История появления блатной фени и значение некоторых слов

К примеру, халява, на шару и тому подобные остались нам еще с прошлого века. И это не выдуманные хитрыми уголовниками словечки — все на самом деле гораздо сложнее. Дело в том, что одними из первых этнических группировок в Российской Империи были, как ни странно, еврейские. Полицейские же не могли понять разговоров уголовников на идише и иврите — в полицию евреев не брали. Со временем большая часть терминов сложилась в блатной жаргон.