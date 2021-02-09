8 девочек по 6 медалей каждой: судьбы легендарных гимнасток СССР

Чемпионка Олимпийских игр: в командном первенстве (1976, 1980), в опорных прыжках (1976) и в вольных упражнениях (1976, 1980) Серебряный призер в многоборье (1976) Абсолютная чемпионка мира (1979) Чемпионка мира: в командном первенстве (1974, 1978) в опорных прыжках (1978) и в вольных упражнениях (1978) Серебряный призер: в командном первенстве (1979) в многоборье (1978) в упражнениях на бревне (1979) в вольных упражнениях (1979) бронзовый призер в упражнениях на бревне (1974) в опорных прыжках (1979). Чемпионка Европы: в опорных прыжках (1979) в вольных упражнениях (1975) серебряный призер в многоборье (1975) в упражнениях на бревне (1975, 1977) бронзовый призер в опорных прыжках (1973) в упражнениях на брусьях (1973) в вольных упражнениях (1977) в многоборье 91977). Серебряный призер Кубка мира в многоборье (1979), бронзовый призер в опорных прыжках (1979) и в упражнениях на бревне. Абсолютная чемпионка СССР (1975, 1980). Обладательница Кубка СССР в многоборье (1976). Чемпионка СССР в опорных прыжках (1976), в упражнениях на брусьях (1973, 1975), бревне(1975, 1976) и в вольных упражнениях (1975, 1979), серебряный призер Кубка СССР в многоборье (1974, 1975), чемпионата СССР в опорных прыжках (1974, 1975, 1978, 1979) и в упражнениях на брусьях (1974, 1976, 1979), бронзовый призер в многоборье (1974). Член Технического комитета Европейского союза гимнастики (УЕЖ) от Белоруссии. В 1999 году Нелли Ким была принята в Международный зал славы спортивной гимнастики, который находится в американском Оклахома-Сити. В 2010 году поступила в заочную аспирантуру Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта (кафедра теории и методики гимнастики). В 2011 г. защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата педагогических наук по теме «Подготовка высококвалифицированных судей по спортивной гимнастике».