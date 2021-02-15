20 мулов: исторические доказательства того, что машины это сила

Да, до изобретения всячески машин, которые помогали людям в их работе, основной тягловой силой была лошадь. Но на стыке поколений - когда уже и автомобили развились достаточно и прогресс движется впереди всей планеты, существовало не мало мест, где тягловая лошадиная сила была незаменима. И в огромных количествах...
Хотелось бы показать именно огромные упряжи с большим количеством тягловых животных - сколько же тягловой силы нам заменили машины
20 Mule Team Borax - это чистящее средство, производимое в США компанией Dial Corporation, дочерней компанией Henkel.
Продукт назван в честь групп из 20 мулов , которые использовались компанией Уильяма Телля Коулмана для перевозки буры из Долины Смерти, Калифорния , к ближайшей железнодорожной ветке между 1883 и 1889 годами.
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Упряжка 20 мулов представляла собой команду из восемнадцати мулов и двух лошадей, прикрепленных к большим фургонам, которые вывозили буру
Бура , также известное как борат натрия , тетраборат натрия или динатрия тетраборат входит в состав многих моющих средств , косметики и эмалевых глазурей.
Они путешествовали от шахт через пустыню Мохаве до ближайшей железнодорожной ветки, расположенной в 165 милях (275 км) от города Мохаве
Наземный комбайн на конной тяге серьезно заменил стационарную молотилку примерно в 1910 году. Для более крупных машин с 6-метровыми жатками требовалась команда из четырех-шести человек и от 27 до 34 лошадей или мулов
Сеялки и прочие сельскохозяйственные аппараты, для которых требовалась большая тягловая сила
Вырубка гигантских секвой в Канаде. 1880-1920 г. Здесь часто применяли тягловую силу яков и быков
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