После просмотра данного поста вам станет понятно, почему нельзя оставлять женщин наедине с компьютером. Они сразу открывают тематические форумы, где начинают откровенничать друг с другом. Мужики, присядьте, от подобных тем ваши волосы на голове зашевелятся 100%.
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Нах я это читал???
Или я чего не догоняю?
Скорее всего, дело не в будущем ребенке, это может быть просто повод
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