Akai — знаковые модели фирмы. Вспоминаем легендарные катушечные магнитофоны и другую технику

Akai Electric Company, Ltd. – известнейшая японская компания, основанная в Токио в 1929 году Мазукичи Акаем.
Семейное предприятия началось с изготовления патронов для электрических ламп, а бурное развитие фирмы произошло после окончания Второй мировой войны.
Семейное предприятия началось с изготовления патронов для электрических ламп, а бурное развитие фирмы произошло после окончания Второй мировой войны.
1.
После кризиса, бразды правления взял сын основателя, Сабуро Акаи – он запустил производство, увенчавшееся выпуском первого фирменного магнитофона в 1954 году.
Революционные разработки Akai – перекрестное подмагничивание ленты во время записи, использование стеклоферритовых головок, применение модулей с двойным зазором-разделителем для воспроизведения и записи.
С 1984 года Akai тесно сотрудничал с концерном Mitsubishi Group, выпустил ряд новых компонентов (например, синтезаторы), а к 1985 г. перенес производство из Японии во Францию и Тайвань.
В девяностых годах, на фоне кризиса аналоговой аппаратуры, компания была продана Semi Tech Global, а затем пережила банкротство и, уже как зонтичный бренд, была перекуплена Grande Group of Hong Kong.
Но аудиофилы, конечно, помнят «тот самый» Akai, техника которого появилась в СССР в 1973 году, разработчика культовых катушечных магнитофонов. Их (и другую самую заметную технику компании) мы сейчас и посмотрим.
Революционные разработки Akai – перекрестное подмагничивание ленты во время записи, использование стеклоферритовых головок, применение модулей с двойным зазором-разделителем для воспроизведения и записи.
С 1984 года Akai тесно сотрудничал с концерном Mitsubishi Group, выпустил ряд новых компонентов (например, синтезаторы), а к 1985 г. перенес производство из Японии во Францию и Тайвань.
В девяностых годах, на фоне кризиса аналоговой аппаратуры, компания была продана Semi Tech Global, а затем пережила банкротство и, уже как зонтичный бренд, была перекуплена Grande Group of Hong Kong.
Но аудиофилы, конечно, помнят «тот самый» Akai, техника которого появилась в СССР в 1973 году, разработчика культовых катушечных магнитофонов. Их (и другую самую заметную технику компании) мы сейчас и посмотрим.
2.
Катушечный магнитофон Akai GX-4000D
1978 – 1984
Впервые компактная серия бобинников 4000-ой серии появилась в продаже в Японии в 1967 году, а к моменту выхода последней реинкарнации этой удачной модели в 1978 году было продано уже больше миллиона аппаратов!
Недорогой, но качественно сделанный аппарат предлагался за $300: за эти деньги покупатель получал двухскоростную деку (9,5 и 19 см/с), АЧХ от 30 до 24 000 Гц, искажения 0,08% и соотношение «сигнал/шум» в 60 дБ. Весил аппарат 13,2 кг.
1978 – 1984
Впервые компактная серия бобинников 4000-ой серии появилась в продаже в Японии в 1967 году, а к моменту выхода последней реинкарнации этой удачной модели в 1978 году было продано уже больше миллиона аппаратов!
Недорогой, но качественно сделанный аппарат предлагался за $300: за эти деньги покупатель получал двухскоростную деку (9,5 и 19 см/с), АЧХ от 30 до 24 000 Гц, искажения 0,08% и соотношение «сигнал/шум» в 60 дБ. Весил аппарат 13,2 кг.
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3.
Катушечный магнитофон Akai PRO 1000
1976 – 1980
Шикарный профессиональный катушечный магнитофон.
Двухблочная конструкция и роскошный звук – аппарат может на равных конкурировать с таким чудом инженерной мысли, как Sony TC-766-2.
Двухблочная конструкция (28,3 кг весит транспорт и 10,2 кг – система усиления) предлагалась за солидные 398 000 йен.
