15 неудачных стрижек, за которые хочется оторвать руки горе-парикмахерам

Отправляясь в салон красоты, надо тщательно выбирать мастера по волосам. Плохая прическа - это, конечно, не конец света, но ходить с ужасной стрижкой никому не хочется. Мы собрали работы горе-парикмахеров, от которых надо бежать.

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1. Что хотел сказать парикмахер? 0 Источник:

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2. Придется отращивать 0 Источник:

3. Настоящий треш 0 Источник:

4. Попросил повторить, но что-то пошло не так 0 Источник:

5. Навыки парикмахера на нуле 0 Источник:

6. Вермишель 0 Источник:

7. На самом деле он лысый 0 Источник:

8. Еще больше треша 0 Источник:

9. Кто сказал, что это стильно? 0 Источник:

10. Только полюбуйтесь на эту челку 0 Источник:

11. Это мужчина явно не носит кепки 0 Источник:

12. Бедная девушка 0 Источник:

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14. И она это одобрила? 0 Источник:

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