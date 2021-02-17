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26 лет назад: Как Спид-Инфо завлекал читателей обнажёнкой и громкими заголовками

26 лет назад: Как Спид-Инфо завлекал читателей обнажёнкой и громкими заголовками (18 фото)

Автор:
17 февраля 2021 10:27
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: 90-е   SPEED-info   Желтая пресса   газеты   газеты 90-х   спид-инфо   
3125
18

С развалом СССР рынок жёлтой прессы расцвёл пышным цветом. И самой жёлтой, вероятно, была газета SPEED-info.

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Метки: 90-е   SPEED-info   Желтая пресса   газеты   газеты 90-х   спид-инфо   
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18  комментариев
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42k
zloykoyot Час назад
По началу это была вполне себе первая газета, рассказывающая о том, о чём в СССР предпочитали замалчивать. И многие кстати подростки могли в ней вычитать о сексе то, чего не расскажут родители и не узнаешь в подворотнях. А вот когда она сменила первоначальный логотип со СПИД-инфо на Speed-инфо и стала торговать ширпотребом, тогда и начала стремительно желтеть. Надо же было тираж повышать ради рекламы, вот и писали всякую дичь. Тогда в суды за ложь не подавали, можно было печатать что угодно. Но вот гораздо желтее газет тогда было просто навалом.
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13k
эмосурикат прямоползающий 3 минуты назад
смотрим на этой странице блок "новости от партнеров" и сравниваем
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5k
Sergey 5 минут назад
помню там еще Лонго красовался со своими еб...ными кулонами
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2k
Vladimir Taranovich 16 минут назад
Желтизна, конечно, знатная. Но сейчас пол нэта желтый на желтом. А некоторые прикидываются не желтыми, а аналитическими и советующими со знанием дела, вперемешку с "Басков отсосал у Киркорова на концерте Бузовой, где Моргенштерн засовывал себе в очко черную икру золотой ложкой".
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2k
Владимир 24 минуты назад
желтуха!!!
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2k
Alex 45 минут назад
Про "волшебные" отпариватели (пылесосы, ножеточки, стиральные ретоны, массажеры, ионизаторы и т.д) нихрена не изменилось
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12k
Объект реальности Alex 40 минут назад
правильней волшебный впариватель.
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2k
Мистер Фикс 45 минут назад
На мой взгляд, самой желтой была "Скандалы недели", а их конкурс "Голышом к фотографу" отправил бы сегодня многих за решетку.
Но самой отвязной была газетка "Ещё"
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3k
ron 45 минут назад
Газета своего времени. Тогда подобное было в диковинку, ее сметали с ларьков. Сейчас, конечно, вызывает грустную улыбку))
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7k
Dabus 46 минут назад
Это ещё ладно, а вот была газета "UFO, невероятное, непознанное", вот это было дааа! Я как-то купил её в ларьке союзпечати, сел в автобус и поехал на работу. К моменту когда я доехал, от статей и заголовков типа: "гигантская акула, в Неве, прошлой ночью съела катер с японскими дипломатами (см. фото)" волосы у меня начали шевелиться абсолютно на всех местах :)
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1k
Froll Dabus 16 минут назад
А ещё была "Страшная газета",это вообще был финиш.
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4k
Дарвин и аморальная премия 47 минут назад
Да уж,мы тогда дрочили как могли
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15k
Ego sum qui sum Дарвин и аморальная премия 18 минут назад
после последней фотки с на-ной требует уточнения
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4k
Дарвин и аморальная премия Ego sum qui sum Минуту назад
Каждый сам выбирал фото на которое буде дрочить
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8k
harlamov 52 минуты назад
"А вы читали эту газету?"

И не только читали...
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9k
Максим harlamov 15 минут назад
Постер на развороте будоражил юношеские умы)
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5k
JACKAL Час назад
ПУСТЬ ГОВОРЯТ начало
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3k
VL Час назад
Не самая жёлтая так это точно.
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