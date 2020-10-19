Бывшая шеф полиции обманула государство на тысячи долларов после того, как на неё упал труп

Будучи полицейской Бренда Линн Каворетто выехала на вызов, где на неё свалился трёп самоубийцы. Женщина заявила, что после инцидента у неё случился нервный срыв и теперь она не может работать. Из-за этого женщина получала пособия от государства, при этом найдя своё призвание в модельном бизнесе.
Бренда Линн Каворетто с удовольствием работала шефом полиции, пока в один из дней 2013 года на неё не свалился труп самоубийцы. После инцидента женщина заявила, что испытала нервный срыв и подала заявление на пособие. В 2015 году Бренда даже обращалась к психологу с жалобой на кошмары, панические атаки и тревожность. Из-за этого женщина даже боялась выйти из дома, сообщает The Sun.
В 2019 году Департамент труда и промышленности штата заметил, что после пяти лет лечения никакого результата нет. Проведя расследование, чиновники узнали, что Бренда на самом деле отлично себя чувствует и всё это время проработала эротической пин-ап моделью.
Каворетто снималась в эротических фотосессиях под псевдонимами «Крепкий орешек» и «Черная вдова Бетти», организовывала встречи моделей и даже умудрялась устраивать благотворительные вечера. При этом она получала пособие от государства из-за того, что якобы не может работать.
Всего она обманом прикарманила 67 тысяч долларов (5,2 миллиона рублей) компенсаций.
На личной страничке Бренда не похожа на страдающую дамочку, которая вот уже 7 лет не может отделаться от потрясения. Она набила татуировки, сменила имидж, посещает разные заведения и снимается для сайтов в эротических фотосессиях.
Источник:
- Богачи грозят нам экологической катастрофой
- Бухгалтер спустил деньги компании на проституток, поощрив себя таким образом
- Полицейские в США снова застрелили афроамериканца
- Появились подозрения, что участников «Дом-2» удерживают насильно
- Полицейские Вашингтона опубликовали момент выстрела в чернокожего
Понравилось20
Трёп? Мёртвые не болтают...
Причем вполне вероятно он и покончил жизнь самоубийством, после того, к увидел ее внизу.
А так, просто стоял чувак, курил на балконе, а тут такое......