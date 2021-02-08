Истинные размеры военного арсенала: 20 примеров вооружения по сравнению с человеком

Военные породили множество различных предметов для умерщвления себе подобных. И среди них есть некое количество невероятно огромных штуковин. Вот вам 20 снарядов и пушек по сравнению с человеком
Бронебойный 406-мм снаряд Мк-8 для линейных кораблей США нового поколения (постройки 1940-х годов),по частям и в собранном виде
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Размеры пушки "Дора"
..знаменитая пушка «Дора» калибра 800 мм. Она была спроектирована для разрушения наиболее мощных сооружений линии Мажино, однако использовать её там для этого не пришлось. Это было чудо артиллерийской техники. Ствол имел длину порядка 30 м, а лафет достигал высоты трехэтажного дома. Потребовалось около 60 железнодорожных составов, чтобы по специально проложенным путям доставить это чудовище на огневую позицию. Для его прикрытия постоянно стояло наготове два дивизиона зенитной артиллерии. В целом эти расходы, несомненно, не соответствовали достигаемому эффекту. Тем не менее, это орудие одним выстрелом уничтожило большой склад боеприпасов на северном берегу бухты Северной, укрытый в скалах на глубине 30 м". Из воспоминаний немецкого фельдмаршала Манштейна
Полная масса орудия составляла 1350 тонн. Для ведения огня орудию необходим был участок длиной до 5 км
Линкоры - размер орудий и их снаряды
Справа снаряды использовавшиеся ан крейсерах, слева на линкорах, в частности на «Ямато» — линкоре японского императорского флота времён Второй мировой войны
38 cm SK L/45 «Max» — немецкая тяжёлая осадная и береговая пушка времён Первой мировой войны, железнодорожное орудие калибра 38 см
Французский солдат стоит рядом с неразорвавшимся 420-мм снарядом, упавшим на Верден. Март 1916 года. Он весил 2100 фунтов (952 килограмма)
32-я эскадрилья ударных истребителей (VFA-32) , получившая прозвище «Боевые мечники» ВМС США
F-1 — американский жидкостный ракетный двигатель (ЖРД), разработанный компанией Rocketdyne.
Авторский пост
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