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"Вы бы еще карту "Пятерочки" показали!": соцсети о сюжете о жилье Навального в Германии

"Вы бы еще карту "Пятерочки" показали!": соцсети о сюжете о жилье Навального в Германии (16 фото + 1 видео)

Автор:
08 февраля 2021 15:16
Сообщество : Политика
Метки: дворец   жилье   комната грязи   навальный   политика   роскошь   смешно   
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В "Вестях недели" прошел сюжет о "роскошном" жилье оппозиционера, которое он снимал в Германии. Журналисты заострили внимание на предметах, видимо, показывающих люксовый уровень "виллы": кофемашине, телевизоре, вазе с фруктами, террасе и бассейне. Без "комнаты грязи" и ершика не обошлось.

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Метки: дворец   жилье   комната грязи   навальный   политика   роскошь   смешно   
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9k
Николай Час назад
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4k
Артем Кощеев Минуту назад
Так и шо, он это все оплачивал сворованными у народа деньгами? А нет, это прерогатива чиновников
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27k
a.fey 8 минут назад
Пофиг, где жил. Главное, где он будет жить теперь.
После истории с ветераном, для меня он оказался за гранью добра и зла.
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10k
Великий Кормчий 13 минут назад
Ну и оставался бы альёшенька в Германии и жил бы дальше в нормальных условиях.
Так нет, припёрся обратно и теперь живёт за наш с вами счёт.
Иными словами, альёша-политик походу лишился дохода.
Ждём увлекательную историю про отравление дурика в турме (новичком).
ЗЫ;
Я за попкорном пошел.
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33k
kalinser Полчаса назад
Группа поддержки главного борца за свободу России!


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1k
Виталий Касандров 39 минут назад
Ну Сисян то особо и не шифруется, хомяки уверены что светоч должен обязательно есть лангустов и пить алко не менее 200 евро за бутылку .
И зря телеканалы документалку снимали заказали бы на Мосфильме 3д интерьер из золота и бриллиантов -леминги к такой лапше на ушах привычные .
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62k
Максим 45 минут назад
Странно, хомячки обмазались говно фильмом от Анального про дворец путина. И их там ничего не возмутило и не удивило). а тут возмущаются)) А что мы такие переборчивые, кушайте. Или двойные стандарты, когда от вашего фюрера даже кусок говна вы уплетаете и нахваливаете богатый аромат и цвет)
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65k
Варакин Алексей 48 минут назад
Смотреть противно эту хрень... против соловьевской-симонянской смешной и неуклюжей пропагандочки -всеразрушающая интернетовско-голливудская беспощадная машина пропаганды. А хомячки радуются в ладошки хлопают,считают себя умными...
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4k
RomaXz 52 минуты назад
А я искренне надеюсь, что показанная квартира и правда выглядит как недостижимая роскошь для тех, кто этот репортаж делал. Они просто не заслуживают нормальных условий для жизни :)
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1k
DerDimon RomaXz 45 минут назад
Если достижимая для россиян, че хомячата ноют, что у них всë украли?
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4k
RomaXz DerDimon 38 минут назад
А теперь перечитай мой текст и попытайся его понять.
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1k
DerDimon RomaXz Полчаса назад
Окей, недостижимая для создателей репортажа. А для почитателей Алексея это достижимая квартира?
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17k
Vital Idol RomaXz Полчаса назад
у этой журнашлюхи муж - бельгиец! даёт, солдату НАТО, а нам эту состряпанную шнягу втирает!!! она ещё и ИНОСТРАННЫЙ АГЕНТ!!!
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4k
RomaXz DerDimon 17 минут назад
Если они живут в Европе, то да. Обычным россиянами, как ты верно сказал, о таком приходится только мечтать. Слава путину!
Однако, моего сообщения ты опять не понял. Попробуешь ещё раз ?
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−5
Вован Час назад
Люди -стадо мычащее,вы хаваете всё что кидают вам в кормушку.....мне очень пичально за наш социум.....
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8k
Эхо любви Час назад
Обычная немецкая квартира, каких миллион и... за её съем Навальный выложил 30.000 евро за два месяца
Или он дурачок или кто-то врет
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62k
Максим Эхо любви 44 минуты назад
Обычная немецкая двухэтажная вилла? сынок.. зачем ты опять врешь?
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2k
Ilya Volodin Час назад
А вот товарищ Ленин жил в шалаше :)
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433
Roman Ivanov Ilya Volodin Час назад
А вот дедушка Ленин, хороший был вождь...
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205
arcush Roman Ivanov 23 минуты назад
Продолжай!
А все другие, остальные такое гавно!
А все другие враги и такие дураки
Над родною над отчизной бесноватый снег шёл
Я купил журнал «Корея» там тоже хорошо
Там товарищ Ким Ир Сен, там то же что у нас
Я уверен, что у них то же самое...

Да и ильич был гавно!
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58
Алексей Давыдов Час назад
Журналистка кстати хорошая.. она не виновата.. ей приказали, ей пришлось.. если кто не знает.. она была ранена в Сирии.. откуда ее потом вывезли..
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7k
antonium Алексей Давыдов 54 минуты назад
В голову ранена?
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17k
Vital Idol antonium Полчаса назад
во все дыры...
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21
Buba_kastorkin Час назад
Тяжела пропагандонская доля..навальный урод,и спальни две и фрукты на столе...
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17k
Vital Idol Час назад
пропагандонская тупая журнашлюха пошла на повышение из Сирии в Бельгию! надо отрабатывать гейропу тупой жопой!!!
1. где пруфы, что он оплачивал это лично?!
2. за два месяца аренды будет нехилая скидка, не менее 25%
3. откуда инфа про стоимость фильма, кто платил, где счета?!

вам предлагается повесить лапшу от бабы, которая жена ГРАЖДАНИНА страны НАТО!!! а, кто тут ИНОСТРАННЫЙ АГЕНТ?! а, кто тут ПАТРИОТ?!
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62k
Максим Vital Idol 43 минуты назад
Кушать фильм про дворец Путина, чмо либеральное.. Главное слюнявчик не заляпай)
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17k
Vital Idol Максим Полчаса назад
грызи доширак, кремлядь упоротая....а ,либерал, твой кумир...
Ссылка youtu.be
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8k
Shep Максим Полчаса назад
Хоть в фильме у Навального есть ссылка на документы. Масса ссылок и на здравый смысл.
А тут ВОООБЩЕ ничего, кроме одной фотографии, и что Навальный был в одном ресторане.

Запомните простую вещь - правда , сказанная одной стороной стороной, или половина правды могут быть ложью. ВСЕГДА нужно знать мнение ОБЕИХ сторон. Когда Навального мешают грязью в одни ворота. Так дайте ему слово в прямом эфире у Кисилева.
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205
arcush Час назад
А где комната для грязи!!!
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15k
Ego sum qui sum arcush Полчаса назад
всю грязь принесла с собой журналистка
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4k
просто Дмитрий Час назад
К хорошему привыкаешь быстро...
Но как Алёша два с лишком года будет привыкать к "другому шику"??
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13k
куджо Час назад
Пылают попы, эт хорошо, ну и опять же, да и пусть даонатят алеше, ч такова, лох это ж бесмертно
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35k
parallax Час назад
"От глаз посмотревших сюжет не укрылись некоторые находки оператора: в частности, съемка короткофокусным объективом, чтобы помещения казались более просторными."

Афтар ничего не понимает в киносъёмке. При съёмке помещений всегда используется широкоугольник, иначе общий план про не снять.
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26k
Fat Lynx 2 часа назад
С журналистикой понятно... все давно плохо во всем мире. Интересно, она когда сей репортаж вояла, о чем думала?
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795
Max 2 часа назад
Очередной говновброс секты Гульфенфюрера. 30 килоевро у нигде неработающего блоХера...И ещё забыли учесть деньги на дорогое лечение.
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1k
Hans Max Час назад
Оно не просто дорогое, а трындец какое дорогое. Страховки то у Ололошеньки немецкой нету т.е. всё деньгами. Откуда деньги то?
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8k
Shep Hans 4 минуты назад
Он говорил кто оплатил его отправку в Германию и оплатил его лечение. Но вам же не сказали кто? Или сказали, что ЦРУ.
https://www.youtube.com/results?search_query=кто оплатил лечение навальногоhttps://www.youtube.com/results?search_query=кто оплатил лечение навального
Ищется на раз-два. Но это же сложно для Вас. Еще сложнее будет понять, почему бизнес бежит из России и почему, даже тот, кто тут имеет бизнес, старается уводить деньги за границу.

Вот посадили Навального. Вы скажите - "Да так ему и надо." Ну это Вы так думаете, сидя на печи. А для бизнеса это очередной знак. И дело тут абсолютно не в Навальном, дело в дискредитации судебной системы. Как можно вкладывать деньги в страну, где полный беспредел на юридическом поле? Бизнес еще больше будет выводить деньги из страны, еще меньше станет желающих вкладывать деньги в будущее этой страны. Как результат, Вы, лично, ваши дети будут жить хуже. Это не произойдет прям завтра, но это будет. Как было с Крымом. Ну ввели санкции, ну рубль рухнул. Вот уже мы полной ложкой хлебаем последствия. Хотя еще может быть, ложка пока чайная.
Вы то думаете, что Вас это никогда не коснется. Ошибаетесь, это просто лотерея. тут один батюшка у себя в кельи портрет Сталина повесил. Реально, батюшка просто ку-ку, но почему-то присел на ровном месте. Тоже он, видимо, думал, что все там враки и не про него.
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