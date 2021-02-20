Рай для любого мужика: в Чебоксарах продают "гаражи мечты"

Вот, например, в Чебоксарах на сайте с объявлениями появилась пара гаражей – "не гаражей", а целых мест отдыха для мужчин.



Гараж в 33 кв.м., в котором есть парная, моечная и комната отдыха оценили в 910 тыс рублей. В помещении есть электричество, а стены утеплены.



Высокой цене также поспособствовали магазин и заправка, расположенные поблизости.