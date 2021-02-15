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20 мулов: исторические доказательства того, что машины это сила

20 мулов: исторические доказательства того, что машины это сила (22 фото)

Автор:
15 февраля 2021 14:19
Сообщество : Исторические факты
Метки: 20 мулов   Исторические факты   интересное   количество   лошади   тягловая сила   упряжка   
876
22

Да, до изобретения всячески машин, которые помогали людям в их работе, основной тягловой силой была лошадь. Но на стыке поколений - когда уже и автомобили развились достаточно и прогресс движется впереди всей планеты, существовало не мало мест, где тягловая лошадиная сила была незаменима. И в огромных количествах...

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Метки: 20 мулов   Исторические факты   интересное   количество   лошади   тягловая сила   упряжка   
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33k
jonnyD Полчаса назад
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Snork Snorkoff 49 минут назад
Ну интересные же фотки. Неужели так тяжко вычитать 10 строчек, а?
Тридцать лошадей тянут 9-нижний отвала плуга бля..
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