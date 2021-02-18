История появления блатной фени и значение некоторых слов

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Блатная феня настолько привычна уху русского человека, что мы не задумываясь используем многие слова из воровского жаргона.
К примеру, халява, на шару и тому подобные остались нам еще с прошлого века. И это не выдуманные хитрыми уголовниками словечки — все на самом деле гораздо сложнее. Дело в том, что одними из первых этнических группировок в Российской Империи были, как ни странно, еврейские. Полицейские же не могли понять разговоров уголовников на идише и иврите — в полицию евреев не брали. Со временем большая часть терминов сложилась в блатной жаргон.
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Феня
אופן
Произносится офен, переводится «способ». Битуй беофен — ביטאי באופן, «ботать по фене» — выражаться особым способом, так, чтобы не понимали окружающие.
אופן
Произносится офен, переводится «способ». Битуй беофен — ביטאי באופן, «ботать по фене» — выражаться особым способом, так, чтобы не понимали окружающие.
Фраер
Frej
А это уже идиш. Перевести можно как «свобода». Таким образом, фраер — человек, не бывавший в тюрьме.
Frej
А это уже идиш. Перевести можно как «свобода». Таким образом, фраер — человек, не бывавший в тюрьме.
Блатной
Die Blatte
Снова идиш. Лист, бумажка. Устраиваться по блату — иметь записку от правильного человека. На жаргоне блатной — свой, уголовник.
Die Blatte
Снова идиш. Лист, бумажка. Устраиваться по блату — иметь записку от правильного человека. На жаргоне блатной — свой, уголовник.
Шахер–махер
סחר מחר
В оригинале произносится как сахер мехер. «Махер» — продавать, а «шахер» — товар.
סחר מחר
В оригинале произносится как сахер мехер. «Махер» — продавать, а «шахер» — товар.
Хевра
חברה
Вообще-то, на иврите хевра означает всего лишь компанию. В уголовном же языке так раньше (сейчас уже очень редко используется) называли банду.
חברה
Вообще-то, на иврите хевра означает всего лишь компанию. В уголовном же языке так раньше (сейчас уже очень редко используется) называли банду.
Хана
חנה
Конец. На иврите хана – остановка на привал. Удивительно, но само слово «Таганка» произошло от слова תחנה (тахана) — станция, остановка, стоянка. В прошлом веке так называлась тюрьма, где собирали заключенных перед отправкой в Сибирь.
חנה
Конец. На иврите хана – остановка на привал. Удивительно, но само слово «Таганка» произошло от слова תחנה (тахана) — станция, остановка, стоянка. В прошлом веке так называлась тюрьма, где собирали заключенных перед отправкой в Сибирь.
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Хрень полная.
"Таганка" происходит от слова таган, таганок - обруч на трёх ножках, служащий подставкой для котла или чугуна при приготовлении пищи на открытом огне;
треножник, к которому подвешивается котёл, казан.
В Таганской слободе жили ремесленники, выделывавшие таганы. Отсюда и название Таганка.
Проведи мене юридическую консультацию под действие каких статей я попадаю с моими утверждениями и убеждениями.
Я настаиваю на своём мнении!
Может я изменю после консультации.
О каком нападении таки сейчас идёт речь???
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Вы, милейший, своей изумительно "непробиваемой" логикой напоминаете ту нервную дамочку, которая на обращение "рыбка" закатила истерику мол: "Рыбка - значит рыба, рыба - значит щука, щука - значит хищник, хищник - значит зубы, зубы - значит собака, собака - значит сука... Товарищи!!! Он меня сукой обозвал!!"