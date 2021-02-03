Это не просто косы, это - произведение искусства!

Девушка с ником another_braid не только умеет плести необычные красивейшие косы, но и в своих роликах показывает, как подобные невероятные прически можно сделать самой.
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Казалось бы, коса — простая причёска, знай себе плети из трёх прядок, чтобы волосы не мешали, но нет! В умелых руках косы превращаются в настоящее искусство. Сегодня мы покажем вам работы девушки из Македонии, которую хочется назвать не парикмахером, а художником. Она ведёт страницу в инстаграме с ником another_braid, за которой следят более 230 тысяч человек. И есть за что! Смотрите сами:
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Несколько видео уроков
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