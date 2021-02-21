15 неудачных стрижек, за которые хочется оторвать руки горе-парикмахерам

1042
16
Отправляясь в салон красоты, надо тщательно выбирать мастера по волосам. Плохая прическа - это, конечно, не конец света, но ходить с ужасной стрижкой никому не хочется. Мы собрали работы горе-парикмахеров, от которых надо бежать.
×
А вам когда-нибудь делали неудачную стрижку?
Источник:
Ссылки по теме:
- 30 женщин, которые полностью доверились стилисту и не пожалели
- 15 идиотов, которые не слышали о технике безопасности
- Неопрятный бездомный оказался очень приятным мужчиной
- Опозорилась по полной: конфузы, в которые могли попасть только девушки
- Это не просто косы, это - произведение искусства!
28
Понравилось28
Новости партнёров
Загрузка...