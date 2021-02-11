В посёлке Персиановском Ростовской области сотрудники Росгвардии на бронетранспортёре (БТР-80) не уступили дорогу даме на Chevrolet Lacetti.
ДТП с участием военной техники произошло в посёлке Персиановском 10 февраля около 9:30.
По сообщению местного издания Tuzlovgrad.ru, авария случилась на пересечении улиц Заречной и 2-й Степной. Легковушка и БТР сблизились на перекрёстке равнозначных дорог, но ни один из участников движения не сбросил скорость и не нажал на тормоз. В итоге бронемашина протаранила бок иномарки и протащила её около 10 метров. Оба транспортных средства при этом развернуло на 180 градусов.
Исходя из ПДД 2021, где оговариваются правила проезда равнозначных перекрёстков:
13.11. На перекрёстке равнозначных дорог, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13.11.1 Правил, водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа.
А также учитывая отсутствие специальных световых сигналов на БТР, дающих преимущество в движении, уступить дорогу обязан был водитель бронетехники.
Наверно, разница в понятиях "отступать" и "уступать" ведома ещё не всем росгвардейцам.
В пресс-службе Южного округа Росгвардии заявили, что выясняют обстоятельства случившегося.
― Выясняем обстоятельства. В результате никто не пострадал, — уточнили в ведомстве.
Как уточнили в издании 161.ru, находившаяся за рулём раздавленного Chevrolet Lacetti девушка, на счастье, отделалась лёгкими ушибами и от медицинской помощи отказалась.
Легковому автомобилю «Шевроле» повезло меньше - восстанавливать его после полученных повреждений уже не имеет смысла.
Иллюстрацией того, что ДТП с участием военной техники в России не редкость, служит следующая подборка:
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Если подборка пришлась по душе, то на youtube.com есть вторая и третья части по данной тематике.
Ранее сообщалось о ДТП в Куске, с участием двух БТР, когда четыре легковых автомобиля между ними едва не превратились в "гармошку".
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Я б БТРу уступил даже если бы по главной ехал
>>... ВООБЩЕ ПОХ, они считают, что у них "приоритет, как у трамвая"
Военным Водителям (страшнее них только две вещи Взрывчатые Вещества и Военные Врачи ) не ПОХ он просто его не видел
все что видит мех. вод. это часть дороги перед собой и немного сзади (если зеркало есть и оно не оторвано)
потом он слышит по рации ключевое слово например "Триста Тридцать Три"
и все.. он должен двигаться за ведущим, он только корму впереди идущего БТР видит
именно поэтому военную технику на дорогах общего пользования должны сопровождать машины военной дорожной инспекции, чтоб гражданские под колеса или гусеницы не попали
в данном случае "15" - это Министерство внутренних дел РФ (Внутренние войска). Теперь Росгвардия
>>обзор. Девчонке на легковой наука на будущее
Его вообще нету!
поэтому там под жопу специально мехвод ящик подкладывает, чтоб голова была над люком тогда видно, а так только по впереди едущей машине только можно ориентироваться, и по тому что тебе в шлемофон скажут
Гнилая редька снова обхреначилась. ))
Автор киевский сепаратист))))
Министра обороны Российской Федерации
от 19 мая 2007 г. N 195
О порядке осуществления сопровождения транспортных средств
Вооруженных Сил Российской Федерации автомобилями
военной автомобильной инспекции
не читали?
Надо быть абсолютно Тупой Безмозглой Писькой, чтобы на своей "кредитопомойке" пытаться доказать своё право "первой проехать перекрёсток" перед движущейся бронетехникой! Военным водителям на всякие "правила проезда нерегулируемых перекрёстков" ВООБЩЕ ПОХ, они считают, что у них "приоритет, как у трамвая"...