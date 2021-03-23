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Как будет выглядеть первый город, построенный на Марсе

Как будет выглядеть первый город, построенный на Марсе (15 фото)

Автор:
23 марта 2021 09:00
Сообщество : Космос
Метки: Марс Космос   архитектура будущего   город будущего   красная планета   марс   марсианская колония   марсианские хроники   проект   
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Архитектурная студия Abiboo представила проект первого марсианского города - столицы Красной планеты. Город получил название Нюйва (Nüwa) в честь древнекитайской богини. Его вместимость составит до 250 тысяч человек.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Марс Космос   архитектура будущего   город будущего   красная планета   марс   марсианская колония   марсианские хроники   проект   
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7  комментариев
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38k
parallax Полчаса назад
Кто-то мудро заметил, что мы неспособны озеленить земные пустыни, где есть кислородная атмосфера и тепло. Зачем нам переться за миллионы километров на Марс, где нет воздуха и очень холодно?
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12k
Kost 19 секунд назад
Чел получил образование о космосе только из "Интерстелларе" и "Гравитации". В старючем фильме со Шварцем и то реальнее показывалось марсианское поселение.
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Узбекский космонавт 55 секунд назад
Это что бы люди на земле жили лучше?
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1k
Hallo FreeSpace 46 минут назад
А зачем это нам нужно вообще ? Там же нет ничерта ...
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3k
magic32 53 минуты назад
"Архитектурная студия Abiboo представила проект первого марсианского города - столицы Красной планеты." - да вы сначала долетите туда.
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