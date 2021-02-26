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Новый трюк от очень пластичной девушки

Новый трюк от очень пластичной девушки (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 февраля 2021 12:25
Сообщество : Спорт
Метки: Девушка   видео   гибкость   интересно   ролики   трюк   
866
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23-летняя Оля Черника , впечатлившая пользователей сети своей растяжкой, продолжает удивлять. Она вновь в прокатилась на роликах под лентой, однако в этот раз несколько усложнила трюк.

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Метки: Девушка   видео   гибкость   интересно   ролики   трюк   
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1k
Андрей 2 часа назад
были бы титьки и номер не прошел бы
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3k
Свирепый Бамбр Час назад
Дайте ей красный диплом по химии, или генерал-майора. Как там сейчас принято раскоряк из тик-токов награждать...
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20k
Батончик с маком Час назад
я тоже так могу. только ленту ещё на полтора метра поднять надо.
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790
DarkSkat Час назад
Когда девушка умет правильно раздвигать ноги (в хорошем смысле)
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1k
lekha-fil Час назад
Четыре отзыва и ни одного вдувателя. Мельчает аудитория. Печалька.
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10k
Олегbl4 2 часа назад
Джеки Чан в "Победители и грешники" делал нечто подобное. Даже может и эффектнее.
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30
Volchkov 2 часа назад
Малатяга)))
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60k
Доктор Джонс 2 часа назад
Цены её нет - пыль под диванами и шкафами вытирать...
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