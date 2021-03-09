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Россиянка приехала в автосервис на "экранированной" от излучения машине

Россиянка приехала в автосервис на "экранированной" от излучения машине (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 марта 2021 14:40
Сообщество : Автомир
Метки: Санкт - Петербург   автомастерская   ваз 2115   видео   излучение   курьез   
1968
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От увиденного в шоке были даже механики с 20-летним стажем работы.

Источник:

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Метки: Санкт - Петербург   автомастерская   ваз 2115   видео   излучение   курьез   
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23  комментария
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6k
Dima 58 минут назад
Ни и дура, как будто она не знает, что достаточно просто шапку из фольги надеть
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13k
эмосурикат прямоползающий Минуту назад
главное, что бы ПДД соблюдала, а что у неё под капотом её личные проблемы
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2k
Нескучный сад 6 минут назад
Ты шутишь, автор? Тут люди в посте из соседней ветки от психа-соседа с ножом избавиться не могут. Какая бригада, нахрен, к тётке с медной проволокой поедет?
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307
Nane First NameLast 12 минут назад
Вот накинулись на бабульку, изверги. Лишь бы бибика была в исправности и соблюдала ПДД. А там пусть хоть алтарь в салон поставит.
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5k
Николай 15 минут назад
Где то в видео по моему я видел эту пятнашку...
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2k
twincam 16 минут назад
а святой водой облила?
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13k
эмосурикат прямоползающий twincam 2 минуты назад
и святым бензином заправила, на церковной заправке
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13k
aalexey3 Полчаса назад
Ну и кто ей права выдал?...
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3k
panama Полчаса назад
Вот для таких и придумали - религии
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10k
Artem Полчаса назад
Ссылка coub.com
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545
лесная лысоешка Полчаса назад
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11k
alexis Полчаса назад
Когда они будут загибаться от излучения- она над ними посмеётся.
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8k
Uron 42 минуты назад
когда права получала психиатр ваще был???
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26k
Игорь Uron 37 минут назад
А у вас был? У меня так -
- заплатил за справку,
- какие-то люди сделали вид что они медкомиссия на права,
- получил справку.
И теперь мы все вместе можем управлять средством повышенной опасности.
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57k
Опиум для народа Uron Полчаса назад
Чем чаще проходишь медкомиссию-тем больше убеждаешься что психиатры сами с головой не очень-то...
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5k
JACKAL Игорь Полчаса назад
А у меня так - заплатил за справку, встретился с курьером у метро, забрал справку
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2k
vn Опиум для народа 19 минут назад
кто первый пришел, тот в медкомиссии и сидит
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2
Кира 49 минут назад
У таких людей с головой явно не порядок, как только она ездит то...
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8k
Атеист 50 минут назад
я чет не понял, а иконам не доверяет ?))

А вообще ВУ забрать нафиг надо, пускай пешем ходит.. в свинцовом костюме.
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362
Иван Иванов Атеист 42 минуты назад
В свинцовом костюме с крестами и иконами обязательно, без магии свинец не помогает
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