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15 любящих людей, которые без ума от своих питомцев

15 любящих людей, которые без ума от своих питомцев (15 фото + 1 видео)

Автор:
16 февраля 2021 23:20
Сообщество : Животные
Метки: Без ума   Вселенная   Любящие   Питомицы   Примеры   ждут   люди   
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Писатель Джон Гроган написал в своём произведении: "У наших любимцев такая короткая жизнь, и её большую часть они ждут, когда же мы вернемся домой, каждый день". И это действительно правда, для наших кошек и собак мы являемся центром вселенной. Но мы тоже умеем быть благодарными нашим животным. В этом посте вы увидите примеры бесконечной заботы и привязанности к братьям нашим меньшим.

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Метки: Без ума   Вселенная   Любящие   Питомицы   Примеры   ждут   люди   
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65k
Вит Вит Час назад
Открыл магазин товары для животных,обалдеваю,сколько люди готовы тратить на своих любимцев(питомцев),не только собачки и кошечки,но и черепашки,хомячки...Ладно игрушки,домики,но корм стоит иногда,как тот же классный комплекс для кошечки,рублей за 5-6К.А когда состав читаешь,создаётся ощущение,что ты для них ресторанную еду покупаешь,причём ресторана класса премиум))))
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8k
Свои Пять Копеек 58 минут назад
Ссылка youtu.be
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250k
Booharik Свои Пять Копеек 51 минуту назад
Видно же, что кот в глубоком А.Х.У.Е.
Ещё и слышно.
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