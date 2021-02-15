Когда у тебя был шанс встречаться с Николь Кидман и ты его упустил

Несколько лет назад актриса Николь Кидман пришла на вечернее шоу комика Джимми Фэллона и смутила телеведущего, вспомнив об их неудачном свидании. Актриса рассказала, что когда-то интересовалась ведущим и даже приходила к нему в гости, однако он не понял, что это свидание и оказался холоден.

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