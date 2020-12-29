Пиво и российский исторический городской ландшафт

Пивные залы, очереди, киоски и знаменитые жёлтые бочки — словом, всё о том, как взаимодействовали российский город и пиво до крафтовой революции последнего десятилетия. Кажется, мы стали забывать том, как пили пиво наши отцы, деды и прадеды!
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Всероссийская промышленно-художественная выставка 1882 г. Стенд пивоваренных заводов
Москва
1882
1882
Авторский пост
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немного но застал (я с 1979)
ну не было такого!
и батя мой (работал на Камазе) ну был иногда пяным 4-6 раз в год
но не каждый день от безнадеги как тут ам перподносят
еще и фотки черно белые... ну это как называется
ну это "паторский" прирем