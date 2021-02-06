Китайский зонд прислал на Землю свою первую фотографию Марса

“Тяньвэнь-1” успешно движется к своей цели. Согласно плану, уже в мае аппарат совершит мягкую (надеемся) посадку на Красную планету.
Вчера китайская станция "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу") передала на Землю свой первый снимок Марса, который был сделан с расстояния 2,2 млн километров.
"На снимке отчетливо видны такие знаковые формы рельефа, как равнина Марс-Асидалия, равнина Клюз, плато Зи-Меридиан, кратер Скиапарели и самый длинный каньон – Долина Моряков", - говорится в сообщении Государственного космического управления Китая (CNSA).
Китайский зонд провел в космосе уже 197 дней. На данный момент станция находится на расстоянии 1,1 миллиона километров от Марса и 184 миллионов километров от Земли.
"Тяньвэнь-1" был запущен 23 июля 2020 года с космодрома Вэнчан на острове Хайнань.
Проект "Вопросы к небу" предполагает выход зонда на орбиту Марса, посадку и перемещение по поверхности Красной планеты.
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В случае успеха миссии, китайские ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики и особенности магнитного поля планеты, что позволит лучше понять происхождение и эволюцию как самой Красной планеты, так и всей Солнечной системы.
Однако главная цель миссии - найти возможные признаки жизни на Марсе; плюс изучение условий на планете и получение ответа на вопрос - смогут ли они измениться в будущем так, что Марс станет пригоден для жизни людей.
По плану, спускаемый аппарат с марсоходом уже в мае должен совершить посадку на планете. И если все пройдет успешно, первые полученные данные с поверхности планеты аппарат отправит на Землю уже в текущем году.
Бонус: на днях NASA продемонстрировало еще одно "самое четкое изображение Солнца".
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Реально новый этап в освоении космоса начнется тогда, когда Россия выведет свой ядерный "Нуклон" в космос, и он доставит в заданную точку груз. Именно с этого момента начнется освоение солнечной системы. Ждать в принципе не так уж и долго.