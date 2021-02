Unchained melody: история одной песни

Самый известный вариант песни записал дуэт The Righteous Brothers в 1965 году. Unchained Melody была записана в нагрузку к синглу Hung On You. Однако Hung On You популярности не снискал, на радио крутили только сторону "B" сингла, на которой и была записана Unchained Melody. Якобы продюсер Фил Спектор даже звонил на радиостанции и требовал ставить Hung On You вместо Unchained Melody, но радиослушатели сделали свой выбор, и версия старого хита в исполнении The Righteous Brothers стала хитом на все времена.



Стоит сказать несколько слов о Филе Спекторе, спродюсировавшем Unchained Melody для сингла Hung On You. Этот легендарный американский продюсер продюсировал последний альбом "Битлз", сольники Леннона и Джорджа Харрисона, работал с Леонардом Коэном, Шер и многими другими звёздами первой величины. В 2009 году Спектор сел в тюрьму за убийство модели и актрисы Ланы Кларксон, совершённое в 2003 году. Месяц назад, 16 января 2021 года, он умер в тюрьме от последствий коронавируса.