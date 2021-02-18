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Петербуржец случайно убил свою партнёршу во время БДСМ-сессии

Петербуржец случайно убил свою партнёршу во время БДСМ-сессии (1 фото)

Автор:
18 февраля 2021 13:02
Сообщество : Жить в России
Метки: бдсм   видео   интересное   оправдание   санкт-петербург   убийство   фото   
4319
1

В Санкт-Петерубрге Ленинский районный суд прекратил уголовное дело в отношении россиянина, который случайно убил свою партнёршу. По словам мужчины, он не хотел убивать женщину, просто не рассчитал силы.

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Метки: бдсм   видео   интересное   оправдание   санкт-петербург   убийство   фото   
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47  комментариев
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17k
Феникс 2 часа назад
Не ведитесь пожалуйста на то что пишет эта говногазета МК.

Причинение смерти по неосторожности - уголовный состав против Российской Федерации.
Она является обвинителем по данному делу.
Дочь погибшей не может простить убийцу)) И тем более получить денежную компенсацию.

Слава богу мы не в средневековье живем, где жизнь человека принадлежит общине, которая могла бы решить мстить или не мстить.

А вообще - до какого же уровня уже скатилась наша журналистика, что даже утку газетную они написать по-людски не могут.

Дикари!
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1k
Мистер Робот 8 минут назад
Да что вы знаете о боли..
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2k
Мистер Фикс 10 минут назад
люди ипстись нормально разучились...
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5k
Эх, Вася, Вася 22 минуты назад
Как-то верится с трудом, что за убийство, пусть и ненамерянное, да ещё в пьяном виде, вот так возьмут и отпустят. Пусть даже все родственники об этом просят.
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9k
SpoiltNail 24 минуты назад
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395
Ольга Шевченко 48 минут назад
Хотелось бы верить, но верится с трудом!
Получается теперь, если дочь захочет завладеть имуществом, наймет БДСМщика, который охмурит маму, придавит ее во время эротических игрищ, и дочь такая "Я все прощаю!" ... ))) Отличный план!
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SpoiltNail Ольга Шевченко 23 минуты назад
можно прямо агенство открыть по оказанию услуги. за 20-30% наследства.
кьиентура попрёт..
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Комментарий удален
−14
10k
Великий Кормчий 50 минут назад
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2k
Нескучный сад 58 минут назад
Нормально так... Замочил тётку, а примирился с дочерью. Кто это писал, вообще мозгов не имеет?
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15k
Сергей Нескучный сад 47 минут назад
Нормально так... Не шарить в уголовном праве , а туда же, комментировать.
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212
Vlad Час назад
Запорол...
"немножко выпил и... просто не рассчитал свои силы"(с)
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294
KevinSmith Час назад
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671
Konstantin Anisko Час назад
Бред. Дело об убийстве нельзя закрыть по примирению сторон. Как, млять, с трупом можно примириться? Рядом в гроб лечь???
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15k
Сергей Konstantin Anisko 47 минут назад
Об убийстве нельзя. А о причинении смерти по неосторожности можно.
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95
Rakkaus 2 часа назад
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19k
Ратибор 2 часа назад
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685
Алексей Ратибор 57 минут назад
братан, это пять ))
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15k
Сергей Ратибор 46 минут назад
Сир, а расчленяли тоже по неосторожности?
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7k
spamdetector Ратибор 39 минут назад
Нажрешься - будешь
Ссылка youtu.be
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2k
Karp 2 часа назад
У тех. кто этим делом занимался. - карманы от денег не порвались? Нужно побольше карманы размером!
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6k
uutb 2 часа назад
Ну, хоть не расчленил и то хорошо.
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14k
ВОВЧЕГ uutb 2 часа назад
Расчленил по неосторожности.
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10k
Евгений ВОВЧЕГ Час назад
То с одним там историком, такая неловкая оказия приключилась.
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6k
uutb Евгений Час назад
Так, там, не только с историком оказия произошла, вроде как.
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2k
Ivan 2 часа назад
Ох уж этот легкий питерский БДСМ с раслененкой и костедробилкой...
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685
Алексей Ivan 57 минут назад
в Ленинграде, такой херни не было...
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2k
Ivan Алексей 37 минут назад
Хмм, а Волгоград раз в год становится Сталинградом и ему хватает держать себя в узде после этих лядских переименований.
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70k
Смешная собачка. 2 часа назад
Нормално ..в Европе раньше продавали индулгенции в том числе и на убийство..
Ну убили человека в чем проблема?..
Ha Навального посмотрите вот где подонок и мразь.. Путина он критикует!..
Говорит что все друзья у него миллиардеры.. Ну вот как это пережить?!..
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21k
Bar0 Смешная собачка. 2 часа назад
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70k
Смешная собачка. Bar0 Час назад
Первая машина вашего Папы?..
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21k
Bar0 Смешная собачка. Час назад
Третья Вашего
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23k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Не расчленил, значит не считается? Полная хрень.
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15k
InfoVoin 2 часа назад
А как же традиционная расчленёвка
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45k
Albert GER 2 часа назад
Странные люди эти питерцы - у них даже половая епля "сессия" называется.
Ещё и зачётки небось на пересдачу носят.
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