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Пиво и российский исторический городской ландшафт

Пиво и российский исторический городской ландшафт (41 фото)

Автор:
29 декабря 2020 23:13
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: 70-е   80-е   90-е   город   пивные   пиво   эстетика   
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Пивные залы, очереди, киоски и знаменитые жёлтые бочки — словом, всё о том, как взаимодействовали российский город и пиво до крафтовой революции последнего десятилетия. Кажется, мы стали забывать том, как пили пиво наши отцы, деды и прадеды!
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Метки: 70-е   80-е   90-е   город   пивные   пиво   эстетика   
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4  комментария
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11k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
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−105
Владимир 36 минут назад
я застал СОЮЗ
немного но застал (я с 1979)

ну не было такого!

и батя мой (работал на Камазе) ну был иногда пяным 4-6 раз в год
но не каждый день от безнадеги как тут ам перподносят

еще и фотки черно белые... ну это как называется
ну это "паторский" прирем
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ДядяТоля Час назад
У павильона «Пиво-воды» лежал советский человек. Он вышел родом из народа, но вышел и упал на снег.
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18k
shevanez 2 часа назад
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