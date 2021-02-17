26 лет назад: Как Спид-Инфо завлекал читателей обнажёнкой и громкими заголовками

С развалом СССР рынок жёлтой прессы расцвёл пышным цветом. И самой жёлтой, вероятно, была газета SPEED-info.
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В мартовском номере было слишком много обнажёнки, которую я не могу тут опубликовать... зато разыгрывали Жигули
А вы читали эту газету?
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Но самой отвязной была газетка "Ещё"
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