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Учительницу младших классов обвинили в воровстве драгоценностей у учеников

Учительницу младших классов обвинили в воровстве драгоценностей у учеников (1 фото)

Автор:
15 февраля 2021 14:20
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   воровство   жить в россии   криминал   новости   учительница   школа   
1084
1
В Республике Мордовия молодая учительница проводила с детьми активные игры в спортзале и параллельно снимала с них украшения. Для безопасности конечно же.

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Метки: Россия   воровство   жить в россии   криминал   новости   учительница   школа   
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14  комментариев
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909
Шурман Час назад
Фишки что стали филиалом Рамблера или Мэил ру там хотя бы ее фотки есть в статье :)
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1k
zenon 5 минут назад
Какие богатые дети. Но это ещё не всё сказано. Она вырывала у них молочные золотые зубы, стригла наголо, а игрушки складывала в ящик. После игры их вели в душевую, а потом в загоральные печи, для загара и изгара. Когда дети вылетали через трубу, только тогда они догадывались, что их обманули. Толстых деточек вываривали на мыло. А вместо детей по домам раздавали роботов с формой лица, как у их детей. Страшно, аж жуть. "А теперь былые люди помнят прежние дела. Билась нечисть грудью в груди и друг друга извела". Прекратилось в школе безобразие, ходят детки в школу безбоязненно." В. Высоцкий. Школу, обыскали и нашли трёх поросят под номерами 1-2 и 4. Третьего поросёнка уже месяц ищут.
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−29
scorpions05020n 9 минут назад
Спрашивается:" За каким младшеклассники носили дорогие украшения ?". Понты какие-то. У нас в школе, допустим 3-ти классики, не носят золото.
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19k
SerGProS 20 минут назад
Это что, школа для цыганских детей?
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54
Юрий 24 минуты назад
А психиатр, женщину обследовал? Расчет на то,что детишки никому не расскажут? Или, что родители им не поверят? Странная история.
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14k
ВОВЧЕГ Полчаса назад
Дайте ковырялке, лет семь.
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1k
Hallo FreeSpace 38 минут назад
ученики младших классов носят золотые украшения ?
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95
Roman Sh 45 минут назад
Зарплату учителям сначала надо повысить, а потом спрашивать с них.
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20k
Юрьевич 46 минут назад
Школьники младших классов в украшениях на 117 т.р. в Рузаевке (город в Мордовии)? И родители заметили пропажу украшений только через 4 месяца? Это у них там местная рублёвка?
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2k
Vladimir Taranovich 51 минуту назад
золотая школота))
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13k
Юлия 57 минут назад
Давно ли дети стали в школу в золоте ходить или это школа в циганком районе?
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11k
Serg2001 Час назад
Снежана Денисовна!... объявилась... )
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1k
Максим Час назад
автор поленился источник указать, сначала сам не поверил.

https://www.kazan.kp.ru/daily/27239.5/4367486/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1613388847000https://www.kazan.kp.ru/daily/27239.5/4367486/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1613388847000
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1k
Роман Час назад
Бред какой то, но не Пит.....
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