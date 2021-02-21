Ребёнок от человека и обезьяны

Ну, а что? Скрещивают разные виды домашних животных, скрещивают и диких животных. В следствие этого и получаются всякие ЛИГРЫ и волкопсы. А что же обезьяна? Это же практически родственник человека по официальной теории.
Утром второго июня 2012 года в приюте для отставных (цирковых, лабораторных, космических) обезьян в Техасе, в своем любимом гамаке был найден мертвым один из самых старых шимпанзе в неволе, самец по кличке Оливер (вы можете видеть его на фото). Ему было как минимум 55 лет и до приюта он жил и у циркачей, и у художников, и у фармакологов. Он был физиологически необычен, с отсутствием волос на груди и голове и вообще имел вид «слишком человеческий». Уши были похожи на человеческие, глаза светлее, а нижняя челюсть тяжелее, чем это обычно бывает у обезьян. Многие считали его ребенком от человека и обезьяны.
Возможно ли это?
По заявлению эволюционного психолога Гордона Гэллапа, сто лет назад в американской лаборатории родился гибрид шимпанзе и человека, но учёные усыпили его сразу после рождения из-за боязни огласки и последующих этических проблем. Гэллап ссылается на записи своего бывшего профессора, который в 1920-х годах работал в первом центре исследования приматов во Флориде, США. Вот и на фото говорят, что это гибрид человека и обезьяны.
Вернемся к психологу Гэллапу. «В его рабочем дневнике говорится, что они осеменили женскую особь шимпанзе человеческой спермой от анонимного донора, и что беременность прошла успешно и закончилась рождением ребёнка», — раскрывает Гэллап записи своего профессора.
«Он сказал мне, что слухи верны. И он был полноправным и авторитетным учёным», — добавил Гэллап, который разработал знаменитый зеркальный тест и доказал, что приматы способны распознавать своё отражение.
В научной среде есть сомнения в том, что гибрид обезьяны и человека вообще возможен, но некоторые исследователи находят подобное скрещивание вполне реальным, учитывая большое сходство между ДНК шимпанзе и человека.
Пока нет ни одного подтверждения тому, что подобные гибриды когда-либо существовали, однако есть свидетельства неудачных попыток его создать.
Оливер.
Оливер родился в Конго и в начале 1970-х был продан южноафриканским дрессировщикам Франук и Джанет Бургер. В молодости он, как оказалось, не общается с другими шимпанзе, предпочитая общаться с людьми. Он всегда ходил прямо и научилcя пользоваться туалетом.
Его владельцы обнаружили, что он помогал своим хозяевам, толкал тачку и готовил собакам пищу. Оливер также любит расслабляться, смотреть телевизор и пить Севен-Ап и виски.
Забавы в семье Бургеров закончились в тот момент, когда Оливер достиг половой зрелости. Самки шимпанзе его не привлекали, свой глаз он положил на супругу Бургер.
Хитрец дожидался, пока мужа не было дома, подбегал к жене Бургера, лез ей под юбку, проявляя вполне очевидные признаки полового возбуждения. Обычно жене удавалось отбиваться от животного, но однажды ночью (мужа не было дома) Оливер ворвался в спальню к бедной женщине, сорвал с нее сорочку, и попытался изнасиловать. Она спаслась чудом.
После этого Оливера передали для исследований в медицинскую лабораторию в штате Пенсильвания, где после нескольких попыток изнасилования женского персонала, и суровых наказаний за это, он переключил свой интерес на самок шимпанзе, завел себе гарем из семи обезьянок и произвел на свет многочисленное потомство.
Были широко распространены слухи о том, что Оливер был мутант шимпанзе или даже гибрид человек-шимпанзе, может быть, результат какого-то секретного генетического эксперимента.
Кое-какие новостные сообщения указывали, что у Оливера 47 хромосом, на один меньше, чем у шимпанзе, и на одну больше, чем у человека. Некоторые люди утверждали, что Оливер не обладал типичным запахом, который присущ для шимпанзе.
В 1997 году ряд генетических тестов вроде как решил вопрос о том, кто такой Оливер. Генетики Университета Чикаго установили, что Оливер просто шимпанзе, и нет у него недостающего звена, и, конечно он не гибрид человека и шимпанзе. Он также по их словам обладал стандартным количеством хромосомы шимпанзе 48. Таким образом, доклад о 47 хромосом или неправильного толкования или целенаправленное искажение фактов.
Ученые планировали дальнейшие тесты для поиска генетических объяснение необычной внешности Оливера и его поведения. Другие вертикально ходящие шимпанзе появлялись и в других местах. Предположительно, Оливер мог быть частью этих видов. Но с тех лет об этих исследованиях не было более никаких данных.
