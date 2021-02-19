Где ползают марсоходы НАСА. Можно улыбнуться,а можно задуматьсяВ Интернете появилась информация, в каком месте на самом деле ползает «марсоход» Curiosity. Это остров Девон в Канаде. Считается самым большим необитаемым островом планеты. Он относится к...