Конечно же, как у профессионального бобинника, здесь были три скорости (9,5, 19, 38 см/с), искажения составляли уже 0,025%,
Частотная характеристика (±3 дБ):
20 ~ 24000 Гц при скорости движения ленты 38 см в секунду
50 ~ 20000 Гц при скорости движения ленты 19 см в секунду
1976 – 1980
Шикарный профессиональный катушечный магнитофон.
Двухблочная конструкция и роскошный звук – аппарат может на равных конкурировать с таким чудом инженерной мысли, как Sony TC-766-2.
Двухблочная конструкция (28,3 кг весит транспорт и 10,2 кг – система усиления) предлагалась за солидные 398 000 йен.
Конечно же, как у профессионального бобинника, здесь были три скорости (9,5, 19, 38 см/с), искажения составляли уже 0,025%,
Частотная характеристика (±3 дБ):
20 ~ 24000 Гц при скорости движения ленты 38 см в секунду
50 ~ 20000 Гц при скорости движения ленты 19 см в секунду
4.
Катушечный магнитофон Akai GX-77
1981 – 1984
Этот аппарат заслужил титул самого стильного бобинника. Akai GX-77 выглядел настоящим чудом, его дизайн притягивал взор и служил настоящим украшением интерьера.
Награда Good Design в 1982 году была получена абсолютно заслуженно.
ТТХ таковы – две скорости (9,5 и 19 см/с), АЧХ от 25 до 33 000 Гц, искажения 0,5% и соотношение «сигнал/шум» в 63 дБ. Весил аппарат 17кг.
В последних версиях устройство получило шумоподавление Dolby B.
1981 – 1984
Этот аппарат заслужил титул самого стильного бобинника. Akai GX-77 выглядел настоящим чудом, его дизайн притягивал взор и служил настоящим украшением интерьера.
Награда Good Design в 1982 году была получена абсолютно заслуженно.
ТТХ таковы – две скорости (9,5 и 19 см/с), АЧХ от 25 до 33 000 Гц, искажения 0,5% и соотношение «сигнал/шум» в 63 дБ. Весил аппарат 17кг.
В последних версиях устройство получило шумоподавление Dolby B.
5.
Катушечный магнитофон Akai GX-747
1982 – 1985
Самый известный «Акай», конечно, GX-747. Знаковый дизайн, фантастический звук, неубиваемые головки. Пожурить деку можно, разве что, за отсутствие скорости в 38 см/с; Akai GX-747 умеет работать лишь на 9,5 и 19 см/с.
Остальные показатели Akai GX-747 отличные – АЧХ от 25 до 33 000 Гц, искажения 0,4%, соотношение «сигнал/шум» в 65 дБ.
Вес аппарата – 23,2 кг, продавался он за 220 000 йен.
1982 – 1985
Самый известный «Акай», конечно, GX-747. Знаковый дизайн, фантастический звук, неубиваемые головки. Пожурить деку можно, разве что, за отсутствие скорости в 38 см/с; Akai GX-747 умеет работать лишь на 9,5 и 19 см/с.
Остальные показатели Akai GX-747 отличные – АЧХ от 25 до 33 000 Гц, искажения 0,4%, соотношение «сигнал/шум» в 65 дБ.
Вес аппарата – 23,2 кг, продавался он за 220 000 йен.
6.
Кассетный магнитофон Akai GXC-325D
1975 – 1977
Кассетная дека весьма необычного настольного дизайна: мощный сервомотор, три стеклоферритовые головки, Dolby, автостоп.
В конструкции в основном применялся пластик, так что весила модель немного – 8,6 кг. THD у Akai GXC-325D не превышал 1%,
АЧХ была в пределах от 30 до 15 000 Гц, «сигнал/шум» достигал 51 дБ.
1975 – 1977
Кассетная дека весьма необычного настольного дизайна: мощный сервомотор, три стеклоферритовые головки, Dolby, автостоп.
