Это не просто косы, это - произведение искусства!

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Казалось бы, коса — простая причёска, знай себе плети из трёх прядок, чтобы волосы не мешали, но нет! В умелых руках косы превращаются в настоящее искусство. Сегодня мы покажем вам работы девушки из Македонии, которую хочется назвать не парикмахером, а художником. Она ведёт страницу в инстаграме с ником another_braid, за которой следят более 230 тысяч человек. И есть за что! Смотрите сами: