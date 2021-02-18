FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 9758 постов • 1197 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Бездомные собаки из приюта: снимки до и после обретения семьи

Бездомные собаки из приюта: снимки до и после обретения семьи (17 фото)

Автор:
18 февраля 2021 09:53
Сообщество : Животные
Метки: было стало   животные   изменение   подборка   собака   
279
17
Понять, как разительно меняется зверь после обретения любящего хозяина, можно только посмотрев на фотографии "до" и "после". Эти снимки растопят ваши сердца!
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: было стало   животные   изменение   подборка   собака   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
panama 46 минут назад
Спасибо за настроение автор
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Kostick 39 минут назад
почти все были поражены демодекозом.. редкостная пакость. молодцы люди.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Izrin Maria Kostick 10 минут назад
Это чесотка. Лчится быстро. Шерсть отрастает следующей линькой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Опасна ли на самом деле прививка от Covid-19 Опасна ли на самом деле прививка от Covid-19 Собака покойного бизнесмена унаследовала 5 миллионов долларов Собака покойного бизнесмена унаследовала 5 миллионов долларов 30 семейных фото, которые не были бы такими забавными, если бы не собакены 30 семейных фото, которые не были бы такими забавными, если бы не собакены Картинки для рабочего стола на тему природа Картинки для рабочего стола на тему природа 20+ случаев, когда хозяева обучили питомцев странным привычкам, сами того не ведая 20+ случаев, когда хозяева обучили питомцев странным привычкам, сами того не ведая 20+ животных-путешественников, которые очаровали всех пассажиров 20+ животных-путешественников, которые очаровали всех пассажиров
ZeroCharisma

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

677272



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Шварценеггер почтил память советского штангиста Юрия Власова
4
39
Шварценеггер почтил память советского штангиста Юрия Власова
Чем отличаются титулы эмира, халифа, султана, шаха и хана
7
105
Чем отличаются титулы эмира, халифа, султана, шаха и хана
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Большой разборный чпу для мастерской своими руками Часть 5 и 6
1
3
Большой разборный чпу для мастерской своими руками Часть 5 и 6
Хассо и кошки. Два прикольных случая
0
1
Хассо и кошки. Два прикольных случая
Опасна ли на самом деле прививка от Covid-19
Опасна ли на самом деле прививка от Covid-19
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#подборка#люди#аварии#приколы#знаменитости#забавно#позитив#автомир
#фото#прикол#интересное#Россия#кино#авто аварии#картинки#зима#СССР#прикольные
#интересно#животные#история#природа#дтп#автомобили#дети#истории#сша#красота

На что жалуетесь?

Вернуться