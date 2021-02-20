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Рай для любого мужика: в Чебоксарах продают "гаражи мечты"

Рай для любого мужика: в Чебоксарах продают "гаражи мечты" (7 фото)

Автор:
20 февраля 2021 14:58
Сообщество : Автомир
Метки: Автомобиль   беседка   гараж   камин   комната отдыха   отдых   парная   чебоксары   
2620
7
Кто-то мыслит по старинке, что гараж нужен только для того, чтобы держать там авто, инструменты или ненужные вещи. Но некоторые россияне думают более креативно.
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Метки: Автомобиль   беседка   гараж   камин   комната отдыха   отдых   парная   чебоксары   
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10k
Андрей Ватрушкин 3 часа назад
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3k
Свирепый Бамбр 36 минут назад
Только оленевода не пускайте к себе в город, а то снесет все к .хуям !!!
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Комментарий удален
2
14k
vikklu Час назад
Хрень всё это. Никакой романтики.
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529
Serg Dex 2 часа назад
Больше на холостяцкий рай похоже, бухнуть кроме кресел и стола нахрен не надо, туда жена отпустит ну а с палкодромом, камином и парной вряд-ли смирится))) шашлыки и за воротами в мини мангале или на кирпичах неплохо получаются
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868
ВазгенСемёнович 2 часа назад
Видел мужиков для который в гараже зависать рай, все выходные там, лучшее место подальше от любимых жен.
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42k
zloykoyot 2 часа назад
Камин - до первой пожарной проверки. В нормальной семье жена мужа попить пивка с мужиками в гараже отпустит спокойно. Но только не в такой, где есть раскладывающийся диван. Не только потому, что может бабу привести, а потому ещё, что зимой бухой приляжет и не проснётся. И кому нах в гараже нужна парная? От балды наворотили чтобы денег снять побольше.
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3k
Макс 3 часа назад
А мне жена дома пить разрешает. Так что у меня в гараже только инструмент, сезонные вещи и кучка хлама.
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868
ВазгенСемёнович Макс 2 часа назад
Жена дома пить разрешает
а в компьютер играть не запрещает?
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87
Племянник Путина 3 часа назад
рай для алкаша.
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11k
alexis 3 часа назад
Так это идти надо, попу отрывать.
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