Бездомные собаки из приюта: снимки до и после обретения семьи

Понять, как разительно меняется зверь после обретения любящего хозяина, можно только посмотрев на фотографии "до" и "после". Эти снимки растопят ваши сердца!
Пользователи ТикТока устроили, наверное, один из самых трогательных флешмобов, и он посвящён собакам. Люди решили показать, как их питомцы выглядели, когда были в приюте, и что с ними происходит сейчас. Разница настолько колоссальная, что сердце просто тает от жалости к несчастным комочкам, забившимся в угол, и радости от того, какими счастливыми они выглядят теперь. Смотрите сами!
1. В приюте и дома
Этот челлендж запустила пользовательница ТикТок Alexa. Она показала свою собаку, и люди присоединились к ней, записывая видео под её звук.
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Собака покойного бизнесмена унаследовала 5 миллионов долларов
- 30 семейных фото, которые не были бы такими забавными, если бы не собакены
- 30 добрых снимков с животными, которые согреют душу
- 20+ случаев, когда хозяева обучили питомцев странным привычкам, сами того не ведая
- 20+ животных-путешественников, которые очаровали всех пассажиров
Метки: было стало животные изменение подборка собака
22
Понравилось22
Новости партнёров
Загрузка...