10 любопытных фактов из мира кино

Режиссёр, сценарист и актёр Гарольд Рэмис сотрудничал с Биллом Мюрреем на шести картинах. Последней их совместной работой стал "День сурка". Рэмис вспоминал, что с Биллом было непросто на съёмках "Сурка". Актёр тогда разводился с первой женой и, как говорит режиссёр, был немного не в себе. Больше всего неудобств съёмочной группе приносили исчезновения главной звезды. Мюррей постоянно куда-то исчезал, найти его было трудно, а дозвониться невозможно. Рэмис понимал, что у друга проблемы, поэтому не стал прибегать к радикальным мерам, а всего лишь попросил Билла найти себе ассистента, чтобы через него наладить контакт с группой. Дело в том, что Мюррей тот ещё оригинал: у него нет ни агента, ни продюсера, ни ассистента. У него есть только номер, начинающийся на 1-800, куда может позвонить любой, а Билл у же сам определяет, кому перезвонить, а кого проигнорировать. Однако к совету Рэмиса он прислушался и нанял-таки ассистента. Но Билл Мюррей не был бы Биллом Мюрреем, если бы не нанял глухого ассистента, владеющего только языком жестов. Мюррей языка жестов не знал, но пообещал овладеть им в кратчайшие сроки. Конечно же, никакой язык жестов он не выучил. Троллинг съёмочной группы продолжался две недели.