Самый уютный и добрый сериал детства

Альф - юмористический сериал, снятый в США, первая серия которого вышла в 1986 году, а продолжался он всего 4 года.
Поэтому, если вы его не застали, то ничего страшного, никогда не поздно заполнить этот пробел. Сериал отлично подойдёт для просмотра в кругу семьи.
Сюжет начинается с того, что инопланетянин, по имени Гордон Шамуэй, терпит крушение на своём космическом корабле и врезается в крышу гаража семейства Таннеров. После непродолжительного совещания, они решают приютить Гордона, до того времени, пока он не починит свой корабль.
Сюжет начинается с того, что инопланетянин, по имени Гордон Шамуэй, терпит крушение на своём космическом корабле и врезается в крышу гаража семейства Таннеров. После непродолжительного совещания, они решают приютить Гордона, до того времени, пока он не починит свой корабль.
Пару слов о самом пришельце
Его родная планета Мелмак взорвалась, и ему каким-то чудом удалось спастись. Ему 229 лет. У него зверский аппетит, он очень добрый, часто говорит то, что думает и обладает детской непосредственностью. Прозвище "Альф" ему дал глава семейства - Вилли Таннер.
Гордон Шамуэй, он же Альф
На родной планете Альфа кошек ели, как деликатес. Поэтому Альфу постоянно приходится бороться с собой, чтобы не съесть Лаки (домашнего кота Таннеров).
Альф гипнотизирует Лаки
Немного о самих Таннерах.
Вилли Таннер - глава семейства. Обычный офисный рабочий. Увлекается радиоаппаратурой, пытается помочь Альфу связаться с родными, с помощью своего приёмника.
Вилли Таннер - глава семейства. Обычный офисный рабочий. Увлекается радиоаппаратурой, пытается помочь Альфу связаться с родными, с помощью своего приёмника.
Вилли и Альф
Кейт Таннер - жена Вилли, домохозяка. На первый взгляд строгая женщина, однако она очень любит свою семью. Она так же привязывается к Альфу и всегда готова ему помочь.
Кейт и Альф
Линн Таннер - Старший ребёнок в семье. Альф вначале истории влюблён в неё и даже посвящает ей песню.
Песня Альфа для Линн
Брайн и Альф
Брайан Таннер - младший ребёнок в семье, почти сразу становится для Альфа лучшим другом и всегда готов поддержать все авантюры, в которые ввязывается пришелец.
По соседству с Таннерами живут Окмонаки
Мистер и миссис Окмонак.
Тревор Окмонак - обычный американец, рассудительный, вдумчивый.
Ракель Окмонак - жена мистера Окмонака, очень любопытная дама, везде сующая свой нос.
Тревор Окмонак - обычный американец, рассудительный, вдумчивый.
Ракель Окмонак - жена мистера Окмонака, очень любопытная дама, везде сующая свой нос.
Альф постоянно ставит Таннеров в неловкие ситуации своими выходками. Вот 1 из самых любимых моментов, характеризующих весь сериал:
Альфу постоянно приходится скрываться, чтобы его не поймала служба по изучению пришельцев. Как ему это удаётся, смотрите в сериале.
И на последок, несколько любимых цитат самого Альфа:
"Как задолбали эти тупые правила: не есть кота, не бить посуду, не есть кота."
"Я вас, люди, не понимаю. Если вы любите кого-то, вы боитесь, чтоб он узнал об этом. Но когда оказывается, что вы ему тоже небезразличны, вы жалеете о потерянном времени. А если завтра ваша планета взорвется"
"Овощи — это не еда, это то, что едят с едой!"
"Вы не любите кошек? Да вы просто не умеете их готовить!"
"У нас говорят: «Если любишь кого-то — отпусти его. Если он к тебе вернется — он твой. Если его переедет машина — так тому и быть»."
"Все ли грибы можно есть? Все, но некоторые только один раз."
— Я уже месяц под домашним арестом.
— Не месяц, а три дня.
— Тогда почему я нацарапал тридцать чёрточек на перилах?
— Потому что ты вандал.
— Альф, как ты думаешь решить проблему бездомных?
— Уже решил!
— Как решил?
— Для каждого из них строится дом.
— А что ты думаешь делать с безработицей?
— Её уже нет. Все строят дома!
— Может и войн больше нет?
— А кому воевать? Все бегают, обои для новых домов выбирают.
"Я вас, люди, не понимаю. Если вы любите кого-то, вы боитесь, чтоб он узнал об этом. Но когда оказывается, что вы ему тоже небезразличны, вы жалеете о потерянном времени. А если завтра ваша планета взорвется"
"Овощи — это не еда, это то, что едят с едой!"
"Вы не любите кошек? Да вы просто не умеете их готовить!"
"У нас говорят: «Если любишь кого-то — отпусти его. Если он к тебе вернется — он твой. Если его переедет машина — так тому и быть»."
"Все ли грибы можно есть? Все, но некоторые только один раз."
— Я уже месяц под домашним арестом.
— Не месяц, а три дня.
— Тогда почему я нацарапал тридцать чёрточек на перилах?
— Потому что ты вандал.
— Альф, как ты думаешь решить проблему бездомных?
— Уже решил!
— Как решил?
— Для каждого из них строится дом.
— А что ты думаешь делать с безработицей?
— Её уже нет. Все строят дома!
— Может и войн больше нет?
— А кому воевать? Все бегают, обои для новых домов выбирают.
А вы смотрели этот сериал?
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Все (хором): - Не понадобишься!!!
Альф: - Всё равно я у холодильника.