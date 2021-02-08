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Истинные размеры военного арсенала: 20 примеров вооружения по сравнению с человеком

Истинные размеры военного арсенала: 20 примеров вооружения по сравнению с человеком (22 фото)

Автор:
08 февраля 2021 14:09
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   Размеры   военное   вооружение   интересное   снаряды   сравнение   
1690
22

Военные породили множество различных предметов для умерщвления себе подобных. И среди них есть некое количество невероятно огромных штуковин. Вот вам 20 снарядов и пушек по сравнению с человеком

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Метки: Исторические факты   Размеры   военное   вооружение   интересное   снаряды   сравнение   
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5k
Владимир 36 минут назад
Акула
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Владимир 45 минут назад
Матрос в стволе главного калибра линкора "Новороссийск"
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26k
АнтонПолднев Владимир 13 минут назад
Не уверен, служил не на флоте. Но вроде называется головной калибр.
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parallax Час назад
Глядя на чудовищные числа убитых в войнах людей и огромнейших средств потраченных на это дело, сильно сомневаюсь, что человек существо разумное.
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20k
Мойша parallax 41 минуту назад
Поэтому иногда и надо вразумлять.
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