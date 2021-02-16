Unchained melody: история одной песни

Песня была написана композитором Алексом Нортом (1910 - 1991) на стихи Хайя Зарета (1907 - 2007). Норт за свою долгую карьеру сочинил саундтреки для десятков кинокартин, среди которых "Спартак", "Клеопатры", "Трамвай "Желание", "Кто боится Вирджинии Вульф?", "Доброе утро, Вьетнам" и другие. Он, кстати, также работал над "Космической одиссеей" Кубрика, но режиссёр заменил музыку Норта на классику в последний момент, не предупредив об этом композитора.





У Норта любопытная биография. Выходец из семьи одесских евреев, иммигрировавших в США, Норт в 1934 году, к тому времени уже закончив престижнейшую Джульярдскую школу, уехал учиться в СССР. Композитор любил русскую классику, обожал Прокофьева и очень хотел поступить в Московскую консерваторию. Чтобы попасть в Москву, Норт устроился телеграфистом через советскую биржу труда, открытую в США. Долго выстукивать телеграммы композитору не пришлось, он довольно быстро завёл музыкальные знакомства и попал в консерваторию, где в итоге проучился почти два года. Карьера Норта в СССР складывалась весьма удачно: Союз композиторов СССР заказал ему два произведения для хора и вариации для фортепьяно (он стал единственным американцем, принятым в Союз), он также числился музыкальным директором Латвийского государственного театра. В 1934 году он перевёз в Москву танцовщицу Анну Соколову, свою жену. Норт был восхищён советским образованием. Вот что он писал в статье для американского журнала Dynamics: "Студентам гарантируют трудоустройство после учёбы, во время учёбы им выплачивают стипендию. Это позволяет полностью концентрироваться на занятиях. Общежитие предоставляется бесплатно. Самая маленькая стипендия - 45 рублей. При этом на 26 рублей в месяц можно каждый день завтракать, обедать и ужинать в консерваторской столовой. На концерты пускают бесплатно по студенческому билету. Музыкальные инструменты предоставляются консерваторией бесплатно". Он также поражался уровнем подготовки студентов и профессионализмом преподавателей.