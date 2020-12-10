Видео: армейская собака не отпускает своего наставника, у которого закончился срок службы

Посмотрите на эти эмоциональные кадры, сделанные на одной из армейских баз в Китае. Два года служащий Цзя Чуань был неразлучен со своим верным другом - золотистым ретривером по кличке Да Мао. Он занимался тренировкой собаки, так что они проводили вместе очень много времени. Но все когда-то заканчивается...
На кадрах видно, как собака срывается с поводка и бежит за своим наставником. Она явно понимает, что он уходит насовсем, и как будто пытается помешать ему сделать это - бежит за ним, обнимает лапами... преданней собаки нету существа!
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Ты забыл взять меня с собой!
Сообщается, что Цзя Чуань прослужил в армии восемь лет и вышел на пенсию.
Он тоже не мог сдержать эмоций, прощаясь с Да Мао - ведь это была первая поисково-спасательная собака, которую он обучил.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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