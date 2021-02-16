FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 608 постов • 162 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
"Оргия" на Уолл Стрит. Почему событие вошло в историю под таким названием?

"Оргия" на Уолл Стрит. Почему событие вошло в историю под таким названием? (6 фото)

Автор:
16 февраля 2021 10:58
Сообщество : Исторические факты
Метки: Оргия на Уолл Стрит   великая депрессия   история   кризисы   уолл стрит   экономический кризис   
612
6

Сентябрьскому обвалу 1929 г. на биржах способствовал целый ряд факторов. И это один из таких факторов.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Оргия на Уолл Стрит   великая депрессия   история   кризисы   уолл стрит   экономический кризис   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Водитель переехал женщину с ребенком в Новосибирске после замечания о парковке Водитель переехал женщину с ребенком в Новосибирске после замечания о парковке Самые знаменитые эпидемии в истории человечества: чем дело кончилось? Самые знаменитые эпидемии в истории человечества: чем дело кончилось? Альпинистов выгнали с Эвереста за вранье Альпинистов выгнали с Эвереста за вранье Как русские матросы создали островное государство в Балтийском море Как русские матросы создали островное государство в Балтийском море 15 самых знаменитых сладких старичков 15 самых знаменитых сладких старичков Чем отличаются титулы эмира, халифа, султана, шаха и хана Чем отличаются титулы эмира, халифа, султана, шаха и хана
Никифоридис

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

957692



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Гражданская позиция в стишках-пирожках
3
143
Гражданская позиция в стишках-пирожках
20+ интересных комментариев и диалогов из соцсетей для хорошего настроения
7
39
20+ интересных комментариев и диалогов из соцсетей для хорошего настроения
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Страсть быть мамой: одиннадцать детей в 23 года
0
43
Страсть быть мамой: одиннадцать детей в 23 года
Фотоэкскурсия по Криту, продолжение про Ретимно
0
8
Фотоэкскурсия по Криту, продолжение про Ретимно
В России разработали литий-ионные аккумуляторы с повышенной емкостью и увеличенным циклом перезарядки (2 фото)
В России разработали литий-ионные аккумуляторы с повышенной емкостью и увеличенным...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Маркетинг, уровень: БОГ
0
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересное#подборка#картинки#люди#кино#прикольные#аварии#новости
#Юмор#интересно#прикол#природа#навальный#приколы#позитив#Разное#криминал#фотографии
#животные#история#Россия#дтп#знаменитости#автомир#сша#медицина#настроение#авто аварии

На что жалуетесь?

Вернуться