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Самый уютный и добрый сериал детства

Самый уютный и добрый сериал детства (10 фото + 3 видео)

Автор:
17 февраля 2021 10:24
Сообщество : Кино
Метки: альф   видео   детство   кино   сериалы   фото   
447
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Альф - юмористический сериал, снятый в США, первая серия которого вышла в 1986 году, а продолжался он всего 4 года.

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Метки: альф   видео   детство   кино   сериалы   фото   
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8  комментариев
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20k
Влад Час назад
Альф
. езжай ко мне. Частный дом + кошка, 5 котов в день гарантированно.
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10k
Андрей Ватрушкин Влад 47 минут назад
Не начальник ли вы подотдела очистки, случаем? Откуда гарантии в 5 котов?
Ссылка youtu.be
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11k
Юрий Николаевич 13 минут назад
Альф: - Если я понадоблюсь, я у холодильника.
Все (хором): - Не понадобишься!!!
Альф: - Всё равно я у холодильника.
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15k
Ego sum qui sum 15 минут назад
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15k
Ego sum qui sum 16 минут назад
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15k
Ego sum qui sum 16 минут назад
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311
dlyabzin 21 минуту назад
Альф и Два с половиной человека- сериалы,которые можно пересматривать бесконечно
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306
imho dlyabzin 13 минут назад
Дополню.
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