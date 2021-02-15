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Когда у тебя был шанс встречаться с Николь Кидман и ты его упустил

Когда у тебя был шанс встречаться с Николь Кидман и ты его упустил (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 февраля 2021 12:13
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Джимми Фэллон   Николь Кидман   Юмор   видео   знаменитости   прикол   
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Несколько лет назад актриса Николь Кидман пришла на вечернее шоу комика Джимми Фэллона и смутила телеведущего, вспомнив об их неудачном свидании. Актриса рассказала, что когда-то интересовалась ведущим и даже приходила к нему в гости, однако он не понял, что это свидание и оказался холоден.

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Метки: Джимми Фэллон   Николь Кидман   Юмор   видео   знаменитости   прикол   
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6  комментариев
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Смешная собачка. 2 часа назад
В конце оне его геем обозвала..
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vn Смешная собачка. 2 часа назад
Так а кто он после такого?
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ezhik 11 минут назад
эх....Джимми, Джимми
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Vladimir Taranovich Час назад
никто не застрахован от того, чтобы внезапно и резко тупануть)))
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2k
Max Lu 2 часа назад
класс!
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