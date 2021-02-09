8 девочек по 6 медалей каждой: судьбы легендарных гимнасток СССР

Эти восемь советских гимнасток завоевали на Олимпийских играх в спортивной гимнастике шесть и более медалей. Многих уже нет в живых, но память о них жива и их рекорды, которые сегодня многим покажутся несколько наивными и детскими, сделали свой несомненный вклад в спортивные достижения будущих поколений.
Лариса Латынина имеет в своем активе наибольшую коллекцию олимпийских медалей за всю историю спорта: 9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медали. Она также известна тем, что на ЧЕ-1957 года выиграла все «золото». Абсолютная олимпийская чемпионка 195
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Людмила Ивановна Турищева (1952) — советская гимнастка. Четырёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы. Заслуженный мастер спорта СССР (1970). Президент Федерации гимнастики Украины (1991—2000).
Знаменитое выступление Турищевой, после которого развалилась конструкция с брусьями
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Ким Нелли Владимировна (1957)
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Тамара Манина, 1934
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Ольга Валентиновна Корбут, "Чудо с косичками", (1955)
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И о тех, кого уже нет с нами
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На Олимпиаде 1952 года Мария Гороховская (1921-2001)завоевала семь медалей, установив рекорд по количеству медалей, когда-либо выигранных на одной Олимпиаде женщиной. Она выиграла золотые медали в командном многоборье и индивидуальном многоборье
Софья Муратова ( 1929-2006)
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Авторский пост
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