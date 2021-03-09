Россиянка приехала в автосервис на "экранированной" от излучения машине

В Сети появилось видео, заснятое в одном из питерских автосервисов. В нем фигурирует удивительная машина, обмотанная в странных местах проволокой, которая, по словам владелицы, защищает от излучения двигателя...





Хозяйка ВАЗ-2115 пригнала свою "ласточку" в сервис, чтобы проверить ходовую часть. С ней, на удивление, все оказалось в полном порядке. Но во время осмотра машины, перед взором автомехаников открылась невероятная клиническая картина: приборная панель практически полностью скрыта изображениями святых, а от руля к педалям тянется медная проволока.





Но больше всего сотрудников автомастерской удивила "начинка" под капотом. Там неумелой рукой к высоковольтным проводам примотана та же медная проволока, для пущей надежности "скрепленная" скотчем. Женщина также не поленилась установить металлический лист в пространство между двигателем и салоном.