Новый трюк от очень пластичной девушки

866
1
1
23-летняя Оля Черника , впечатлившая пользователей сети своей растяжкой, продолжает удивлять. Она вновь в прокатилась на роликах под лентой, однако в этот раз несколько усложнила трюк.
Впечатляющая растяжка!
Источник:
Ссылки по теме:
- 4 традиции, которые кажутся странными, а для китайцев норма
- Как выглядит система пожарной эвакуации в многоэтажке Южной Кореи
- Бельгийский мастер создал впечатляющий косплей известного персонажа игры World of Warcraft
- "Мозг перевешивает?": наглядное различие мужской и женской анатомии
- Дворник-романтик, цитировавший The Beatles, оказался потомком белых эмигрантов
26
Понравилось26
Новости партнёров
Загрузка...