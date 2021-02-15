20 мулов: исторические доказательства того, что машины это сила

Да, до изобретения всячески машин, которые помогали людям в их работе, основной тягловой силой была лошадь. Но на стыке поколений - когда уже и автомобили развились достаточно и прогресс движется впереди всей планеты, существовало не мало мест, где тягловая лошадиная сила была незаменима. И в огромных количествах...