«Это как раз показатель падения уровня той самой общечеловеческой культуры»: 11-летняя школьница из Новосибирска стала мамой

Ученица четвёртого класса уж очень резво начала взрослую жизнь.
В Новосибирском роддоме появился на свет крепенький и здоровый малыш. Событие радостное, но есть нюанс - его матери 11 лет. А кто его отец пока неизвестно. Этот случай прокомментировала заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина:
Каждый год у нас происходят единичные случаи беременности у несовершеннолетних девочек. Самой маленькой девочке, которая у нас родила, было 11 лет. За 10 лет это был один такой случай. Ребенок появился на свет здоровым. Если говорить про подростков 15-17 лет, то каждый год порядка 10 ребят такого возраста становятся родителями.
Не осталась в стороне и глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина. Она назвала это «показателем падения общечеловеческой культуры».
Будем выяснять, все ли меры помощи этой маме сейчас оказаны, требуется ли какая-то поддержка со стороны органов опеки этой семье. Событие уже случилось. Это показатель отсутствия воспитательной работы в школе, в семье. Ещё одно подтверждение тому, что возвращение воспитательной работы и школьного руководства у нас носит пока формальный характер, и работа движений и общественных организаций, где вместо того, чтобы ходить в походы, заниматься волонтёрской деятельностью, дети заняты тем, что в 11 лет они познают уже взрослую жизнь.
В данном случае я не нахожу каких-то слов, которые можно сказать этой девочке. Единственное — мне хочется её поддержать. Я не понимаю, в какой семье она воспитывалась, я не понимаю, в какой школе она училась. Мне это важно выяснить. В данном случае органы опеки уже подключились, но, если это благополучная семья, мы с них и спросить не можем. Спрашивать надо с общества. Это как раз показатель падения уровня той самой общечеловеческой культуры и невнимание к нашим детям.
История похожа на случай с Валентиной Исаевой.
В 2005 году, когда Исаевой было 11 лет, она забеременела от 19-летнего гражданина Таджикистана. Как сообщают, всё было по обоюдному согласию, позже пара поженилась и родила четверых детей. Однако в прошлом году Валентина обвинила супруга в изменах и рукоприкладстве. После этого они расстались.
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