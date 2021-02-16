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Unchained melody: история одной песни

Unchained melody: история одной песни (2 фото + 12 видео)

Автор:
16 февраля 2021 14:41
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: The Righteous Brothers   алекс норт   песня   привидение   
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А вы знали, что знаменитая песня из "Привидения" написана членом Союза композиторов СССР?

Источник:

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Метки: The Righteous Brothers   алекс норт   песня   привидение   
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