2021 год... А что тогда ездило 8 лет? И почему именно сейчас оно историческое? И опять эта дырка.



К чему я виду, а к тому что это обычная американская пропаганда, к тому же сделана только для отмывания бабла. Идеальная схема: мы инвесторам и наших гражданам рисуем картинки, что какая-то там машинка ездить по марсу (причём, я до сих пор не понимаю, почему именно Марс? У нас на Земле не освоенные пустыни и ледники, в которых условия для жизни в миллион раз выше чем там) и это проверить нельзя никак! Деньги отмыты, страна в лидерах!