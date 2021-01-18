После просмотра данного поста вам станет понятно, почему нельзя оставлять женщин наедине с компьютером. Они сразу открывают тематические форумы, где начинают откровенничать друг с другом. Мужики, присядьте, от подобных тем ваши волосы на голове зашевелятся 100%.

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1. Тема про нищебродов - это классика на подобных форумах 0 Источник:

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2. И... ТОП самых идиотских вопросов возглавляет... 0 Источник:

3. Частенько здесь обсуждают и интимные вопросы 0 Источник:

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5. Перейдем к самым неожиданным ситуациям 0 Источник:

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7. Как вам ее выбор? 0 Источник:

8. Бытовые вопросы тоже в трендах среди обсуждений 0 Источник:

9. Женщины, дорогие, что вы вообще такое несете? 0 Источник:

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14. РукаЛицо 0 Источник: