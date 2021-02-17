Самый уютный и добрый сериал детства

"Как задолбали эти тупые правила: не есть кота, не бить посуду, не есть кота."



"Я вас, люди, не понимаю. Если вы любите кого-то, вы боитесь, чтоб он узнал об этом. Но когда оказывается, что вы ему тоже небезразличны, вы жалеете о потерянном времени. А если завтра ваша планета взорвется"



"Овощи — это не еда, это то, что едят с едой!"



"Вы не любите кошек? Да вы просто не умеете их готовить!"



"У нас говорят: «Если любишь кого-то — отпусти его. Если он к тебе вернется — он твой. Если его переедет машина — так тому и быть»."



"Все ли грибы можно есть? Все, но некоторые только один раз."





— Я уже месяц под домашним арестом.

— Не месяц, а три дня.

— Тогда почему я нацарапал тридцать чёрточек на перилах?

— Потому что ты вандал.





— Альф, как ты думаешь решить проблему бездомных?

— Уже решил!

— Как решил?

— Для каждого из них строится дом.

— А что ты думаешь делать с безработицей?

— Её уже нет. Все строят дома!

— Может и войн больше нет?

— А кому воевать? Все бегают, обои для новых домов выбирают.