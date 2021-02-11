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Потрясающие заброшенные места и объекты мира

Потрясающие заброшенные места и объекты мира (19 фото)

Автор:
11 февраля 2021 08:58
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   заброшенные места   заброшка   здание   интересно   подборка   фото   
2612
19
Тут действительно есть на что посмотреть!
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Метки: в мире   заброшенные места   заброшка   здание   интересно   подборка   фото   
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9  комментариев
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184
strepaf Час назад
Подобных мест немало т.к. ничто не вечно.
Вот например церковь Святой Марии в Чехии. Стоит посреди леса.
Единственное (ну почти), что осталось от деревни покинутой в 50х годах 20 века.
Сейчас правда восстанавливают.
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2k
milenBG 3 минуты назад
Борд Туполева напомнил...
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177
Гоша Батарейкин 18 минут назад
Новый кандидат на заброшенку :)
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3k
fenomen111 23 минуты назад
Уехал за 150 км от Москвы...

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5k
zulluz fenomen111 13 минут назад
это дальше чем 150 км от москвы
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4k
Olga Raudis 53 минуты назад
Всегда невероятно жаль глядеть на объекты, в которые когда-то вложено множество сил, средств, таланта и которые медленно, очень медленно умирают... без шансов возродиться.
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184
strepaf Olga Raudis 23 минуты назад
Смотреть жалко, но шанс может представиться оттуда, откуда не ждали.
Дворец болгарской компартии на Бузлудже.
Наверное самая знаменитая заброшенка Болгарии, находящаяся всего в 10 км от знаменитого Шипкинского перевала.
Был забыт и разграблен в конце 90х как символ коммунизма.
Сейчас восстанавливается на деньги Евросоюза группой международных специалистов.
Иногда так бывает.

PS: Фото не моё, если что. ))
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5k
Кирилл 55 минут назад
Как любая психбольница из голливудского фильма:))
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2k
Raf Кирилл 47 минут назад
Там походу решили, что не такие они и психи!
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