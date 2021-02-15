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18 фактов о фильме "Молчание ягнят" в честь его 30-летия

18 фактов о фильме "Молчание ягнят" в честь его 30-летия (6 фото + 3 видео)

Автор:
15 февраля 2021 14:13
Сообщество : Кино
Метки: 30 лет спустя   Джоди Фостер   Молчание ягнят   Энтони Хопкинс   интересно   факты   факты о фильме   хороший фильм   
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Хотите верьте, хотите нет, но фильм "Молчание ягнят" вышел на экраны в 1991 году ровно в День святого Валентина. Прошло уже 30 лет! Даже не верится. Предлагаем отметить эту дату и узнать несколько интересных фактов о картине.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 30 лет спустя   Джоди Фостер   Молчание ягнят   Энтони Хопкинс   интересно   факты   факты о фильме   хороший фильм   
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