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История появления блатной фени и значение некоторых слов

История появления блатной фени и значение некоторых слов (11 фото)

Автор:
18 февраля 2021 11:39
Сообщество : Факты
Метки: жаргон   история   феня   
2356
11
Блатная феня настолько привычна уху русского человека, что мы не задумываясь используем многие слова из воровского жаргона.
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Метки: жаргон   история   феня   
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8k
Nero 5 часов назад
...само слово «Таганка» произошло от слова תחנה (тахана) станция, остановка, стоянка. В прошлом веке так называлась тюрьма, где собирали заключенных перед отправкой в Сибирь.

Хрень полная.
"Таганка" происходит от слова таган, таганок - обруч на трёх ножках, служащий подставкой для котла или чугуна при приготовлении пищи на открытом огне;
треножник, к которому подвешивается котёл, казан.
В Таганской слободе жили ремесленники, выделывавшие таганы. Отсюда и название Таганка.
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871
anton 45 секунд назад
Какая разница - евреи, арабы, чучмеки... мурчащие синие - это особый вид бесполезной биомассы...
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26k
Slonyash 51 минуту назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Александр Час назад
Короче, одни евреи вокруг.
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Ой, вей! Так значит, блатные воры ботают на идише, как лохи позорные? Вот это поворот!
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1k
Дмитрий Frank Borman 54 минуты назад
По чему таки "ботать на идишь" стало позорным?
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15k
Топпер Харли 4 часа назад
Вот шота мне подсказывает, шо не все так однозначно...
Ссылка coub.com
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26k
Антон 5 часов назад
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69k
Смешная собачка. 5 часов назад
Ненависть к евреям как раз и заключается в том что они умнее власти... Поэтому очернение евреев первейшая задача..
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45k
Albert GER Смешная собачка. 2 часа назад
Ты такой весёлый .... шо мне мне становится очень весело с тебя)))
Проведи мене юридическую консультацию под действие каких статей я попадаю с моими утверждениями и убеждениями.
Я настаиваю на своём мнении!

Может я изменю после консультации.
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69k
Смешная собачка. Albert GER 2 часа назад
Защита путем нападения ты еврей что ли?..
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69k
Смешная собачка. Albert GER 2 часа назад
Не переживай у меня жена еврейка..
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45k
Albert GER Смешная собачка. 2 часа назад
Тебе так важна нация оппонента?
О каком нападении таки сейчас идёт речь???
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10k
ss Смешная собачка. 5 минут назад
"То есть вы отрицаете холокост?.."
---


Вы, милейший, своей изумительно "непробиваемой" логикой напоминаете ту нервную дамочку, которая на обращение "рыбка" закатила истерику мол: "Рыбка - значит рыба, рыба - значит щука, щука - значит хищник, хищник - значит зубы, зубы - значит собака, собака - значит сука... Товарищи!!! Он меня сукой обозвал!!"
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188
*опа 5 часов назад
Свой родной язык вспомнил?
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29k
KiploksAKS 5 часов назад
Начнём с того, что "феня" появилась как язык бродячих торговцев, офеней. И первый словарь фени составил ещё Владимир Даль, когда евреи тихо сидели в черте оседлости и не отсвечивали.
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1k
RaiJu 5 часов назад
Ну вот раскрыл кто-то кому-то глаза. Феня это в основном идиш.
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36k
parallax 5 часов назад
Тут ответ на вопрос, что еврейская культура внесла в русскую.
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188
*опа parallax 5 часов назад
Культура ли?
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1k
Дмитрий parallax 50 минут назад
Революцию 1917 года!
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1k
Domax3000 *опа Полчаса назад
Вам ли спрашивать с таким ником и аватаркой?!
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