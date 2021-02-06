Китайский зонд прислал на Землю свою первую фотографию Марса

Вчера китайская станция "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу") передала на Землю свой первый снимок Марса, который был сделан с расстояния 2,2 млн километров.

"На снимке отчетливо видны такие знаковые формы рельефа, как равнина Марс-Асидалия, равнина Клюз, плато Зи-Меридиан, кратер Скиапарели и самый длинный каньон – Долина Моряков", - говорится в сообщении Государственного космического управления Китая (CNSA).