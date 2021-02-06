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Китайский зонд прислал на Землю свою первую фотографию Марса

Китайский зонд прислал на Землю свою первую фотографию Марса (7 фото + 1 видео)

Автор:
06 февраля 2021 14:47
Сообщество : Космос
Метки: Тяньвэнь-1   аппарат   китай   марс   фото   
1266
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“Тяньвэнь-1” успешно движется к своей цели. Согласно плану, уже в мае аппарат совершит мягкую (надеемся) посадку на Красную планету.

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Метки: Тяньвэнь-1   аппарат   китай   марс   фото   
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13  комментариев
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2k
Нескучный сад Час назад
Помню в 90-е и 2000-е мы над китайцами подсмеивались. Типа живут в хижинах, денег имеют мало... А оно вона как обернулось. Уже и к Марсу подбираются, на Луну слетали, да и живут побогаче нас.
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16k
Жан Батист Эмануэль Зорг 7 минут назад
Зная китайцев название скорее всего переводится как "нижайшее прошение недостойных к хозяину небес"
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2k
Bhaal Полчаса назад
Тем временем в Роскосмосе

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6k
vitenok Час назад
Китай, наверное, скоро единственный останется, кто деньги на всякую хрень будет тратить. Когда Рогозин, после хорошего кремлевского пинка, заявил, что Россия в очередной раз на войну не явилась, и в никаких гонках участвовать не собирается, США приуныли, сейчас вон то же заявляют, что надо подумать, посчитать, прикинуть, и вообще - это все трамп. Европейцы тоже как бы заявляют - хотим, но пока не знаем как, на чем, и вообще зачем. Индии дай бог допилить те советские технологии, которые в начале 2000-х успели купить. Ну а Китай молоток. Коммунистическая партия , в лучших традициях, показывает всему миру превосходство социалистической экономики, тратя бабло налево и направо на гигантские бессмысленные достижения. Правда, тут один нюанс, ничего нового и оригинального в этом нет, никакого взноса в мировую копилку освоения космоса от Китая пока ждать не приходится. Двигатели химические, ракеты обычные, все это есть и у России, причем очень давно, и у США, причем то же давно. И все достижения, если убрать всю словесную шелуху, заключаются в возможности похвастаться - " у нас деньги на эту хрень есть, а у вас нет, бе-бе-бе" .
Реально новый этап в освоении космоса начнется тогда, когда Россия выведет свой ядерный "Нуклон" в космос, и он доставит в заданную точку груз. Именно с этого момента начнется освоение солнечной системы. Ждать в принципе не так уж и долго.
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1k
EvgeniySAN vitenok Час назад
Наука вообще штука бессмысленная, если прибыль не приносит, пустая трата денег. Вот дураки китайцы какие то.
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1k
Andrey G vitenok 12 минут назад
Зачем вы им факты, тут же видно сразу, что Рогозин всё. А потом ещё и Путин фсё. Так и победят. Вот Марокко апельсины выращивает, а сколько ваш Путин апельсинов в Мурманске вырастил, только может бряцать атомным оружием?
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14k
Господин Уэф Час назад
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304
Александр Задорожный 2 часа назад
Интересно, отделяемая камера - это они ее просто выстреливают и она улетает, или как-то потом возвращают?
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8k
Владимир Александр Задорожный 45 секунд назад
Одноразовая
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1k
Чучело Мяучело 2 часа назад
Ответ Роскосмоса - колядки от рогозина
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−31
sypernova 2 часа назад
А у нас денег нет. Страна то бедная. В нет же ни чего
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1k
aklinks 2 часа назад
чет мы давно ничем не хвастались таким, пора батут разгонять уже.
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