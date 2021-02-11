ДТП с участием военной техники произошло в посёлке Персиановском 10 февраля около 9:30.

По сообщению местного издания Tuzlovgrad.ru , авария случилась на пересечении улиц Заречной и 2-й Степной. Легковушка и БТР сблизились на перекрёстке равнозначных дорог, но ни один из участников движения не сбросил скорость и не нажал на тормоз. В итоге бронемашина протаранила бок иномарки и протащила её около 10 метров. Оба транспортных средства при этом развернуло на 180 градусов.

Исходя из ПДД 2021, где оговариваются правила проезда равнозначных перекрёстков:

13.11. На перекрёстке равнозначных дорог, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13.11.1 Правил, водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа.

А также учитывая отсутствие специальных световых сигналов на БТР, дающих преимущество в движении, уступить дорогу обязан был водитель бронетехники.

Наверно, разница в понятиях "отступать" и "уступать" ведома ещё не всем росгвардейцам.