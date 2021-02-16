Unchained melody: история одной песни

Песня была написана композитором Алексом Нортом (1910 - 1991) на стихи Хайя Зарета (1907 - 2007). Норт за свою долгую карьеру сочинил саундтреки для десятков кинокартин, среди которых "Спартак", "Клеопатры", "Трамвай "Желание", "Кто боится Вирджинии Вульф?", "Доброе утро, Вьетнам" и другие. Он, кстати, также работал над "Космической одиссеей" Кубрика, но режиссёр заменил музыку Норта на классику в последний момент, не предупредив об этом композитора.
У Норта любопытная биография. Выходец из семьи одесских евреев, иммигрировавших в США, Норт в 1934 году, к тому времени уже закончив престижнейшую Джульярдскую школу, уехал учиться в СССР. Композитор любил русскую классику, обожал Прокофьева и очень хотел поступить в Московскую консерваторию. Чтобы попасть в Москву, Норт устроился телеграфистом через советскую биржу труда, открытую в США. Долго выстукивать телеграммы композитору не пришлось, он довольно быстро завёл музыкальные знакомства и попал в консерваторию, где в итоге проучился почти два года. Карьера Норта в СССР складывалась весьма удачно: Союз композиторов СССР заказал ему два произведения для хора и вариации для фортепьяно (он стал единственным американцем, принятым в Союз), он также числился музыкальным директором Латвийского государственного театра. В 1934 году он перевёз в Москву танцовщицу Анну Соколову, свою жену. Норт был восхищён советским образованием. Вот что он писал в статье для американского журнала Dynamics: "Студентам гарантируют трудоустройство после учёбы, во время учёбы им выплачивают стипендию. Это позволяет полностью концентрироваться на занятиях. Общежитие предоставляется бесплатно. Самая маленькая стипендия - 45 рублей. При этом на 26 рублей в месяц можно каждый день завтракать, обедать и ужинать в консерваторской столовой. На концерты пускают бесплатно по студенческому билету. Музыкальные инструменты предоставляются консерваторией бесплатно". Он также поражался уровнем подготовки студентов и профессионализмом преподавателей.
Песня была номинирована премию "Оскар". На церемонии её исполнял Гарри Белафонте.
"Освобождённая мелодия" перепевалась регулярно и в среднем каждые пять лет снова врывалась в чарты, списки, топы, раз за разом становясь международным хитом.
Стоит сказать несколько слов о Филе Спекторе, спродюсировавшем Unchained Melody для сингла Hung On You. Этот легендарный американский продюсер продюсировал последний альбом "Битлз", сольники Леннона и Джорджа Харрисона, работал с Леонардом Коэном, Шер и многими другими звёздами первой величины. В 2009 году Спектор сел в тюрьму за убийство модели и актрисы Ланы Кларксон, совершённое в 2003 году. Месяц назад, 16 января 2021 года, он умер в тюрьме от последствий коронавируса.
Чьё исполнение Unchained Melody понравилось вам больше всего?
Источник:
- Гимн России предложили заменить "Катюшей"
- 500 человек спели песню в стиле шанти
- 10 историй о гостиничных привидениях
- Ургант посвятил песню Новосибирскому катку в форме пениса
- 15 мистических фотографий с призраками
Понравилось36