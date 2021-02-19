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Тут просто мои рассуждения и считать это за бред или нет, решать только вам. Я для себя давно сделал выводы. Готов к любой критике и аргументации, может меня переубедите.
Так получилось, что с момента как китайцы посадили на другую строну луны луноход и об этом трубили все новостные каналы, как о сенсации, я подумал, а что такого, у американцев же марсоходы селфи шлют уже с 10ток лет?
Фото с лунохода китайцев
Фото с лунохода китайцев
×
моё сомнение укрепилось ещё больше, когда я увидел качество фотографий недавних фото с марсохода и не много охренел
Прямая ссылка на 100500к разрешение:
https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/pia19142_malhi-mojave.jpg
Прямая ссылка на 100500к разрешение:
https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/pia19142_malhi-mojave.jpg
Напомню, этот марсоход был, якобы, посажен на марс в 2012 году, ничего не смущает? Насколько детализированы фото, сейчас фотоаппараты за миллион рублей не могут похвастаться таким качеством, а тут 8 летний ( а пока его делали, то гораздо больше) выдаёт такие фото, да, я в курсе что это склейка из множество фото(как они уверяют), но это не делает матрицу лучше. На мой взгляд, и не только я обращал на это внимание, когда увидел эти фото - это обычный 3д рендер, сделанный в том же 3д максе, к примеру.
Ладно, я смотрю первые фото далёкого 2012 года с ЭТОГО же марсохода
Ладно, я смотрю первые фото далёкого 2012 года с ЭТОГО же марсохода
Ничего не смущает? Я не в курсе, может у них есть штатный инженер на Марсе и он постоянно делает апгрейд марсоходу, но как-то неее.
И что же я вижу сегодня, везде в новостях:
"Ночью 18 февраля состоялось историческое событие — марсоход Perseverance успешно сел на поверхность Марса."
И что же я вижу сегодня, везде в новостях:
"Ночью 18 февраля состоялось историческое событие — марсоход Perseverance успешно сел на поверхность Марса."
2021 год... А что тогда ездило 8 лет? И почему именно сейчас оно историческое? И опять эта дырка.
К чему я виду, а к тому что это обычная американская пропаганда, к тому же сделана только для отмывания бабла. Идеальная схема: мы инвесторам и наших гражданам рисуем картинки, что какая-то там машинка ездить по марсу (причём, я до сих пор не понимаю, почему именно Марс? У нас на Земле не освоенные пустыни и ледники, в которых условия для жизни в миллион раз выше чем там) и это проверить нельзя никак! Деньги отмыты, страна в лидерах!
К чему я виду, а к тому что это обычная американская пропаганда, к тому же сделана только для отмывания бабла. Идеальная схема: мы инвесторам и наших гражданам рисуем картинки, что какая-то там машинка ездить по марсу (причём, я до сих пор не понимаю, почему именно Марс? У нас на Земле не освоенные пустыни и ледники, в которых условия для жизни в миллион раз выше чем там) и это проверить нельзя никак! Деньги отмыты, страна в лидерах!
Авторский пост
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Метки: марс марсоход обман своими руками сделай сам факты
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Что якобы NASA какой-то остров у Канады арендует и там в песчаном карьере делает качественные съемки "марсианских кадров". Правда, Прокопенко все же предположил, что не все, что параллельно по Марсу ездит и настоящий.
Пройдемся по паре пунктов:
"Насколько детализированы фото, сейчас фотоаппараты за миллион рублей не могут похвастаться таким качеством, а тут 8 летний"
А не чего что панорамные фотографии состоят из целой серии снимков и как следствие ограничений по резолюции там нет (до разумных пределов)
" выдаёт такие фото, да, я в курсе что это склейка из множество фото(как они уверяют), но это не делает матрицу лучше."
Прочитайте хоть одну статью по - SUPER RESOLUTION и все станет ясно.
Вот хороший пример - http://toodle.cs.huji.ac.il/cs14/file.php/67735/SuperResolution.pdfhttp://toodle.cs.huji.ac.il/cs14/file.php/67735/SuperResolution.pdf
Она довольно старая но принцип работает
"2021 год... А что тогда ездило 8 лет? И почему именно сейчас оно историческое? И опять эта дырка."
Обычное фото с камеры навигации - используется так же для оценки ситуации. Оно очень мало весит и передается очень быстро. В отличии от основной камеры которую еще надо развернуть.
"2021 год... А что тогда ездило 8 лет? И почему именно сейчас оно историческое? И опять эта дырка."
В чем проблема? Где результаты за 8 лет - Вам какое из них?
Или вам нужно объяснить тот факт что это совершенна миссия с другими задачи которые еще не делались?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Исследование_Марса#Текущие_миссииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Исследование_Марса#Текущие_миссии
Давай помогу
Марс Одиссей - Действующий срок службы: 19 лет
Аппарат был запущен 7 апреля 2001 года ракетой-носителем Дельта-2. Самый старый спутник
MAVEN 1 - на орбите с 22 сентября 2014. Самый новый спутник НАСА.
Все таки попробуй почитать это не так уж и сложно
Кстати да- интернет ты должен игнорировать в первую очередь. Он был разработан на бабки министерства обороны США.
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Сударь! У меня для вас плохие новости. С мозгами вам надо что-то срочно делать. Видимо это последствие чрезмерного употребления интернета и соцсетей. Попробуйте их включить что-ли. Потом погуглить возникающие вопросы. Потом не выключать мозг, он нужен не только пинкод запоминать.
https://www.bbc.com/russian/features-55601289https://www.bbc.com/russian/features-55601289