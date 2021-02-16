"Оргия" на Уолл Стрит. Почему событие вошло в историю под таким названием?

Сентябрьскому обвалу 1929 г. на биржах способствовал целый ряд факторов. И это один из таких факторов.
Такое необычное название придумал американский экономист Джон Кеннет Гэлбрейт (15 октября 1908 — 29 апреля 2006).
"Казалось, что Уолл-стрит пожирала все деньги мира", - Дж. Гэлбрейт.
С 1919 по сентябрь 1929 года финансовые институты, фонды и все производственные компании вливали деньги не в НИОКР или машины и оборудование, а в рынок ценных бумаг. Вся прибыль пускалась на то, чтобы получить ещё больше прибыли. Игра на бирже стала самым доходным делом, поскольку рынок безостановочно рос. Подключились к игре на бирже и частные инвесторы, закладывавшие в счёт будущей прибыли с акций собственные дома и пенсионные накопления. Случалось даже так, что на один и тот же дом бралось сразу несколько кредитов.
Практически вся ликвидность утекала на Уолл Стрит.
Отдельно стоит упомянуть банки и ФРС. Банки вкладывали на порядок больше денег в рынок акций, нежели на кредитование частного сектора или промышленности.
Федеральная резервная система отошла в сторону и предоставила "руке рынка" все рычаги. Ситуация никак не контролировалась. Но ФРС даже подлила масла в огонь, выдав в 1927 году банкам средства под смешные 3,5% годовых. Банки пустили ликвидность в финансовый пузырь, впитывавший все свободные деньги. Но цель у ФРС была иной. США буквально выдаивали британскую экономику досуха. Ведь двумя годами ранее Минфин Британии принял решение к возврату к Золотому стандарту. США же сделали курс доллара плавающим. А из-за огромного экспорта на Туманный альбион, британский золотой запас медленно утекал по другую сторону Атлантики. Таким образом биржи всасывали деньги не только самих США, но и Британии со всеми её колониями. Естественно, к игре подключились крупные финансовые инвесторы из Европы, направлявшие деньги в финансовый сектор США, поскольку это было выгодно.
Отдельно стоит сказать про брокеров, выступавших прокладками между банками и фондовым рынком. Вся наличность шла через них. Они раздували рынок, выдавая её участникам кредиты под залог акций. Также кредитор имел право потребовать погашения долга, если цена акции упадет до цены обеспечения.
Так всё и продолжалось вплоть до сентября 1929 года, пока акции крупнейших компаний не стали падать. Лишь позже люди узнают о том что это начало не кризиса, а величайшего кризиса, который в истории останется под названием "Великая депрессия". Но это уже совсем другая история...
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