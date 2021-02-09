FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 596 постов • 160 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
8 девочек по 6 медалей каждой: судьбы легендарных гимнасток СССР

8 девочек по 6 медалей каждой: судьбы легендарных гимнасток СССР (9 фото + 7 видео)

Автор:
09 февраля 2021 12:57
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   гимнастика   знаменитости   интересное   легенды   спорт   судьба   
1013
9
7

Эти восемь советских гимнасток завоевали на Олимпийских играх в спортивной гимнастике шесть и более медалей. Многих уже нет в живых, но память о них жива и их рекорды, которые сегодня многим покажутся несколько наивными и детскими, сделали свой несомненный вклад в спортивные достижения будущих поколений.

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Исторические факты   гимнастика   знаменитости   интересное   легенды   спорт   судьба   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Shtoppi 56 минут назад
Турищева молодец! Ни одной эмоции на лице, а внутри похоже ураган.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
zenon 14 минут назад
Этого не может быть, что бы с Советскими гербами выступали, это не правда! Только в безличной форме которую выдали и без имён и стран.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
461k
АРОН Полчаса назад
Снимаю шляпу, кланяюсь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
249
сергей 50 минут назад
Это те, кто рекордам советские давали имена!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как живет «самая экономная девушка в мире» (6 фото + видео) Как живет «самая экономная девушка в мире» (6 фото + видео) Адские победители "Адской кухни" - что с ними случилось? Адские победители "Адской кухни" - что с ними случилось? Печальная история «Красной королевы» Печальная история «Красной королевы» Самые ненавистные женщины за всю историю России Самые ненавистные женщины за всю историю России Коби Брайант в 80-х и 90-х: редкие архивные фото ушедшей легенды Коби Брайант в 80-х и 90-х: редкие архивные фото ушедшей легенды Российская гимнастка выложила фотографии в бикини на Лазурном берегу Российская гимнастка выложила фотографии в бикини на Лазурном берегу
CV

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

45371



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Во Львове осквернили памятник Степану Бандере
0
213
Во Львове осквернили памятник Степану Бандере
Смерть за месяц с цыганами: 20 удивительных поводов для смертной казни
4
108
Смерть за месяц с цыганами: 20 удивительных поводов для смертной казни
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Девушка, постоянно путавшая право и лево, сделала на&nbsp;руках татуировки с подсказками
0
56
Девушка, постоянно путавшая право и лево, сделала на руках татуировки с подсказками
Только 1% людей может назвать, что изображено на фото
1
9
Только 1% людей может назвать, что изображено на фото
Как живет «самая экономная девушка в мире» (6 фото + видео)
Как живет «самая экономная девушка в мире» (6 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Мат на заборе от культурного человека
0
40

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#факты#истории#люди#подборка#прикольные#аварии#позитив#навальный
#фото#животные#интересное#автомобили#приколы#жизнь#Разное#дтп#фотографии#авария дня
#история#интересно#автомир#Россия#смешно#шоу бизнес#в мире#кино#авто аварии#забавно

На что жалуетесь?

Вернуться