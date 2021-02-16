"Оргия" на Уолл Стрит. Почему событие вошло в историю под таким названием?

Отдельно стоит упомянуть банки и ФРС. Банки вкладывали на порядок больше денег в рынок акций, нежели на кредитование частного сектора или промышленности.

Федеральная резервная система отошла в сторону и предоставила "руке рынка" все рычаги. Ситуация никак не контролировалась. Но ФРС даже подлила масла в огонь, выдав в 1927 году банкам средства под смешные 3,5% годовых. Банки пустили ликвидность в финансовый пузырь, впитывавший все свободные деньги. Но цель у ФРС была иной. США буквально выдаивали британскую экономику досуха. Ведь двумя годами ранее Минфин Британии принял решение к возврату к Золотому стандарту. США же сделали курс доллара плавающим. А из-за огромного экспорта на Туманный альбион, британский золотой запас медленно утекал по другую сторону Атлантики. Таким образом биржи всасывали деньги не только самих США, но и Британии со всеми её колониями. Естественно, к игре подключились крупные финансовые инвесторы из Европы, направлявшие деньги в финансовый сектор США, поскольку это было выгодно.