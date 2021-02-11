Потрясающие заброшенные места и объекты мира

Люди создают прекрасные и величественные здания, но иногда происходит так, что в конце концов некоторые объекты становятся никому не нужными. И стоят эти заброшенные здания, покрытые налётом временем, увитые растениями, которые словно чувствуют, что никто их теперь не остановит. От мест, покинутых человеком, веет тайной, которую прячут в себе железо и камень и никому уже не расскажут. Это и притягивает, и пугает.



Мы собрали для вас примеры заброшенных мест, которые погрузят вас в свою особенную атмосферу.