В конструкции в основном применялся пластик, так что весила модель немного – 8,6 кг. THD у Akai GXC-325D не превышал 1%,
АЧХ была в пределах от 30 до 15 000 Гц, «сигнал/шум» достигал 51 дБ.
7.
Кассетный магнитофон Akai GX-F95
1981 – 1983
Кульминация развития кассетных дек компании. Akai GX-F95 могла конкурировать даже с Pioneer CT-A1GX3.
Два двигателя, кварцевая система, автонастройка, стеклоферритовые головки третьей версии (GX3 или Super GX), компьютеризированное управление, системы Dolby/MPX… Отличное по любым меркам устройство. THD у Akai GX-F95 не превышал 0,6%, АЧХ была в пределах от 20 до 17 000 Гц (лента Type I), «сигнал/шум» достигал 62 дБ.
1981 – 1983
Кульминация развития кассетных дек компании. Akai GX-F95 могла конкурировать даже с Pioneer CT-A1GX3.
Два двигателя, кварцевая система, автонастройка, стеклоферритовые головки третьей версии (GX3 или Super GX), компьютеризированное управление, системы Dolby/MPX… Отличное по любым меркам устройство. THD у Akai GX-F95 не превышал 0,6%, АЧХ была в пределах от 20 до 17 000 Гц (лента Type I), «сигнал/шум» достигал 62 дБ.
8.
CD-плеер Akai CD-D1
1982 – 1984
Akai CD-D1, Tensai TAD-2000, MicroSeiki CD-M1, Kyocera DA-01, Rotel RCD780 и PhaseLinear 9500 – реинкарнации одной модели с выдвижным механизмом для диска, изготовленным Hitachi. За дизайн отвечала Kyocera, так что, аппарат получился элегантным и футуристичным. АЧХ от 20 до 20 000 Гц, «сигнал/шум» в 90 дБ, THD 0,005%. Весила модель 7,4 кг.
1982 – 1984
Akai CD-D1, Tensai TAD-2000, MicroSeiki CD-M1, Kyocera DA-01, Rotel RCD780 и PhaseLinear 9500 – реинкарнации одной модели с выдвижным механизмом для диска, изготовленным Hitachi. За дизайн отвечала Kyocera, так что, аппарат получился элегантным и футуристичным. АЧХ от 20 до 20 000 Гц, «сигнал/шум» в 90 дБ, THD 0,005%. Весила модель 7,4 кг.
9.
Проигрыватель винила Akai AP-L95
1981 – 1983
Весьма редкая сегодня модель вертушки была изготовлена для Akai Mitsubishi или компанией Fujiya Audio.
Автоматизированное управление, опции программирования, кварцевая система, прямой привод – все как было модно в те годы.
Тонарм с эффективной длиной в 18,4 см и прижимной силой до 3 г был весьма неплох, но, главное, что Akai AP-L95 достигал роскошных для винила 75 дБ соотношения «сигнал/шум», а его ошибка скорости не выходила за пределы 0,04%.
1981 – 1983
Весьма редкая сегодня модель вертушки была изготовлена для Akai Mitsubishi или компанией Fujiya Audio.
Автоматизированное управление, опции программирования, кварцевая система, прямой привод – все как было модно в те годы.
Тонарм с эффективной длиной в 18,4 см и прижимной силой до 3 г был весьма неплох, но, главное, что Akai AP-L95 достигал роскошных для винила 75 дБ соотношения «сигнал/шум», а его ошибка скорости не выходила за пределы 0,04%.
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Настоящие ММ (мануал мануфактуре - ручная сборка) до сих пор стоят в 10-15 раз дороже современных и не теряют в цене, в отличие от современных, на которые просто блямбу повесили, чтоб поднять ценник. Я тебе больше скажу - стоковый Q8 стоит в полтора раза дороже современного S-говна с шильдом ММ. И это оправдано!
К чему я все это...
Нельзя сравнивать качество при "союзе" с говном "сейчас". Какие бы названия они не носили.