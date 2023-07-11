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«Это как раз показатель падения уровня той самой общечеловеческой культуры»: 11-летняя школьница из Новосибирска стала мамой

«Это как раз показатель падения уровня той самой общечеловеческой культуры»: 11-летняя школьница из Новосибирска стала мамой

Автор:
11 июля 2023 15:49
Сообщество : Жить в России
Метки: Новосибирск   беременность   валентина исаева   мама   ребенок   школьница   
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Ученица четвёртого класса уж очень резво начала взрослую жизнь.

В Новосибирском роддоме появился на свет крепенький и здоровый малыш. Событие радостное, но есть нюанс - его матери 11 лет. А кто его отец пока неизвестно. Этот случай прокомментировала заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина:

Каждый год у нас происходят единичные случаи беременности у несовершеннолетних девочек. Самой маленькой девочке, которая у нас родила, было 11 лет. За 10 лет это был один такой случай. Ребенок появился на свет здоровым. Если говорить про подростков 15-17 лет, то каждый год порядка 10 ребят такого возраста становятся родителями.

Не осталась в стороне и глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина. Она назвала это «показателем падения общечеловеческой культуры».

Будем выяснять, все ли меры помощи этой маме сейчас оказаны, требуется ли какая-то поддержка со стороны органов опеки этой семье. Событие уже случилось. Это показатель отсутствия воспитательной работы в школе, в семье. Ещё одно подтверждение тому, что возвращение воспитательной работы и школьного руководства у нас носит пока формальный характер, и работа движений и общественных организаций, где вместо того, чтобы ходить в походы, заниматься волонтёрской деятельностью, дети заняты тем, что в 11 лет они познают уже взрослую жизнь.

В данном случае я не нахожу каких-то слов, которые можно сказать этой девочке. Единственное — мне хочется её поддержать. Я не понимаю, в какой семье она воспитывалась, я не понимаю, в какой школе она училась. Мне это важно выяснить. В данном случае органы опеки уже подключились, но, если это благополучная семья, мы с них и спросить не можем. Спрашивать надо с общества. Это как раз показатель падения уровня той самой общечеловеческой культуры и невнимание к нашим детям.

История похожа на случай с Валентиной Исаевой.

В 2005 году, когда Исаевой было 11 лет, она забеременела от 19-летнего гражданина Таджикистана. Как сообщают, всё было по обоюдному согласию, позже пара поженилась и родила четверых детей. Однако в прошлом году Валентина обвинила супруга в изменах и рукоприкладстве. После этого они расстались.

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Метки: Новосибирск   беременность   валентина исаева   мама   ребенок   школьница   
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5  комментариев
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Sffe Полчаса назад
Хорошо что каникулы..Хоть школу не пропустит..
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Влад Полчаса назад
Я старый больной человек и прекрасно помню что такие случаи были всегда. В наш "век интернета" это ещё удивительно низкие показатели.
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426
Neftyanoy56 Полчаса назад
Ой, как уже это задолбало. Дура эта Останина. "показателем падения общечеловеческой культуры" - так несколько веков назад поголовно выходили замуж в 13-14 лет, хотя развитие физическое было на уровне современных 11-12 лет. И ничего, это было на уровне культуры, это был вполне церковный брак. А сейчас вопят про мораль, хотя наши предки почти поголовно попали сейчас под статью о педофилии.
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426
Neftyanoy56 Полчаса назад
И от минусов ничего не меняется. Это именно традиционный брак был в России в таком возрасте, хоть заминусите. Останина и минусаторы хотя бы поинтересовались историей своей страны и народа, а потом кричали бы упадок. Или "общечеловеческая культура" были в упадке доброе тысячелетние до начала 19 века)))?
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