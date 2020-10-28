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Сообщество Треники&Вареники 2174 поста • 1010 подписчиков подписаться
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Акция: назови ребёнка в честь Пророка Мухаммада и получи сто тысяч в подарок

Акция: назови ребёнка в честь Пророка Мухаммада и получи сто тысяч в подарок (3 фото)

Автор:
28 октября 2020 20:12
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Пророк Мухаммад   деньги   дети   имена   роды   чечня   
2235
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В Чечне фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова начал ежегодную акцию в честь дня рождения Пророка Мухаммада.
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Метки: Пророк Мухаммад   деньги   дети   имена   роды   чечня   
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30
Бородач 2 часа назад
На наши деньги, сцуко!
Аллах Владимирович, вы там не [мат]ли?
Не пора ли наступить ему на шланг? А то сосёт много
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577k
XoCTeJI 15 минут назад
100 000 рублей,и скидку на c4)
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7k
Mauritanien 39 минут назад
А бабло то из чьих карманов?
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57
100%Haram 45 минут назад
Акция! Дам 1 рубль, если назовёте поросёнка Рамзанкой
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−110
maxzone12021980 45 минут назад
А что вам не нравится терпилы? вы же все тут умные, языком чесать и серенады петь путину, осуждать других, критиковать. Мы же тупые, мы дэбилы,мы сякие, дизлайкаете и срете в коменты. Ну раз вы умные то почему за ваш счет живут дураки? Почему в вашей стране до сих пор такой бардак как в 90-е. Почему за 30 лет после развала совка вы даже гандурас догнать не можете? Да потому что вы не признаете своих ошибок, а когда вам на них указывают вы избавляетесь от тех кто начинает говорить правду, Власть убирает неугодных режиму журналистов и опозицию. а сайты быстренько блокируют пользователей. И все у вас сразу прекрасно. Только это называется убирать мусор под ковер, который рано или поздно всплывет
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968
The mask 46 минут назад
У меня есть два знакомых, оба представляются Михаилами.
Только вот одного зовут Махмуд, а другого Мойша.
Я ни на что не намекаю..
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56k
Опиум для народа The mask Полчаса назад
Я возможно вас удивлю,но имя Михаил происходит от еврейского Михаэль.)Это не славянское имя.
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968
The mask Опиум для народа Полчаса назад
Не удивил.
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2k
Варяг 48 минут назад
Дайте по 100 000 за ребенка я хоть всех сыновей Мухамедом назову, ...
А.. хрен с ним, и дочерей тоже!!!
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1k
Антон Сорокин 49 минут назад
Ага, через 14 лет ждем наплыва выдачи паспортов на имя Касим :)
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30k
Человек-Редискa 54 минуты назад
Круто! А назвать то, как???
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−3
геннадий иванов Час назад
Сепаратисткие фишки разжигают религиозную вражду в моем отечестве
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2k
Варяг геннадий иванов 53 минуты назад
А Вам уютно под одной крышей с гарячыми?
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40k
Митрий Час назад
Ксюх, а че нет-то? Пока туда бабло камазами возят - можно всякие приколы придумывать. Это ж не всей страной на лечение очередного младенца Васи, которого алкаши родили, собирать.
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500
arcush Час назад
Куплю петуха и назову его Мухаммад! И буду ждать денег! Не заплатят чурки, сварю из него суп!
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1k
lafonten arcush Час назад
Купи поросёнка...
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9k
Енот Полиграфович Час назад
Наверное со своего кармана выплачивает?)))
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985
MC Час назад
Жаль, что их всех не добили во вторую чеченскую. К бабку не ходи будет еще с ними проблем.
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2k
Варяг MC 52 минуты назад
А может проще, надо было их отпустить и ...дело с концом! Зачем нам они?
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11k
Toxictofa MC 44 минуты назад
Дедушка Сталин в свое время решил их проблему за 3 дня. И стало спокойно на Кавказе.
А нынешние гауляйтеры решили откупаться.
Все зависит от подхода.
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213
Brontozavr1 2 часа назад
Герой России. Охренеть. Русских убивал в свое время.
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−52
im240 2 часа назад
нормальный взгрев для синеморов и креаклов
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11k
* 2 часа назад
Особенно шахид, прекрасное имя.
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7k
Prostovopros 2 часа назад
Если в метрополии принять похожий закон с православными именами? Сразу весь мир завоет - и правильно. Неправильный закон приняли в Чечне за деньги бюджета, читай всех остальных.
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2k
Schumacher Prostovopros Час назад
это не закон и не за деньги бюджета, перечитай сначала статью.
Типа;
Открой фонд "Простовопрос", устрой акцию "Назови ребенка "Простовопрос" за 100 000 рублей!". А потом отбивайся от наездов по поводу денег бюджета.
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110
vova old 2 часа назад
Ибрахим это Абрам, вай нот)))
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20k
Russo Turisto vova old 2 часа назад
Ибрахи м исламский пророк, проповедник единобожия и общий предок арабов и евреев. Отождествляется с библейским пророком Авраамом.
И так со многими именами, они соответствуют именам библейских и иудейских пророков: Муса - Моисей, Иса - Иисус и т.д. Просто произносятся по-разному.
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636
Оля Т. 2 часа назад
Не знаю как в России, а в Украине только назови не как по Библии. В храме при крещении обязательно скажут, что язычники и как так можно! И крестят ребенка другим именем.
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56k
Опиум для народа Оля Т. 49 минут назад
А нах"я ты ребенка в этот дурдом тащишь? Модно? Бабка сказала?
-"В храме при крещении обязательно скажут, что язычники и как так можно!"-
-ты реально больная? Правильно по своим поняткам сделают- ты ж притащила его в храм распятого еврея. Откуда там место славянским именам?
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56k
Опиум для народа Оля Т. 45 минут назад
-"Бабушкам расскажи про потом как-то"-
-бабушки пусть остаются в своём прошлом со своим маразмом. Своих родили-крестили.пусть успокоются,дальше-не их дело. Хотя ,бл" буду,-эти бабки некоторое время назад были пламенными комсомолками,ага...
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636
Оля Т. ☣️Месть печенегов☣️ 19 минут назад
При том, что в посте обсуждается связь имен и религии. Ага?
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636
Оля Т. голландец 19 минут назад
При том, что я хз, как там в России. Не бывала.
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636
Оля Т. ☣️Месть печенегов☣️ 15 минут назад
Так я и дала имя при рождении, подтвержденное свидетельством о рождении. Но при крещении пол года спустя мне минут 5 полоскали мозг в церкви, что это не по-христиански. Сын у меня Радомир, если что
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301
Гиперборей 2 часа назад
Abycat, Ну во первых: твоя мать не русская, русская женщина никогда не позволит себе воспитать такое безродное животное...
во вторых: с чего ты взял чмо можешь строить суждения о других равняясь на свою мать? ~~~n~~~
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