15 любящих людей, которые без ума от своих питомцев

Писатель Джон Гроган написал в своём произведении: "У наших любимцев такая короткая жизнь, и её большую часть они ждут, когда же мы вернемся домой, каждый день". И это действительно правда, для наших кошек и собак мы являемся центром вселенной. Но мы тоже умеем быть благодарными нашим животным. В этом посте вы увидите примеры бесконечной заботы и привязанности к братьям нашим меньшим.
Мой приятель решил отметить день рождения своего пса, но к сожалению гости не захватили с собой питомцев
Он обожает, когда его берут на ручки
Источник:
Источник:
Ссылки по теме:
- Почему замороженные лягушки оживают, а люди нет?
- Примеры безотходного потребления, которые экономят деньги и берегут планету
- В Ираке медведи напали на людей
- Девчоночьи кумиры нулевых: что с ними стало
- Как в СССР рекламировали еду
15
Понравилось15
Новости партнёров
Загрузка...
Ещё и слышно.