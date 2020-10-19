Бывшая шеф полиции обманула государство на тысячи долларов после того, как на неё упал труп

Бренда Линн Каворетто с удовольствием работала шефом полиции, пока в один из дней 2013 года на неё не свалился труп самоубийцы. После инцидента женщина заявила, что испытала нервный срыв и подала заявление на пособие. В 2015 году Бренда даже обращалась к психологу с жалобой на кошмары, панические атаки и тревожность. Из-за этого женщина даже боялась выйти из дома, сообщает The Sun.