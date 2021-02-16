10 любопытных фактов из мира кино

Как Коппола раздобыл лошадиную голову и камбоджийские трупы, как Кубрик ждал инопланетян, Билл Мюррей троллил съёмочную группу и кое-что ещё.
1. Как Кубрик обидел композитора
Даже те, кто не смотрел "Космическую одиссею" Стэнли Кубрика, знают, что начинается она с симфонической поэмы Штрауса "Так говорил Заратустра". Однако композитором фильма был Алекс Норт (он сотрудничал с Кубриком на фильме "Спартак", написал музыку к десяткам знаменитых картин и сочинил песню Unchained Melody). На видео выше вы можете послушать, каким было вступление в версии Норта. Сам композитор узнал о замене лишь на премьере "Космической одиссеи". Режиссёр заменил всю музыку Норта на классику и не посчитал нужным сообщить ему об этом. Норт выбор Кубрика не одобрил и всегда в интервью говорил, что его музыка была бы лучше.
2. Близкие контакты Стэнли Кубрика
Изначально в "Космической одиссеи" Кубрик планировал показать инопланетян. Вот только он не знал, как их изобразить (в одном из вариантов Кубрика пришельцы были похожи на длинных красных чертей). Работа над фильмом происходила в разгар космической гонки, и режиссёр всерьёз опасался, что вот-вот произойдёт контакт с внеземными цивилизациями. Кубрик рассудил, что инопланетяне настоящие гораздо интереснее киношных пришельцев, а значит в случае прилёта "тарелок" его фильм провалится в прокате. Тогда Кубрик решил застраховаться на случай прилёта инопланетян. Страховая фирма, работавшая с самыми необычными страховками, высоко оценила шанс контакта землян с пришельцами в ближайшие годы, поэтому запросила такую сумму, какую Кубрику просто не мог себе позволить. Режиссёр не стал рисковать и просто убрал инопланетян из сценария.
3. Музыка нас связала
Есть киношная конспирологическая теория о том, что "Омерзительная восьмёрка" Тарантино - это "Нечто" Карпентера на Диком Западе. В обоих фильмах играет бородатый Курт Рассел. Герой Рассела и там и там произносит фразу: "Не все здесь являются теми, за кого себя выдают". К тому же действие картин происходит в замкнутом пространстве, снаружи которого бушует метель. Но сильнее всего "Нечто" и "Воьмёрку" связывает музыка Эннио Морриконе.
Для "Восьмёрки" Тарантино в кои-то веки решил использовать оригинальный саундтрек, а не заимствовать композиции из других фильмов. Он обратился к Морриконе с просьбой написать музыку к фильму. Итальянский композитор сказал, что не возьмётся за новый проект, сославшись на занятость (на всё про всё Тарантино давал Морриконе всего месяц, так как фильм уже был готов). Тарантино как великий синефил знал, что Морриконе когда-то написал полноценный саундтрек для "Нечто", но Карпентер взял из него лишь главную тему. Тарантино попросил у Морриконе написать к "Восьмёрке" только главную тему и разрешить взять в картину отбракованные Карпентером композиции. Морриконе согласился.
Для "Восьмёрки" Тарантино в кои-то веки решил использовать оригинальный саундтрек, а не заимствовать композиции из других фильмов. Он обратился к Морриконе с просьбой написать музыку к фильму. Итальянский композитор сказал, что не возьмётся за новый проект, сославшись на занятость (на всё про всё Тарантино давал Морриконе всего месяц, так как фильм уже был готов). Тарантино как великий синефил знал, что Морриконе когда-то написал полноценный саундтрек для "Нечто", но Карпентер взял из него лишь главную тему. Тарантино попросил у Морриконе написать к "Восьмёрке" только главную тему и разрешить взять в картину отбракованные Карпентером композиции. Морриконе согласился.
4. Невыносимый Билл Мюррей
Режиссёр, сценарист и актёр Гарольд Рэмис сотрудничал с Биллом Мюрреем на шести картинах. Последней их совместной работой стал "День сурка". Рэмис вспоминал, что с Биллом было непросто на съёмках "Сурка". Актёр тогда разводился с первой женой и, как говорит режиссёр, был немного не в себе. Больше всего неудобств съёмочной группе приносили исчезновения главной звезды. Мюррей постоянно куда-то исчезал, найти его было трудно, а дозвониться невозможно. Рэмис понимал, что у друга проблемы, поэтому не стал прибегать к радикальным мерам, а всего лишь попросил Билла найти себе ассистента, чтобы через него наладить контакт с группой. Дело в том, что Мюррей тот ещё оригинал: у него нет ни агента, ни продюсера, ни ассистента. У него есть только номер, начинающийся на 1-800, куда может позвонить любой, а Билл у же сам определяет, кому перезвонить, а кого проигнорировать. Однако к совету Рэмиса он прислушался и нанял-таки ассистента. Но Билл Мюррей не был бы Биллом Мюрреем, если бы не нанял глухого ассистента, владеющего только языком жестов. Мюррей языка жестов не знал, но пообещал овладеть им в кратчайшие сроки. Конечно же, никакой язык жестов он не выучил. Троллинг съёмочной группы продолжался две недели.
