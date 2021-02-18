Бездомные собаки из приюта: снимки до и после обретения семьи

Пользователи ТикТока устроили, наверное, один из самых трогательных флешмобов, и он посвящён собакам. Люди решили показать, как их питомцы выглядели, когда были в приюте, и что с ними происходит сейчас. Разница настолько колоссальная, что сердце просто тает от жалости к несчастным комочкам, забившимся в угол, и радости от того, какими счастливыми они выглядят теперь. Смотрите сами!