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15 фото счастливчиков в самый радостный день их жизни

15 фото счастливчиков в самый радостный день их жизни (16 фото)

Автор:
14 февраля 2021 20:45
Сообщество : ФотоМир
Метки: День   жизнь   моменты   простые   радостный   счастливчики   фотографии   
3661
16

Счастье - вещь труднодостижимая. Но героям этого поста очень повезло! Мало того, что они почувствовали себя по-настоящему счастливыми, им ещё удалось запечатлеть этот волнительный момент на фотографии. В этом посте вы увидите простые моменты неподдельной радости.

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Метки: День   жизнь   моменты   простые   радостный   счастливчики   фотографии   
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7  комментариев
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−25
Popson 2 часа назад
Очень светлые и добрые фото !!!
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4k
Дарвин и аморальная премия 9 минут назад
Мои соседи наконец-то улетели на Мальдивы
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13k
Статуя 17 минут назад
2-ая фотка с котом и хозяйкой -- кошатнику плакать от умиления. )) Остальные фотки тоже классные.
Отличная подборка! +++
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25k
Седой Полчаса назад
Народ, вы не воскресали из мертвых, вы не выходили из того состояния когда родная мама проходит мимо вас и не узнает в вас родного сына
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17k
SolomonA Час назад
Главное, что такая подружка точно не отобьет жениха...
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3k
Ыукп 2 часа назад
За будущую жену - отдельное спасибо.
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8k
Васильевна Ыукп 16 минут назад
А мне интересно, какая из них. Та, что с попой и ногами, или та, что с руками и головой? )
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