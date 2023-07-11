«Это как раз показатель падения уровня той самой общечеловеческой культуры»: 11-летняя школьница из Новосибирска стала мамой

Будем выяснять, все ли меры помощи этой маме сейчас оказаны, требуется ли какая-то поддержка со стороны органов опеки этой семье. Событие уже случилось. Это показатель отсутствия воспитательной работы в школе, в семье. Ещё одно подтверждение тому, что возвращение воспитательной работы и школьного руководства у нас носит пока формальный характер, и работа движений и общественных организаций, где вместо того, чтобы ходить в походы, заниматься волонтёрской деятельностью, дети заняты тем, что в 11 лет они познают уже взрослую жизнь.

В данном случае я не нахожу каких-то слов, которые можно сказать этой девочке. Единственное — мне хочется её поддержать. Я не понимаю, в какой семье она воспитывалась, я не понимаю, в какой школе она училась. Мне это важно выяснить. В данном случае органы опеки уже подключились, но, если это благополучная семья, мы с них и спросить не можем. Спрашивать надо с общества. Это как раз показатель падения уровня той самой общечеловеческой культуры и невнимание к нашим детям.