5. В каком смысле я смешной?
В юности Джо Пеши работал в ресторане, куда часто захаживали мафиози. Однажды один итало-американский гость рассказал официанту анекдот. Пеши посмеялся и сказал, забирая грязные тарелки со стола: "А ты смешной". Если вы смотрели "Славных парней", то знаете, как отреагировал на реплику официанта тот мафиози. Именно случаю из жизни Пеши картина обязана самой известной и цитируемой сценой. Скорсезе решил включить сцену в фильм, но не стал прописывать её в сценарии. Так что реакция Рэя Лиотты - это чистой воды импровизация.
6. Реализм в "Крёстном отце"
Голова лошади, которую мафия подбросила в кровать продюсеру Джеку Уолтцу, была настоящей. Продюсеры пытались уговорить Копполу использовать искусственную голову, но все образцы голов, искусно изготовленные лучшими голливудскими бутафорами, режиссёр отвергал. Чтобы угодить Копполе, арт-директору пришлось посетить бойню при фабрике по изготовлению собачьего корма в Нью-Джерси. Он выбрал подходящую лошадь и попросил прислать голову, как только животное будет пущено на собачьи консервы. Голову прислали в ящике с сухим льдом.
7. Реализм в "Апокалипсисе сегодня"
Известно, что Тарковский на съёмках "Андрея Рублёва" сжёг корову. А на съёмках "Апокалипсиса сегодня" Копполы убили быка. Правда руки режиссёра чисты, потому что он всего лишь зафиксировал на плёнку ритуал жертвоприношения быка в племени, на землях которого происходили съёмки. Ему удалось заранее узнать о готовящемся жертвоприношении, и он включил сцену в сценарий.
В одной из сцен "Апокалипсиса сегодня" Коппола решил использовать настоящие трупы. Продюсер Грэй Фредириксон вспоминал в интервью, как увидел уложенные штабелями трупы в палатке с реквизитом. Художник-постановщик с гордостью объяснил ему, что развесит тела на деревьях. Фредириксон был в ужасе, тем более что на съёмки нагрянула камбоджийская полиция и забрала у всех членов группы паспорта. Оказалось, что художник-постановщик приобрёл трупы у расхитителей могил, незаконно поставлявших трупы в мединституты. Расхитителей поймали, паспорта вернули, а роли трупов на деревьях исполнили статисты.
8. Внимание! Ниже спойлеры!
В фильме "1408", поставленном по рассказу Стивена Кинга, есть фальшивый финал, копирующий настоящий финал "Мизери", тоже экранизации произведения Кинга.
В "Мизери" главный герой сидит в ресторане со своим агентом и ему кажется, что к нему направляется его покойная мучительница Энн Уилкис. На деле она оказывается официанткой.
В "1408" главный герой сидит в ресторане со своим агентом и ему кажется, что к нему направляется одна из жертв комнаты. На деле она оказывается официанткой. Зритель думает, что всё закончилось хорошо, и главному герою удалось выбраться из проклятого номера. Однако вскоре он снова оказывается в номере 1408.
В "Мизери" главный герой сидит в ресторане со своим агентом и ему кажется, что к нему направляется его покойная мучительница Энн Уилкис. На деле она оказывается официанткой.
В "1408" главный герой сидит в ресторане со своим агентом и ему кажется, что к нему направляется одна из жертв комнаты. На деле она оказывается официанткой. Зритель думает, что всё закончилось хорошо, и главному герою удалось выбраться из проклятого номера. Однако вскоре он снова оказывается в номере 1408.
9. Игра в демократию
Первый интерактивный фильм был показан в 1967 году. Чешский фильм "Киноавтомат: человек и его дом" демонстрировался в специальном кинотеатре, где у каждого кресла в зрительном зале имелся свой пульт с кнопками. Фильм длился всего 63 минуты, и за это время зрители девять раз успевали проголосовать за вариант дальнейшего развития событий. Когда наступал момент выбора, в зале включался свет, на сцену выходил человек, предлагал два сюжетных поворота и просил зрителей взять пульты в руки. Эксперимент с формой оказался пародией на демократию. Какое бы решение не принимали зрители, концовка всегда была одна.
10. Как Камерон кричал за терминатора
Голос Джеймса Камерона можно услышать в каждом его фильме, начиная с "Терминатора" (1984). В "Терминаторе 2" он озвучил поверженного Т-1000. Звукорежиссёр Гэри Райдстром рассказывал, как он экспериментировал с криком обезьяны, когда пришёл Джеймс Камерон и сказал, что это никуда не годиться, и что опять всё приходится делать самому. Камерон с первого дубля записал звук умирающего Т-1000, который и вошёл в фильм.
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