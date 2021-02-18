Кошка "Собака" - талисман и любимец экипажа российского корабля

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Вот уже 10 лет экипаж корабля "Перекоп" отправляются в плавание в мурлычащей компании. Чёрная кошка по кличке Собака уже давно стала талисманом корабля и поддерживает бодрость духа всей команде.
Известно, женщина на борту - к беде. Поэтому кошке выбрали необычную кличку "Собака", а позже выделили отдельное место в одной из кают.
По словам старшего матроса Анатолия, Собака помогает сохранять домашнюю атмосферу. Кошка обладает игривым нравов и никогда не сидит на месте, а матросы не скупятся на заботу и ласку.
По словам старшего матроса Анатолия, Собака помогает сохранять домашнюю атмосферу. Кошка обладает игривым нравов и никогда не сидит на месте, а матросы не скупятся на заботу и ласку.
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