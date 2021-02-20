Рай для любого мужика: в Чебоксарах продают "гаражи мечты"

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Кто-то мыслит по старинке, что гараж нужен только для того, чтобы держать там авто, инструменты или ненужные вещи. Но некоторые россияне думают более креативно.
Вот, например, в Чебоксарах на сайте с объявлениями появилась пара гаражей – "не гаражей", а целых мест отдыха для мужчин.
Гараж в 33 кв.м., в котором есть парная, моечная и комната отдыха оценили в 910 тыс рублей. В помещении есть электричество, а стены утеплены.
Высокой цене также поспособствовали магазин и заправка, расположенные поблизости.
Гараж в 33 кв.м., в котором есть парная, моечная и комната отдыха оценили в 910 тыс рублей. В помещении есть электричество, а стены утеплены.
Высокой цене также поспособствовали магазин и заправка, расположенные поблизости.
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А вот другой вариант для элитного мужского отдыха – также присутствует парная, моечная и комната отдыха. А ещё вместительный подвал 1,5*3 метра. За 32,5 метра удовольствия просят смешные 850 тыс рублей.
Хозяин уточняет, что в камине готовятся отличные шашлыки, а неподалёку есть беседка.
Хозяин уточняет, что в камине готовятся отличные шашлыки, а неподалёку есть беседка.
А что творится в вашем гараже?
Откопали сокровище: в захламленном гараже нашелся родстер MG MGA из 60-х
Машину обнаружили в ходе мер по исполнению завещания, на территории одного из коттеджей близ английского города Шефтсбери. Классический автомобиль простоял более 20 лет в завалах дерева, пластика, остатков кабеля и бытового мусора в гараже.
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