"Вы бы еще карту "Пятерочки" показали!": соцсети о сюжете о жилье Навального в Германии

На втором этаже находятся большая гостиная, кухня, несколько спален и санузлов. Суточный съем виллы обойдется в 530 евро. Журналист с дотошностью подсчитал, что за время пребывания в Германии Навальный выложил за жилье около 30 тысяч евро (согласно информации "Вестей России" оппозиционер снял виллу еще в ноябре). Также он потратил деньги на монтаж фильма о дврце Путина.
А также пользователей соцсетей позабавило перечисление предметов, якобы относящихся к перечню роскоши - в Твиттере даже предложили описать свое жилье так, чтобы "Вести недели" обзавидовались.
Я вижу нормальный немецкий дом, в котором живет в Германии средний класс. Но для нас это выглядит роскошно, конечно)))) Господи, ну и дебилы— Maria Ipatowa (@MariaIpatova3) February 7, 2021
То самое, "дорогое вино" из номера Алексея Навального в Германии из теленавоза пропагандистов. Не забывайте, что для создания такой "картинки" тратятся миллиарды рублей из государственного бюджета- наших с вами денег. pic.twitter.com/NXfwLbuecA— Эрлихман Кирилл (@ErlikhmanK) February 8, 2021
После сюжета «Вестей недели» про квартиру Навального, которую он снимал в Германии, я другими глазами взглянула на свои АПАРТАМЕНТЫ. У меня на столе в кухне ДВЕ ВАЗЫ с фруктами, в кладовке — сломанная кофемашина, а в гостиной — вы не поверите — ДИВАН!— Ольга Бешлей (@OlgaBeshley) February 7, 2021
Должен признаться: в моей шикарной резиденции тоже есть унитаз и даже кофемашина! Да-с, шикую-с!— ❌Фёдор Крашенинников❌ (@Fyodorrrrr) February 7, 2021
Комнаты для грязи и аквадискотеки у меня нет.— Проф. Преображенский (@prof_preobr) February 7, 2021
Зато есть хаски.
Он когда под дождём наиграется с друганами - сто очков любой комнате для грязи даст.
А когда его потом моешь - лучшая аквадискотека выходит.
- Два ПИСЬМЕННЫХ СТОЛА и две рабочих зоны, У КАЖДОГО СВОЯ— лицо, отягощенное белилами (@miss_amuge) February 7, 2021
- БАРНАЯ СТОЙКА с БАРНЫМИ СТУЛЬЯМИ (она же обеденный стол)
- ЮВЕЛИРНЫЕ ВЕСЫ и КЕРАМИЧЕСКАЯ ВОРОНКА для приготовления ПУРОВЕРА
- КРОВАТЬ КУИН-САЙЗ с ортопедическим матрасом
- МАСТЕР-СВИТЧ, выключающий весь свет сразу
Конечно жилье Навального в Германии покажется дворцом:— Vladimir Milov (@v_milov) February 7, 2021
- 28% жил.фонда России не оборудовано ванной, душем и горячей водой;
- 21% не оборудовано канализацией
Источник: https://t.co/E4bSaZGSB4
(Но это всё потому что мы ведем великую геополитическую борьбу и надо потерпеть)
Источник:
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После истории с ветераном, для меня он оказался за гранью добра и зла.
Так нет, припёрся обратно и теперь живёт за наш с вами счёт.
Иными словами, альёша-политик походу лишился дохода.
Ждём увлекательную историю про отравление дурика в турме (новичком).
ЗЫ;
Я за попкорном пошел.
И зря телеканалы документалку снимали заказали бы на Мосфильме 3д интерьер из золота и бриллиантов -леминги к такой лапше на ушах привычные .
Однако, моего сообщения ты опять не понял. Попробуешь ещё раз ?
А все другие, остальные такое гавно!
А все другие враги и такие дураки
Над родною над отчизной бесноватый снег шёл
Я купил журнал «Корея» там тоже хорошо
Там товарищ Ким Ир Сен, там то же что у нас
Я уверен, что у них то же самое...
Да и ильич был гавно!
1. где пруфы, что он оплачивал это лично?!
2. за два месяца аренды будет нехилая скидка, не менее 25%
3. откуда инфа про стоимость фильма, кто платил, где счета?!
вам предлагается повесить лапшу от бабы, которая жена ГРАЖДАНИНА страны НАТО!!! а, кто тут ИНОСТРАННЫЙ АГЕНТ?! а, кто тут ПАТРИОТ?!
А тут ВОООБЩЕ ничего, кроме одной фотографии, и что Навальный был в одном ресторане.
Запомните простую вещь - правда , сказанная одной стороной стороной, или половина правды могут быть ложью. ВСЕГДА нужно знать мнение ОБЕИХ сторон. Когда Навального мешают грязью в одни ворота. Так дайте ему слово в прямом эфире у Кисилева.
Афтар ничего не понимает в киносъёмке. При съёмке помещений всегда используется широкоугольник, иначе общий план про не снять.
https://www.youtube.com/results?search_query=кто оплатил лечение навальногоhttps://www.youtube.com/results?search_query=кто оплатил лечение навального
Ищется на раз-два. Но это же сложно для Вас. Еще сложнее будет понять, почему бизнес бежит из России и почему, даже тот, кто тут имеет бизнес, старается уводить деньги за границу.
Вот посадили Навального. Вы скажите - "Да так ему и надо." Ну это Вы так думаете, сидя на печи. А для бизнеса это очередной знак. И дело тут абсолютно не в Навальном, дело в дискредитации судебной системы. Как можно вкладывать деньги в страну, где полный беспредел на юридическом поле? Бизнес еще больше будет выводить деньги из страны, еще меньше станет желающих вкладывать деньги в будущее этой страны. Как результат, Вы, лично, ваши дети будут жить хуже. Это не произойдет прям завтра, но это будет. Как было с Крымом. Ну ввели санкции, ну рубль рухнул. Вот уже мы полной ложкой хлебаем последствия. Хотя еще может быть, ложка пока чайная.
Вы то думаете, что Вас это никогда не коснется. Ошибаетесь, это просто лотерея. тут один батюшка у себя в кельи портрет Сталина повесил. Реально, батюшка просто ку-ку, но почему-то присел на ровном месте. Тоже он, видимо, думал, что все там враки и не про него.