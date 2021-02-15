18 фактов о фильме "Молчание ягнят" в честь его 30-летия

Демми в 1988 году поставил комедию "Замужем за мафией" (с Пфайффер в главной роли), в которой сотрудники ФБР изображались в довольно глупых ситуациях - в общем, не в лучшем свете. Джоди Фостер с большим уважением относилась к ФБР после того, как агентство защитило ее от преследования и угроз смерти в ее адрес. Так что она даже подошла к Демми перед съемкой, чтобы удостовериться в том, что ФБР в фильме будет изображено "правильным образом".