессор скончался при неизвестных обстоятельствах. Некролог подписал великий русский физиолог Иван Павлов.