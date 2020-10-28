Акция: назови ребёнка в честь Пророка Мухаммада и получи сто тысяч в подарок

В Чечне фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова начал ежегодную акцию в честь дня рождения Пророка Мухаммада.
Суть акции состоит в том, что если ребёнка, рождённого 29 октября назовут одним из имён Пророка, его семьи или соратников, то фонд выделит семье ребёнка 100 000 рублей.
Об этом на странице своего инстаграма говорит Ахмед Дудаев – министр информации и печати Чеченской Республики.
Об этом на странице своего инстаграма говорит Ахмед Дудаев – министр информации и печати Чеченской Республики.
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Список возможных имён для младенцев достаточно велик, ведь Пророк имел много имён. Самое известное, конечно, Мухаммад, а также Ахмад, Махмуд, Хамид, Амин, Шахид.
Трёх сыновей и четырёх дочерей Мухаммада звали: Абдуллах, Ибрахим и Касим, Уммукульсум, Фатыма, Рукайя и Зайнаб.
Единомышленников у Пророка было много. Наиболее известные: Абу Бакр, Умар, Усман, Али, Саид, Саад, Тальха, Амир, Зубайр, Абдуррахман, Салман, Сухайб.
А вы за 100 000 рублей назвали бы свою дочку Уммукульсум?
Трёх сыновей и четырёх дочерей Мухаммада звали: Абдуллах, Ибрахим и Касим, Уммукульсум, Фатыма, Рукайя и Зайнаб.
Единомышленников у Пророка было много. Наиболее известные: Абу Бакр, Умар, Усман, Али, Саид, Саад, Тальха, Амир, Зубайр, Абдуррахман, Салман, Сухайб.
А вы за 100 000 рублей назвали бы свою дочку Уммукульсум?
Источник:
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Аллах Владимирович, вы там не [мат]ли?
Не пора ли наступить ему на шланг? А то сосёт много
Только вот одного зовут Махмуд, а другого Мойша.
Я ни на что не намекаю..
А.. хрен с ним, и дочерей тоже!!!
А нынешние гауляйтеры решили откупаться.
Все зависит от подхода.
Типа;
Открой фонд "Простовопрос", устрой акцию "Назови ребенка "Простовопрос" за 100 000 рублей!". А потом отбивайся от наездов по поводу денег бюджета.
И так со многими именами, они соответствуют именам библейских и иудейских пророков: Муса - Моисей, Иса - Иисус и т.д. Просто произносятся по-разному.
-"В храме при крещении обязательно скажут, что язычники и как так можно!"-
-ты реально больная? Правильно по своим поняткам сделают- ты ж притащила его в храм распятого еврея. Откуда там место славянским именам?
-бабушки пусть остаются в своём прошлом со своим маразмом. Своих родили-крестили.пусть успокоются,дальше-не их дело. Хотя ,бл" буду,-эти бабки некоторое время назад были пламенными комсомолками,ага...
во вторых: с чего ты взял чмо можешь строить суждения о других равняясь на свою мать? ~~~n~~~