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Бывшая шеф полиции обманула государство на тысячи долларов после того, как на неё упал труп

Бывшая шеф полиции обманула государство на тысячи долларов после того, как на неё упал труп (5 фото)

Автор:
19 октября 2020 12:39
Сообщество : Истории
Метки: государство   деньги   интересное   модель   полиция   фото   шеф   
2153
5

Будучи полицейской Бренда Линн Каворетто выехала на вызов, где на неё свалился трёп самоубийцы. Женщина заявила, что после инцидента у неё случился нервный срыв и теперь она не может работать. Из-за этого женщина получала пособия от государства, при этом найдя своё призвание в модельном бизнесе.

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Метки: государство   деньги   интересное   модель   полиция   фото   шеф   
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28  комментариев
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259
Oleg 2 часа назад
Больше похожа на престарелую и потасканную [мат],чем на полицейскую.
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700
Геннадий Николаевич Казаков 6 минут назад
Господи, ну и истории в понедельник днём, а какие участники ...
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25k
Антон 17 минут назад
"Трёп" самоубийцы это, конечно жесть лютая. Понасамоубиваются а потом ещё и треплются об этом.
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1k
ALEX 22 минуты назад
Баба - конь.
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4k
Дмитрий 37 минут назад
Свалился труп самоубийцы..... Э-Э-э-э.. Я не понял, там что на улице кто-то подбрасывал труп?))
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15k
Злобный Члегр 41 минуту назад
Как с такой тошнотной внешностью можно работать эротической моделью? Да бы с ней на одном поле срать не сел!
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4k
ПЕТР 43 минуты назад
Да ладно, этот начальник полиции - транс.
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3k
romi 44 минуты назад
"Ударилась во все тяжкие" - вполне может быть результатом нервного срыва. У посттравматического синдрома множество симптомов. Адвокат у нее плохой. Да и сама, скорее всего, дура. Доказать, что до происшествия была вполне благопристойной дамой, богобоязненной и целомудренной, а после - "слетела с катушек", татуировки, непристойное поведение, алкоголь и наркотики. Еще бы пособие могла увеличить с ХОРОШИМ адвокатом.
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190k
Северное сияние 46 минут назад
ТС, отредактируй.
ТС, отредактируй.
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2k
Leo 51 минуту назад
Глядя на неё создаётся впечатление что она съела этот "трёп", от чего и нервный срыв
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1k
zenon 56 минут назад
Какая завистливая там полиция. Она пошла на повышение ей позавидовали и наговорили, и фотографировали даже то чего не было мало раз.
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27k
winergy2012 58 минут назад
Пытаюсь представить тех,у кого она пользуется успехом.
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488
Прямой Эффект 58 минут назад
"свалился трёп самоубийцы" и нервный срыв? Да она легко отделалась.
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57k
Доктор Джонс 59 минут назад
"где на неё свалился трёп самоубийцы"...
Трёп? Мёртвые не болтают...
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281
Pendolf2 Час назад
У неё пособие по безработице 800 долларов в месяц. Когда такая тема как поднять благосостояние граждан будет главной по телевизору, а не скрепки, и прочая ересь которой отвлекают народ.
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671
Дамир Саражаков Час назад
А вот в раиси было уже?)
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27k
winergy2012 Дамир Саражаков Час назад
В чуркестане было.
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671
Дамир Саражаков winergy2012 20 минут назад
Ну а я про что :D
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13k
Егор Час назад
Забыться пытается...
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−35
Князь Курбский Час назад
Так вот к чему стресс приводит
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18k
turyst Час назад
Какому извращенцу, блд, нужна ТАКАЯ "модель" (не знаю, модель чего, это, но, явно, чего-то страшного).
Какому извращенцу, блд, нужна ТАКАЯ "модель" (не знаю, модель чего, это, но, явно, чего-то страшного).
Какому извращенцу, блд, нужна ТАКАЯ "модель" (не знаю, модель чего, это, но, явно, чего-то страшного).
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2k
Leo turyst 48 минут назад
Так это новая модель фалоимитатора
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6k
KOSTELLO Час назад
Глядя на нее, я склоняюсь к мысли, что нервный срыв был у трупа.
Причем вполне вероятно он и покончил жизнь самоубийством, после того, к увидел ее внизу.
А так, просто стоял чувак, курил на балконе, а тут такое......
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97
umar4u 2 часа назад
А она все это делала из-за потрясения.)
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