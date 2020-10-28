Акция: назови ребёнка в честь Пророка Мухаммада и получи сто тысяч в подарок

Список возможных имён для младенцев достаточно велик, ведь Пророк имел много имён. Самое известное, конечно, Мухаммад, а также Ахмад, Махмуд, Хамид, Амин, Шахид.



Трёх сыновей и четырёх дочерей Мухаммада звали: Абдуллах, Ибрахим и Касим, Уммукульсум, Фатыма, Рукайя и Зайнаб.



Единомышленников у Пророка было много. Наиболее известные: Абу Бакр, Умар, Усман, Али, Саид, Саад, Тальха, Амир, Зубайр, Абдуррахман, Салман, Сухайб.



А вы за 100 000 рублей назвали бы свою дочку Уммукульсум?