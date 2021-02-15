Учительницу младших классов обвинили в воровстве драгоценностей у учеников

В городе Рузаевка учительница младших классов проводила с детьми в спортивном зале активные игры, в том числе жмурки. Завязывая детям глаза, она снимала с них золотые украшения, обосновав это обеспечением безопасности. Но вот после занятия она украшения не возвращала. Еще было замечено, что иногда она крала вещи, когда поправляла на младшеклассниках одежду.



Награбленное женщина сдавала в ломбарды и тратила деньги на личные нужды. Общая сумма, по предварительным данным, составила 117 тысяч рублей. Уголовное дело заведено, а в самой школе от комментариев отказались.