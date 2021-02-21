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15 неудачных стрижек, за которые хочется оторвать руки горе-парикмахерам

15 неудачных стрижек, за которые хочется оторвать руки горе-парикмахерам (16 фото)

Автор:
21 февраля 2021 07:56
Сообщество : Юмор
Метки: неудачники   парикмахер   плохая стрижка   прически   провал   салон красоты   ужасные прически   
1042
16
Отправляясь в салон красоты, надо тщательно выбирать мастера по волосам. Плохая прическа - это, конечно, не конец света, но ходить с ужасной стрижкой никому не хочется. Мы собрали работы горе-парикмахеров, от которых надо бежать.
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Метки: неудачники   парикмахер   плохая стрижка   прически   провал   салон красоты   ужасные прически   
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Похабыч 36 минут назад
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Андрей Ватрушкин Минуту назад
Автор не видел по-настоящему трешных стрижек.

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