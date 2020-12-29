Пиво и российский исторический городской ландшафт

Пивные залы, очереди, киоски и знаменитые жёлтые бочки — словом, всё о том, как взаимодействовали российский город и пиво до крафтовой революции последнего десятилетия. Кажется, мы стали забывать том, как пили пиво наши отцы, деды и прадеды!

Липецк 0 Источник: Липецк, 1990

автор: Геннадий Логунов

Пиво. Зал № 2 треста Омсельпром, Омск 0 Источник: Пиво. Зал № 2 треста Омсельпром, Омск

1926 — 1929

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Рождественский бульвар. Пиво 0 Источник: Москва

1993

Дома «Пиво-медового товарищества Калинкина» на Сокольническом шоссе 0 Источник: Москва

1911

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Квас — пиво 0 Источник: Москва

1975-1980

Тарский пивзавод 0 Источник: Тара

1950-1955

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Пивной бар "Колос" 0 Источник: Санкт-Петербург

1977

Очередь за пивом 0 Источник: Омск

1986-1987

0 Источник: 1975

Москва

Жигулёвский пивзавод. Отпуск пива 0 Источник: Самара

1901-1914

Пивной бар «Ладья», в народе – «Яма» 0 Источник: 1980

Москва

Пивной зал № 1 Красный пекарь 2-й кооперативной артели инвалидов 0 Источник: Омск

1922-1929

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95 квартал ул.Беловежская. Пивной бар 0 Источник: Москва

1975

Пивной бар 0 Источник: Москва

1986

Автоцистерна с пивом на Бассейной улице 0 Источник: 1977-1980

Санкт-Петербург

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Парк Культуры Южно-Сахалинска, 1960-е 0 Источник:

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Арзамас, Горьковская область, 1980-е 0 Источник:

Оформление входа в пивной бар Главпиво на территории ВСХВ 0 Источник: Москва

1940

У пивной на Батюнинской 0 Источник: Москва

1979

Госпитальный переулок, пивной киоск 0 Источник: Москва

1962

Уличная торговля пивом у метро «Пионерская» 0 Источник: Санкт-Петербург

1991

Пивной ларёк на 9-й Парковой 0 Источник: Москва

1989

Киоски Пивторга 0 Источник: Санкт-Петербург

1936-1940

Пивной оазис на Шкапина 0 Источник: Санкт-Петербург

1984-1990

Очередь за пивом 0 Источник: Санкт-Петербург

1980-1992

Ограбление кареты государственного казначейства 0 Источник: 1902

Санкт-Петербург

Всероссийская промышленно-художественная выставка 1882 г. Стенд пивоваренных заводов 0 Источник: Москва

1882

ВСХВ. Специализированный пивной киоск «Главпива» 0 Источник: Москва

1939

Пивная завода «Бавария» 0 Источник: 1885-1900

Санкт-Петербург

Пивной ларёк на Университетском проспекте 0 Источник: Москва

2000

Очередь в винный отдел 26-го магазина 0 Источник: Кострома

1986

На ВДНХ 0 Источник: 1984

Москва

пивной ларёк на Трубной площади, Москва 0 Источник:

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