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35 фото, от которых прошибает ностальгией

35 фото, от которых прошибает ностальгией (36 фото)

Автор:
24 декабря 2020 13:59
Сообщество : Жизнь
Метки: 80-е   90-е   детство   ностальгическое   ностальгия   
1586
36

Если вы любите повздыхать об ушедших годах, то сообщество r/nostalgia на Reddit придется вам по душе. Здесь 848 тысяч участников регулярно вспоминают самые разные вещи и явления из прошлого – от старых игрушек и культовых реклам до гигантских телефонных трубок. А чтобы далеко не ходить, вот 35 ярких примеров, которые помогут отвлечься и с головой окунуться в прошлое.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 80-е   90-е   детство   ностальгическое   ностальгия   
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626
фхранцуз 2 часа назад
так это все фото из Америки
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Показать 1 ответ
50
Vladimir Lyagera 3 минуты назад
Комментарий к фото
Где набрали столько 120 минутных кассет?? В основном были 180 и 240 мин. 300 - реже. 120 вживую видел буквально пару раз.
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10k
Элитный тигр 16 минут назад
Разброс в выпуске лет так в 50. Все как обычно у таких аффторов - надергают фото с просторов сети и выкладывают...
Да и вообще,что жалеть весь этот хлам???
Разброс в выпуске лет так в 50. Все как обычно у таких аффторов - надергают фото с просторов сети и выкладывают... Да и вообще,что жалеть весь этот хлам???
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5k
z0_0b 24 минуты назад
В Данкиша до сих пор пуляю на эмуляторе (:
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5k
Elena Ki Полчаса назад
Это не наша ностальгия.
Телевизор на полу - идиотизм.
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23k
Франц Лефорт 39 минут назад
А штаны-шорты и сейчас очень даже норм!
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978
Степан Алкоголик 39 минут назад
Мороженное помню, как то разорились , купили. Попробовав понял, что в рекламе выглядит вкуснее чем на вкус...
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2k
Денис 41 минуту назад
на нокии 3310 до сих пор заряд батареи 99 % . инфа сотка !!!
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7k
kaboza 51 минуту назад
на прописях наклона нет, незачет
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5k
ДеониS Час назад
Экскаватор впервые увидел два года назад, не в тех дворах я находился
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8k
Kostick Час назад
разнотык какойта! сони эриксон иксперия плей? кассеты - это 90 годы, а такой телефон ближе к 2010. влом гуглить.
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2k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
выкинул все это к хренам ...
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10k
Serg2001 2 часа назад
Такой экскаватор второй раз в жизни вижу. И оба раза только на картинке... )
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5k
JACKAL 2 часа назад
35 фото, от которых прошибает ностальгией
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