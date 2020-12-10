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Видео: армейская собака не отпускает своего наставника, у которого закончился срок службы

Видео: армейская собака не отпускает своего наставника, у которого закончился срок службы (6 фото)

Автор:
10 декабря 2020 14:49
Сообщество : Животные
Метки: армия   видео   китай   ретривер   служебная собака   трогательное видео   человек и собака   
658
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Посмотрите на эти эмоциональные кадры, сделанные на одной из армейских баз в Китае. Два года служащий Цзя Чуань был неразлучен со своим верным другом - золотистым ретривером по кличке Да Мао. Он занимался тренировкой собаки, так что они проводили вместе очень много времени. Но все когда-то заканчивается...
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: армия   видео   китай   ретривер   служебная собака   трогательное видео   человек и собака   
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2  комментария
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2k
Варяг оглы Чиуауа 2 часа назад
Так же и я когда то покидал свою погранзаставу...Эх Бизон, классным ты был товарищем. Тоже не давал уйти.
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18k
shevanez 2 часа назад
До слез...
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