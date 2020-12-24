35 фото, от которых прошибает ностальгией

Если вы любите повздыхать об ушедших годах, то сообщество r/nostalgia на Reddit придется вам по душе. Здесь 848 тысяч участников регулярно вспоминают самые разные вещи и явления из прошлого – от старых игрушек и культовых реклам до гигантских телефонных трубок. А чтобы далеко не ходить, вот 35 ярких примеров, которые помогут отвлечься и с головой окунуться в прошлое.
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8. Участие Джонатана Хайда - признак хорошего фильма в 90-х ("Богатенький Ричи", "Джуманджи", "Титаник", "Мумия")
18. Полы в Макдоналдсе, которые каким-то чудом всегда были одновременно скользкими и липкими
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: 80-е 90-е детство ностальгическое ностальгия
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Да и вообще,что жалеть весь этот хлам???
Телевизор на полу - идиотизм.