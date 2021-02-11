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Росгвардейцы на&nbsp;БТР въехали в&nbsp;автомобиль с россиянкой

Росгвардейцы на БТР въехали в автомобиль с россиянкой (4 фото + 1 видео)

Автор:
11 февраля 2021 21:39
Сообщество : Аварии
Метки: chevrolet lacetti   Россия   бтр   дтп   не уступил   перекрёсток   преимущество   росгвадия   
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В посёлке Персиановском Ростовской области сотрудники Росгвардии на бронетранспортёре (БТР-80) не уступили дорогу даме на Chevrolet Lacetti.

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Метки: chevrolet lacetti   Россия   бтр   дтп   не уступил   перекрёсток   преимущество   росгвадия   
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38  комментариев
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8k
harlamov Час назад
У девушки стальные яйца)
Я б БТРу уступил даже если бы по главной ехал
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15k
sgb66 16 минут назад
Насколько знаю, БТР не проходит по ширине в максимальные габариты ТС, поэтому по дорогам общего пользования движение их строго регламентировано и должно осуществляться с сопровождением.
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23k
Григорий 16 минут назад
Хоть на зеленый по главной с торчащим флагом, а вдруг не заметит? Возможно даже прав окажусь, но это довольно слабый аргумент для раздавленного гусеницой танка.
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−124
Володя 24 минуты назад
>>Поручик Володя 3 минуты назад "Что делал, что делал?.."
>>... ВООБЩЕ ПОХ, они считают, что у них "приоритет, как у трамвая"

Военным Водителям (страшнее них только две вещи Взрывчатые Вещества и Военные Врачи
) не ПОХ он просто его не видел
все что видит мех. вод. это часть дороги перед собой и немного сзади (если зеркало есть и оно не оторвано)
потом он слышит по рации ключевое слово например "Триста Тридцать Три"
и все.. он должен двигаться за ведущим, он только корму впереди идущего БТР видит

именно поэтому военную технику на дорогах общего пользования должны сопровождать машины военной дорожной инспекции, чтоб гражданские под колеса или гусеницы не попали
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69k
Иван Полчаса назад
По зимнему времени люки в БТРе закрыты, а через смотровые фиг что видно.
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26k
Fat Lynx Полчаса назад
"Наверно, разница в понятиях "отступать" и "уступать" ведома ещё не всем росгвардейцам" - НАВЕРНОЕ, автор - идиот!
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1k
Chris Taylor Полчаса назад
во время союза, вояки по дорогоам общего пользования ездили в сопровождении ВАИ. сегодня не так?
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35k
Бабай 37 минут назад
Пипец. Водиле шевролета ещё и за ремонт бэтээра платить. Хорошо, если не посадят.
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16k
Олег 39 минут назад
Автор теперь будет любое ДТП в России выкладывать, или только с Росгвардией?
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10k
Сибирячка 39 минут назад
15 регион это разве ростовская область
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12k
Алан Сибирячка 18 минут назад
Код на военных" черных" номерах указывает на принадлежность к ведомству.
в данном случае "15" - это Министерство внутренних дел РФ (Внутренние войска). Теперь Росгвардия
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2k
RRK 40 минут назад
Когда едешь в танке, то на знаки смотришь ради любопытства...
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8k
Владимир 41 минуту назад
У носорога плохое зрение, но с его весом - это не его проблемы.
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600
Лучший Друг 43 минуты назад
Да ладно! Виноват, конечно, бэтээровод, но вы представляете, как остановить 14 тонную колесницу на льду? Зимнюю резину на БТР не выдают
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1k
Chris Taylor Лучший Друг Полчаса назад
на нем M+S
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−124
Володя 50 минут назад
>>Остап Ива нович. 2 минуты назад В окошко броневика очень плохой
>>обзор. Девчонке на легковой наука на будущее

Его вообще нету!
поэтому там под жопу специально мехвод ящик подкладывает, чтоб голова была над люком тогда видно, а так только по впереди едущей машине только можно ориентироваться, и по тому что тебе в шлемофон скажут
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15k
Сталкер 50 минут назад
Аффтар, ты настолько тупое, что даже не заметило, что самым первым в твоей видеоподборке общеизвестный уже сюжет с кастрюлями. ))
Гнилая редька снова обхреначилась. ))
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45k
Albert GER Сталкер Полчаса назад
Не только первое, там ещё есть.
Автор киевский сепаратист))))
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15k
Сталкер Albert GER 3 минуты назад
Мне хватило первого, дальше смотреть просто не стал. )
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651
Остап Ива́нович. 54 минуты назад
В окошко броневика очень плохой обзор. Девчонке на легковой наука на будущее.
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80k
Taras Kozalupko Час назад
На перекрестке равнозначных дорог, в военных городках и рядом с ними, преимущество имеет машина с более крепким корпусом
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14k
Поручик Taras Kozalupko Полчаса назад
"Ни прибавить, ни отнять"!
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33k
Гёз Уленшпигель Час назад
Ну хорошо хоть гвардейцы. Представляю, что было бы , если бы в неё въехали мушкетёры короля!
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279
Brontozavr1 Час назад
Почему я не удивляюсь этой новости. Наоборот было бы удивительно если бы эти тупые госгвардейцы действовали строго по инструкциям, знали правила, не попали бы ни в какую передрягу...
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−124
Володя Час назад
П Р И К А З

Министра обороны Российской Федерации
от 19 мая 2007 г. N 195

О порядке осуществления сопровождения транспортных средств
Вооруженных Сил Российской Федерации автомобилями
военной автомобильной инспекции

не читали?
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−124
Володя Час назад
а что БТР один делал на дороге, без сопровождающих впереди и сзади колоны машин с мигалками?
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14k
Поручик Володя Полчаса назад
"Что делал, что делал?.." ЕХАЛ тот БТР!

Надо быть абсолютно Тупой Безмозглой Писькой, чтобы на своей "кредитопомойке" пытаться доказать своё право "первой проехать перекрёсток" перед движущейся бронетехникой! Военным водителям на всякие "правила проезда нерегулируемых перекрёстков" ВООБЩЕ ПОХ, они считают, что у них "приоритет, как у трамвая"...
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