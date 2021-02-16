Akai — знаковые модели фирмы. Вспоминаем легендарные катушечные магнитофоны и другую технику

1.

После кризиса, бразды правления взял сын основателя, Сабуро Акаи – он запустил производство, увенчавшееся выпуском первого фирменного магнитофона в 1954 году.

Революционные разработки Akai – перекрестное подмагничивание ленты во время записи, использование стеклоферритовых головок, применение модулей с двойным зазором-разделителем для воспроизведения и записи.

С 1984 года Akai тесно сотрудничал с концерном Mitsubishi Group, выпустил ряд новых компонентов (например, синтезаторы), а к 1985 г. перенес производство из Японии во Францию и Тайвань.

В девяностых годах, на фоне кризиса аналоговой аппаратуры, компания была продана Semi Tech Global, а затем пережила банкротство и, уже как зонтичный бренд, была перекуплена Grande Group of Hong Kong.

Но аудиофилы, конечно, помнят «тот самый» Akai, техника которого появилась в СССР в 1973 году, разработчика культовых катушечных магнитофонов. Их (и другую самую заметную технику компании) мы сейчас и посмотрим.