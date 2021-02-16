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Akai — знаковые модели фирмы. Вспоминаем легендарные катушечные магнитофоны и другую технику

Akai — знаковые модели фирмы. Вспоминаем легендарные катушечные магнитофоны и другую технику (9 фото)

Автор:
16 февраля 2021 20:37
Метки: Акаи   Катушечный магнитофон   бобинник   интересно   кассетный магнитофон   фотографии   
627
9
Akai Electric Company, Ltd. – известнейшая японская компания, основанная в Токио в 1929 году Мазукичи Акаем.
Семейное предприятия началось с изготовления патронов для электрических ламп, а бурное развитие фирмы произошло после окончания Второй мировой войны.
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Метки: Акаи   Катушечный магнитофон   бобинник   интересно   кассетный магнитофон   фотографии   
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3k
RALEXXX 6 часов назад
Когда-то он продавался в "Берёзке", где на чеки серии "Д" торговали. Стоял, смотрел, облизывался....
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1k
cbgcbr 2 часа назад
""Кассетная дека весьма необычного настольного дизайна"" -подразумевает и кассеты тоже необычного дизайна.! Катушки правда маловаты, на "бабинник" не поставить


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12k
Владислав Грецов 3 часа назад
офигенные были аппараты - мечта детства
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7k
diman02 4 часа назад
Космос !
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−4
Popson 6 часов назад
Был такой катушечный у одноклассника, всем классом ходили слушать....
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8k
Михалыч 6 часов назад
Автор, ты фарцевал, что-ли? У обычных людей, хорошо, если такой был. Ну у меня, во всяком случае.

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3k
Свирепый Бамбр Михалыч 5 часов назад
Просто ты уж слишком "обычный"
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8k
Михалыч Свирепый Бамбр 5 часов назад
Слушай, при Союзе, такой Акаи - как сейчас Майбах. Вариант поиметь - фарца, моряк, дипломат, ну или частые командировки на запад.
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3k
Свирепый Бамбр Михалыч 4 часа назад
Как-то неубедительно, ибо для меня майбах - очень дешевый понт за очень большие деньги. Это как луи виттон - тож самое. Качества 0, денег дохера.
Настоящие ММ (мануал мануфактуре - ручная сборка) до сих пор стоят в 10-15 раз дороже современных и не теряют в цене, в отличие от современных, на которые просто блямбу повесили, чтоб поднять ценник. Я тебе больше скажу - стоковый Q8 стоит в полтора раза дороже современного S-говна с шильдом ММ. И это оправдано!

К чему я все это...
Нельзя сравнивать качество при "союзе" с говном "сейчас". Какие бы названия они не носили.
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3k
Свирепый Бамбр 6 часов назад
Видеоплеер AKAI нужен кому? Полностью исправен, только перемотка назад срабатывает с 5-10 раза из-за растянувшегося пассика. Куплен в NYC, году в 91-95ом )))
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