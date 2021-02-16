15 любящих людей, которые без ума от своих питомцев

Писатель Джон Гроган написал в своём произведении: "У наших любимцев такая короткая жизнь, и её большую часть они ждут, когда же мы вернемся домой, каждый день". И это действительно правда, для наших кошек и собак мы являемся центром вселенной. Но мы тоже умеем быть благодарными нашим животным. В этом посте вы увидите примеры бесконечной заботы и привязанности к братьям нашим меньшим.