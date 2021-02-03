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Это не просто косы, это - произведение искусства!

Это не просто косы, это - произведение искусства! (21 фото)

Автор:
03 февраля 2021 09:25
Сообщество : Фабрика идей
Метки: идеи   косы   красота своими руками   необычно   полезно   прически   прически из кос   
206
21
Девушка с ником another_braid не только умеет плести необычные красивейшие косы, но и в своих роликах показывает, как подобные невероятные прически можно сделать самой.
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Метки: идеи   косы   красота своими руками   необычно   полезно   прически   прически из кос   
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5  комментариев
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3k
константин 44 минуты назад
Заплести такую косу -искусство,а вот расплести -талант!Ну или новая короткая стрижка!
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11k
Serg2001 Полчаса назад
Плетешь-плетешь... плетешь-плетешь... Гля, а день то уже и кончился... Вздохнул и начал расплетать... )
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452
Оксид Бетона 38 минут назад
Девушкам косы идут!
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432
Анна Анна 48 минут назад
Это не просто косы, это - произведение искусства!
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8k
Павел 51 минуту назад
Косы они такие.
Косы они такие.
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