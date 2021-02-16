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30 красивых картинок про любовь со смыслом

30 красивых картинок про любовь со смыслом (30 фото)

Автор:
16 февраля 2021 08:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: картинки   любовь   подборка   фото   фраза   цитаты   
643
30
Красивые картинки про любовь — это хороший способ рассказать о своих чувствах, поделиться частичкой своего тепла с любимым человеком.
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Метки: картинки   любовь   подборка   фото   фраза   цитаты   
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Мистер Фикс 36 минут назад
Кто-то собрал все статусы в одноклассниках?
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154
*опа 6 минут назад
Сопливые статусы из ВК, которые выдаются за "цитаты" великих людей?
Бедный Омар Хайям!
Он никогда и помыслить не смог бы такую пошлость...
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