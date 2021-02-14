15 фото счастливчиков в самый радостный день их жизни

Счастье - вещь труднодостижимая. Но героям этого поста очень повезло! Мало того, что они почувствовали себя по-настоящему счастливыми, им ещё удалось запечатлеть этот волнительный момент на фотографии. В этом посте вы увидите простые моменты неподдельной радости.
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Через два месяца после сложного перелома обеих лодыжек, нескольких операций и реабилитации, я снова смогла ходить!
После долгой учёбы, и работы инструктором по парашютам, я наконец совершил свой первый полёт в качестве пилота
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