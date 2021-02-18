Петербуржец случайно убил свою партнёршу во время БДСМ-сессии

4 августа 2020 года Василий Субботин случайно убил свою 55-летнюю партнёршу во время БДСМ-сессии. Мужчина был пьян и просто не рассчитал силу. По его словам, он не хотел ее убивать.

Мужчину обвинили в«Причинении смерти по неосторожности». Однако, Ленинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о прекращении уголовного дела. Об этом попросила дочь погибшей. По её словам, мужчина извинился перед ней и выплатил ей денежную компенсацию, таким образом загладив свою вину, сообщает MK.RU.