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Сообщество Без кота и жизнь не та 815 постов • 364 подписчика подписаться
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Кошка "Собака" - талисман и любимец экипажа российского корабля

Кошка "Собака" - талисман и любимец экипажа российского корабля (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 февраля 2021 15:59
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   вмф   животные   корабль   кошка   милота   флот   
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Вот уже 10 лет экипаж корабля "Перекоп" отправляются в плавание в мурлычащей компании. Чёрная кошка по кличке Собака уже давно стала талисманом корабля и поддерживает бодрость духа всей команде.

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Метки: видео   вмф   животные   корабль   кошка   милота   флот   
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Lev Asriev 2 часа назад
Как вы кошку назовете-так она и поплывет)
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