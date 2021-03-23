Как будет выглядеть первый город, построенный на Марсе

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Архитектурная студия Abiboo представила проект первого марсианского города - столицы Красной планеты. Город получил название Нюйва (Nüwa) в честь древнекитайской богини. Его вместимость составит до 250 тысяч человек.
Согласно дизайн-рендерингу, Нюйва - один из пяти запланированных городов в регионе Темпе Менса на Марсе - будет построен вертикально, а не горизонтально.
Он будет располагаться на склоне утеса для защиты от радиации, сильных колебаний температуры, перепадов атмосферного давления и потенциальных опасностей вроде ударов метеоритов.
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Архитекторы предлагают эко-проект: кислород внутри жилых помещений и общественных пространств, вырабатываемый деревьями, максимальное использование солнечной энергии, строительство из местных материалов.
Зеленые насаждения в городе позволят людям наслаждаться чем-то, что напоминает природу здесь, на Земле.
Экстремальные условия Марса создают некоторые проблемы для построения безопасного и устойчивого городского поселения.
По оценке авторов проекта, строительство марсианской столицы может начаться в 2054 году, а первые поселенцы отправятся туда в 2100-м.
Агротехнические модули от дизайн-студии показывают, как можно будет заниматься сельским хозяйством на Марсе.
Название города уходит корнями в китайскую мифологию: богиня Нюйва является защитницей людей, и она расплавила пять камней, чтобы создать прочные столпы общества.
Добраться с Земли на Марс будет сложной задачей для тех, кто хочет жить на Красной планете, но не невыполнимой.
Регулярные шаттлы будут отправляться с Земли на Марс примерно каждые 26 месяцев, причем каждое путешествие займет от одного до трех месяцев.
Стоимость билета в один конец для людей, эмигрирующих на Марс, будет высокой и составит около 300 000 долларов.
Судя по этим изображениям и описанию проекта, жизнь на Марсе не будет сильно отличаться от того, что мы видели в фильмах за последние несколько десятилетий.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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