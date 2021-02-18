Петербуржец случайно убил свою партнёршу во время БДСМ-сессии

В Санкт-Петерубрге Ленинский районный суд прекратил уголовное дело в отношении россиянина, который случайно убил свою партнёршу. По словам мужчины, он не хотел убивать женщину, просто не рассчитал силы.
4 августа 2020 года Василий Субботин случайно убил свою 55-летнюю партнёршу во время БДСМ-сессии. Мужчина был пьян и просто не рассчитал силу. По его словам, он не хотел ее убивать.
Мужчину обвинили в«Причинении смерти по неосторожности». Однако, Ленинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о прекращении уголовного дела. Об этом попросила дочь погибшей. По её словам, мужчина извинился перед ней и выплатил ей денежную компенсацию, таким образом загладив свою вину, сообщает MK.RU.
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Причинение смерти по неосторожности - уголовный состав против Российской Федерации.
Она является обвинителем по данному делу.
Дочь погибшей не может простить убийцу)) И тем более получить денежную компенсацию.
Слава богу мы не в средневековье живем, где жизнь человека принадлежит общине, которая могла бы решить мстить или не мстить.
А вообще - до какого же уровня уже скатилась наша журналистика, что даже утку газетную они написать по-людски не могут.
Дикари!
Получается теперь, если дочь захочет завладеть имуществом, наймет БДСМщика, который охмурит маму, придавит ее во время эротических игрищ, и дочь такая "Я все прощаю!" ... ))) Отличный план!
кьиентура попрёт..
"немножко выпил и... просто не рассчитал свои силы"(с)
Ну убили человека в чем проблема?..
Ha Навального посмотрите вот где подонок и мразь.. Путина он критикует!..
Говорит что все друзья у него миллиардеры.. Ну вот как это пережить?!..
Ещё и зачётки небось на пересдачу носят.