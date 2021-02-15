18 фактов о фильме "Молчание ягнят" в честь его 30-летия

Хотите верьте, хотите нет, но фильм "Молчание ягнят" вышел на экраны в 1991 году ровно в День святого Валентина. Прошло уже 30 лет! Даже не верится. Предлагаем отметить эту дату и узнать несколько интересных фактов о картине.
1. "Молчание ягнят" - третий фильм в истории, получивший Большую пятерку "Оскаров" - лучший фильм, лучший актер, лучшая актриса, лучший режиссер и лучший сценарий
Две других картины - "Это случилось однажды ночью" (1935) и "Пролетая над гнездом кукушки" (1976).
2. Известный американский кинокритик Юджин Сискел раскритиковал "Молчание ягнят", когда фильм вышел на экраны
Сискел назвал фильм "звездным шоу уродов" и написал, что "Молчание ягнят" - это "много шума из ничего". Премия "Оскар" и другой кинокритик, Роджер Эберт, с ним не согласились. На видео - отрывок из телепрограммы о кино, которую вели Сискел и Эберт.
3. Права на использование героя Ганнибала Лектера были предоставлены бесплатно
Фильм Майкла Манна "Охотник на людей" (1986) был основан на романе Томаса Харриса "Красный дракон" 1981 года, первой из четырех книг о самом печально известном психиатре/каннибале в мире. "Охотник на людей" едва заработал половину своего бюджета в прокате, поэтому продюсер Дино Де Лаурентис бесплатно передал права на Ганнибала Лектера продюсерам "Молчания ягнят". Второй фильм про Лектера собрал 272,7 миллиона долларов, что примерно на 264 миллиона долларов больше, чем первый.
4. Первоначально на роль режиссера и главного героя планировался Джин Хэкмен
Джин Хэкман и студия Orion Pictures сообща нашли 500 000 долларов, необходимых для покупки прав на фильм по книге. Но Хэкман бросил проект через несколько дней после того, как на церемонии вручения "Оскара" 1989 года он посмотрел отрывки с изображением самого себя в роли агента ФБР Руперта Андерсона в фильме Алана Паркера "Миссисипи в огне"; он решил, что не хочет опять играть мрачную роль с еще более неприятным персонажем.
5. Кларис Старлинг в "Молчании ягнят" должна была сыграть Мишель Пфайффер
Джоди Фостер изначально хотела сама купить права на экранизацию книги Томаса, но Хэкман опередил ее. Затем она согласилась бороться за роль агента ФБР Кларис Старлинг. Режиссер Джонатан Демми хотел взять на главную женскую роль Мишель Пфайффер, но, как и многих других актеров, ее "обеспокоила мрачность сюжета". Демми не понравился бостонский акцент Фостер в фильме "Обвиняемые" 1988 года, хотя он и принес ей "Оскар". Но после двух встреч с целеустремленной актрисой режиссер передумал.
6. Джоди Фостер беспокоилась по поводу того, что в фильме ФБР будет выглядеть глупо
Демми в 1988 году поставил комедию "Замужем за мафией" (с Пфайффер в главной роли), в которой сотрудники ФБР изображались в довольно глупых ситуациях - в общем, не в лучшем свете. Джоди Фостер с большим уважением относилась к ФБР после того, как агентство защитило ее от преследования и угроз смерти в ее адрес. Так что она даже подошла к Демми перед съемкой, чтобы удостовериться в том, что ФБР в фильме будет изображено "правильным образом".
7. Первым выбором режиссера на роль Ганнибала Лектера был актер Шон Коннери
Коннери прочитал сценарий и нашел его "отвратительным". Также на эту роль рассматривались Дэниел Дэй-Льюис и Дерек Якоби.
8. Энтони Хопкинс для создания образа Лектера взял за основу одного писателя, одну актрису и одного киногероя
Это были Трумэн Капоте, Кэтрин Хепберн и бортовой компьютер ХЭЛ из научно-фантастического фильма "Космическая одиссея 2001 года" соответственно.
9. Энтони Хопкинс использовал классический "страх пациента" перед врачом в белом халате
Это он предложил, чтобы Лектер носил белое. Его теория заключалась в том, что люди безотчетно боятся врачей и стоматологов, которые всегда носят белую одежду на работе.
10. Ганнибал Лектер не произносил фразу "Привет, Кларисса" в "Молчании ягнят"
Строчка, которую большинство людей считает цитатой, на самом деле звучит так: "Добрый вечер, Кларисса".
11. Автор книги Томас Харрис утверждал, что выдумал Ганнибала Лектера. Персонаж не имел под собой реального прототипа
В 2013 году Томас Харрис рассказал, что на создание персонажа его вдохновил тюремный врач из мексиканского города Монтеррей в штате Нуэво-Леон. Об этом стало известно из предисловия писателя к новому изданию "Молчания ягнят", посвященному 25-летию со дня выхода книги. Выдержки из предисловия опубликовали в The Times. Тем не менее Харрис не раскрыл фамилию доктора, предпочитая называть его вымышленным именем "доктор Салазар".
12. Скотт Гленн пережил шок, вживаясь в роль сотрудника ФБР Джека Кроуфорда
Актера привели в отдел поведенческого анализа в Куантико, штат Вирджиния. Услышав записи серийных убийц Лоуренса Биттэкера и Роя Норриса, изнасиловавших и пытавших 16-летнюю девушку, Гленн ушел разрыдался и после этого начал повсюду выступать за смертную казнь.
13. Большая часть фильма была снята в местах недалеко от Питтсбурга
Внешняя часть Государственной больницы для душевнобольных в Балтиморе - это фактически внешний вид больницы Западного центра в Канонсбурге, штат Пенсильвания. Западный центр закрылся в 2000 году, но был спасен от сноса после того, как был объявлен исторической достопримечательностью.
14. Дом Буффало Билла в "Молчании ягнят" исполнял дом учителя физики в старшей школе
Учитель Гарольд Ллойд из средней школы Бентворта, чей дом изображал в фильме место обитания Буффало Билла, утверждал позже, что некоторые члены съемочной бригады вели себя грубо, из дома пропали много вещей, а охранник проводил экскурсии по дому в ночное время (за что был уволен). В октябре 2020 года дом был выставлен на продажу по цене чуть менее 300000 долларов.
15. Персонаж Буффало Билла был основан на образах трех серийных убийц
Это были Тед Банди, Гэри М. Хейдник и Эд Гейн. Сообщается, что Томас Харрис даже присутствовал на некоторых судебных процессах по делу Банди и отправил ему копию своего романа "Красный дракон".
16. Танца Буффало Билла в сценарии не было
Но момент с танцем присутствовал в книге, и Тед Левин - актер, сыгравший серийного убийцу Джейма Гамба, - настоял на включении этой сцены в фильм. Он утверждал, что она помогает лучше показать сумасшествие персонажа.
17. Чтобы снять сцену с танцем, Теду Левину понадобился алкогольный допинг
Перед съемкой он выпил "пару рюмок" текилы. Это помогло.
18. Череп на мотыльке - изображение с постера фильма - взят с фотографии Сальвадора Дали
Изображение взято с фотографии Сальвадора Дали In Voluptas Mors, на которой он позирует рядом с "черепом", состоящим из семи обнаженных женщин. Снимок выполнен по эскизу Дали фотографом Филиппом Халсманом.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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