В 2006 году «Discovery Channel» показал документальный фильм об Оливере "Oliver The Chimp" и интерес к этой истории снова вырос.
Шимпанзе и люди очень близко связаны генетически (совпадает 95 % химических элементов — составляющих ДНК и 99% ДНК-связей), что позволяло высказывать оспариваемое мнение о том, что гибрид человека и обезьяны возможен. При этом на сегодня нет ни одного официально зарегистрированного экземпляра такого гибрида. Процент совпадения составляющих геномов человека и шимпанзе, равно как и выводы из такого соответствия постоянно оспариваются. Кроме того, базы воззрений сторонников эволюции и креационистов, как известно, не совпадают, поэтому все, что доказывается эволюционистами — пустой звук для креационистов, и наоборот.
При этом мало или много значит такая схожесть геномов изначально не ясно. Если сравнить ДНК разных людей, то выяснится, что они отличаются друг от друга лишь на 0,1%, то есть только каждый тысячный нуклеотид у нас разный, а остальные 99,9% совпадают. Более того, если сопоставить все разнообразие ДНК представителей самых разных рас и народов, то окажется, что люди отличаются гораздо меньше, чем шимпанзе в одном стаде. Это значит, что кто-то, кому раньше не были знакомы ни люди, ни шимпанзе, сначала научится отличать друг от друга шимпанзе, и только потом людей.
Вы помните — не можете не помнить — фабулу романа «Собачье сердце», написанного Михаилом Булгаковым в 1925 году. Только ли гений писателя предположил возможность проведения небывалого эксперимента — операцию по пересадке человеческого гипофиза и яичек собаке? Идеи о такой возможности бродили в научных кругах и будоражили мысли граждан, к науке не имеющих отношения. А что же происходило в реальности?
Предки людей и шимпанзе занимались сексом 4 миллиона лет
- После того как люди и шимпанзе пошли разными путями по эволюционной лестнице, они продолжали вступать в интимные отношения еще 4 млн. лет, - рассказывает доктор Массачусетского технологического института Дэвид Рейч. - Мало того - имели общих потомков!
Столь сенсационный вывод исследователь и его коллеги сделали, изучив гены наших предков. Оказалось, что рождавшиеся детеныши не образовали отдельного вида, так как не были способны давать потомство друг от друга. Но рожать как от людей, так и от шимпанзе могли гибриды. И череп одного из них «возрастом» около 7 миллионов лет был найден несколько лет назад в Африке. Археологи его назвали Тумаи.
- Наличие у Тумаи человекоподобных черт дает основания полагать, что разделение человека и шимпанзе на виды шло долго и включало в себя эпизоды гибридизации между зарождавшимися видами, - подтверждает заявление Рейча другой участник исследования - Ник Паттерсон.
Последствия «любви»
- За «инцест» человечество поплатилось, - полагает доктор медицинских наук, заведующий отделением Центра генетических исследований Антон Крюков. - Многие ученые считают, хотя предпочитают об этом не распространяться, что рак и СПИД - это страшные последствия «любви» между людьми и обезьянами.
Так американские ученые из Алабамского университета смогли окончательно подтвердить, что первичным источником вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), вызывающего СПИД, были шимпанзе, живущие на берегу реки Санага в Камеруне (Западная Африка). Первый человек, про которого известно, что он заразился ВИЧ, был жителем Киншасы - столицы Конго, находящегося рядом с Камеруном. Его кровь сохранили для медицинского исследования в 1959 году - за десятилетия до того, как ученые узнали о СПИДе.
По официальной версии, пионер иммунодефицита пострадал от укуса самки шимпанзе. Заразился сам и передал вирус жене, та - своим родившимся детям. В итоге инфекция пришла в город, где и распространилась. А по неофициальной версии, отягощенной массовыми слухами, африканец заразился после половых контактов с обезьянами.
- Интимные отношения с лохматыми братьями и сестрами по разуму, распространенные на заре эволюции, могли сделать современных людей весьма уязвимыми для генетических заболеваний, - продолжает Антон Петрович. - И, вероятно, сильно подпортили нам гены. Например, исследование показало: X-хромосома (у женщин их две, а у мужчин одна) - самая юная часть генома - видоизменялась в течение тех самых четырех миллионов лет «инцеста» и гибридизации. В результате и люди, и шимпанзе накопили равное количество невыгодных мутаций - по 140 тысяч в некоторых участках ДНК. Они-то и сделали наши виды более восприимчивыми к болезням, в основе которых лежат генетические причины. И самая страшная из них - рак.
