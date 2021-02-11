Потрясающие заброшенные места и объекты мира

Тут действительно есть на что посмотреть!
Люди создают прекрасные и величественные здания, но иногда происходит так, что в конце концов некоторые объекты становятся никому не нужными. И стоят эти заброшенные здания, покрытые налётом временем, увитые растениями, которые словно чувствуют, что никто их теперь не остановит. От мест, покинутых человеком, веет тайной, которую прячут в себе железо и камень и никому уже не расскажут. Это и притягивает, и пугает.
Мы собрали для вас примеры заброшенных мест, которые погрузят вас в свою особенную атмосферу.
Мы собрали для вас примеры заброшенных мест, которые погрузят вас в свою особенную атмосферу.
×
6. Во время путешествия по Канаде мы наткнулись на красочную заброшенную больницу в Садбери, штат Орегон
9. Заброшенный советский Туполев Ту-104
Это был единственный реактивный пассажирский авиалайнер, действовавший в мире с 1956 по 1958 год.
12. Дворец в Польше, построенный в 1910 году
"Когда-то в нём жили польские короли, во время коммунизма дворец был превращён в сельскохозяйственную школу, а затем в дом для умственно отсталых. Здание было заброшено примерно в 1989 году."
Источник:
Ссылки по теме:
- Привычки и традиции жителей разных стран
- Секретный ресторан Диснея
- Самка или самец: половые различия у разных животных
- Как русские создали свою собственную «Калифорнию» в Китае
- Как строят дороги в Китае
40
Понравилось40
Новости партнёров
Загрузка...
Вот например церковь Святой Марии в Чехии. Стоит посреди леса.
Единственное (ну почти), что осталось от деревни покинутой в 50х годах 20 века.
Сейчас правда восстанавливают.
Дворец болгарской компартии на Бузлудже.
Наверное самая знаменитая заброшенка Болгарии, находящаяся всего в 10 км от знаменитого Шипкинского перевала.
Был забыт и разграблен в конце 90х как символ коммунизма.
Сейчас восстанавливается на деньги Евросоюза группой международных специалистов.
Иногда так бывает.
PS: Фото не моё, если что. ))