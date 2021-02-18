Кошка "Собака" - талисман и любимец экипажа российского корабля

Известно, женщина на борту - к беде. Поэтому кошке выбрали необычную кличку "Собака", а позже выделили отдельное место в одной из кают.



По словам старшего матроса Анатолия, Собака помогает сохранять домашнюю атмосферу. Кошка обладает игривым нравов и никогда не сидит на месте, а матросы не скупятся на заботу и ласку.