Секретный план
Еще не понимая последствий зоофилии, ученые сами пытались скрещивать людей и обезьян. Известно, что в 1926 году Сталин поддержал секретный план по созданию в лаборатории существ, обладающих невероятной силой и недоразвитым мозгом, нечувствительных к боли, выносливых и неприхотливых в пище. Предполагалось, что удастся вырастить «живую военную машину», а заодно и «рабочую лошадь», которую без больших затрат можно было бы эксплуатировать в угольных шахтах, на строительстве в Сибири и арктических регионах. Рассматривался вопрос и об использовании существ, рожденных в лаборатории, в качестве источника органов.
Задачу возложили на известного ученого Илью Иванова, который к тому времени имел большой опыт в скрещивании различных видов животных. На опытной станции «Аскания-Нова» в Крыму «советский Франкенштейн» выводил зеброидов, оленебыков, сернобыков, бизонов-полукровок. Он скрещивал белую мышь с морской свинкой, зайца-русака с кроликом, получил крысино-мышиное потомство. Но все эти не существующие в живой природе гибриды были только прелюдией к осуществлению безумной идеи получить потомство от человека и обезьяны.
В 1929 году было принято решение создать питомник обезьян и в самом СССР. Он был открыт в Сухуми, в Грузии. Туда из Африки якобы и были отправлены беременные шимпанзе и уже родившиеся детеныши. Но по дороге они умерли от неизвестной болезни, которая по своим симптомам напоминала... нынешний СПИД.
Иванова заподозрили в саботаже. В декабре 1930 года его арестовали и дали пять лет лагерей. А 20 марта 1932 года профессор скончался при неизвестных обстоятельствах. Некролог подписал великий русский физиолог Иван Павлов.
Биологическая алхимия
В 1978 году известному ученомугенетику академику Н. П. Дубинину во время поездки в США его американские коллеги рассказали, что у них ведутся опыты по выведению гибрида человека с обезьяной и положительного результата осталось ждать недолго.
Скандал грянул в конце 80х, когда достоянием европейской прессы стала информация о проводимых в США опытах. По инициативе французского президента в Париже был даже собран национальный комитет по биоэтике, его решение запрещало на три года все научноисследовательские работы с человеческими эмбрионами или эксперименты на них, а также любые пересадки между человеком и животными. Кстати, ученые из этого комитета не исключили возможность создания человека-обезьяны.
В Италии подобные эксперименты назвали «биологической алхимией», особую тревогу ученых этой страны вызвал факт принятия в США закона, разрешающего патентовать «многоклеточные организмы, не существующие в природе, включая животных». Высказывалось опасение, что в животный мир будет внесен чуждый ему генетический материал.
«Конечно, ни протесты ученых, религиозных деятелей и политиков, ни шумиха в прессе уже не могли остановить работ по созданию различных химер, начатых примерно в пятидесяти лабораториях мира. К тому же, и не все протестовали… Многие, наоборот, приветствовали подобные эксперименты. Одни считали, что от «брака» человека с обезьяной появятся сильные и послушные рабы, на плечи которых можно будет переложить ряд тяжелых и опасных работ
Мнение генетика
Директор Медико-генетического научного центра РАМН Владимир ИВАНОВ:
- Все сведения о якобы имевшихся результатах удачного скрещивания человека с человекообразными обезьянами (с гориллами прежде всего) и получении от них жизнеспособного потомства не имеют ни единого научного подтверждения.
Мнение ветеринара
Доктор сельскохозяйственных наук, профессор Борис ГАЛУЦКИЙ:
- У нас 46 хромосом, а у шимпанзе - 48. Теоретически может родиться гибрид с 47 хромосомами. Но из-за нечетного числа хромосом такое существо окажется стерильным. Значит, не может давать потомство. Известно, что, например, зеброиды - гибриды домашней лошади и зебры - оставались бесплодными. А от домашней лошади с ее 64 хромосомами и осла с 62 рождается стерильный мул. В начале прошлого века генетика только зарождалась. И наука не знала, что при гибридизации важны не только число и форма хромосом, но и набор генов, который несут родители. Ведь в каждой хромосоме содержится огромное количество генов. Кроме того, нельзя сравнить тестостерон шимпанзе и человека: у них различные гормоны, разная иммунная система. Если бы это было так просто, то можно было бы брать органы шимпанзе и трансплантировать их человеку.
Источник:
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Неудачно.
Опыты прекратились после ВОВ, в Германии, в СССР опыты продолжались в Сухумском обезьяннике до 50-х годов. Без успеха.