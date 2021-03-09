Россиянка приехала в автосервис на "экранированной" от излучения машине

От увиденного в шоке были даже механики с 20-летним стажем работы.
В Сети появилось видео, заснятое в одном из питерских автосервисов. В нем фигурирует удивительная машина, обмотанная в странных местах проволокой, которая, по словам владелицы, защищает от излучения двигателя...
Хозяйка ВАЗ-2115 пригнала свою "ласточку" в сервис, чтобы проверить ходовую часть. С ней, на удивление, все оказалось в полном порядке. Но во время осмотра машины, перед взором автомехаников открылась невероятная клиническая картина: приборная панель практически полностью скрыта изображениями святых, а от руля к педалям тянется медная проволока.
Но больше всего сотрудников автомастерской удивила "начинка" под капотом. Там неумелой рукой к высоковольтным проводам примотана та же медная проволока, для пущей надежности "скрепленная" скотчем. Женщина также не поленилась установить металлический лист в пространство между двигателем и салоном.
Источник:
По словам автора ролика, у автолюбительницы даже телефон находился в свинцовом чехле. В общем,
умопомрачение излучение - дело не шуточное.
К сожалению, история умалчивает, вызвали ли механики бригаду скорой психиатрической помощи для своей клиентки. Там ведь проблемы совсем не с ходовой...
Источник:
- Полицейские сыграли со школьниками в «ОМОН и протестующих»
- Водитель от бога: девушка припарковалась в стене здания в Долгопрудном
- Россиянин протащил 40-тонный самолет и установил два мировых рекорда
- Белые медведи решили "угнать" КамАЗ в Якутии
- Футболистам пришлось толкать заглохшую на поле машину скорой помощи
Понравилось47
- заплатил за справку,
- какие-то люди сделали вид что они медкомиссия на права,
- получил справку.
И теперь мы все вместе можем управлять средством повышенной опасности.
А вообще ВУ забрать нафиг надо, пускай пешем ходит.. в свинцовом костюме.