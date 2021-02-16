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10 любопытных фактов из мира кино

10 любопытных фактов из мира кино (8 фото + 4 видео)

Автор:
16 февраля 2021 20:26
Сообщество : Кино
Метки: Коппола   билл мюррей   голливуд   камерон   кино   кубрик   терминатор   факты   
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Как Коппола раздобыл лошадиную голову и камбоджийские трупы, как Кубрик ждал инопланетян, Билл Мюррей троллил съёмочную группу и кое-что ещё.

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Метки: Коппола   билл мюррей   голливуд   камерон   кино   кубрик   терминатор   факты   
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4  комментария
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65k
Пётровыч 50 минут назад
T2 до сих пор смотрится, классика. Жаль за прошлый год не сняли ни одного хорошего кино. Или я пропустил какое то?
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Михалыч Час назад
Жаль, что даже такие мэтры, как Кемерон, стали снимать кал, под влиянием сегодняшнего сумасшествия.
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