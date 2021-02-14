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«Повседневность в аду»: жизнь в условиях нацистской оккупации

«Повседневность в аду»: жизнь в условиях нацистской оккупации (6 фото)

Автор:
14 февраля 2021 13:47
Метки: война   история   оккупация   
1239
6

22 июня 1941 года нацисты напали на СССР. Спустя несколько дней были захвачены первые крупные города на территории современной Западной Украины и Западной Белоруссии. Советская власть вернулась сюда только осенью 1944. Киев был под немецкой властью более двух лет, Минск — 1100 дней. Там продолжало жить, а точнее выживать, местное население. Те, кто выжил, могли смело утверждать, что они пережили ад.

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Метки: война   история   оккупация   
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70k
Смешная собачка. 2 часа назад
В нашей деревне стояли итальянцы. Первое что они сделали наладили контакт с партизанами..
А моя бабка прятала еврейских детей в подвале.. Всякое было..
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1k
Скальпы Гуронов 9 минут назад
Враг снова на нашей земле. То чего не смогли сделать немецкие нацисты, теперь пытается сделать либшиза вместе с оболваненными ею сопляками.
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3k
Игорь 39 минут назад
Вот кстати Быков писатель еврей. Эхо Москвы
"Первая книга, которая выйдет в серии ЖЗЛ в результате новой перестройки, будет биография генерала Власова. Это так. И я сделаю всё возможное, чтобы написать эту книгу...!
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36k
parallax 41 минуту назад
Дед моего близкого друга был по оккупацией. Говорил, что при немцах был порядок и даже телефонную связь наладили.
И кстати, не найдено ни одного документа с приказом о уничтожении евреев.
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10k
albedo parallax Полчаса назад
Да ну.
Похоже дед твоего близкого друга был просто полицаем.
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2k
Агасфер albedo 18 минут назад
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3k
Игорь 44 минуты назад
Моя бабка под Житомиром. Говорила что венгры были очень жестоки. На расстрел водили а фашисты только смотрели. Тотом посмотрел события в Венгрии когда они кишки пускали и понял. Не врет.
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10k
albedo Игорь 41 минуту назад
Поэтому под Сталинградом венгров в плен не брали.
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10k
albedo 47 минут назад
Читал как то историю.
Белоруссия, глухое место. Железнодорожная станция, где обосновались немцы.
В лесах партизаны.
Немцы и партизаны пришли к "мировому" негласному соглашению:
немцы не беспредельничают, в окрестных деревнях не грабят, за все платят, партизаны не нападают на местный немецкий гарнизон. Но периодически взрывают пути, пускают под откос поезда. Но желательно без жертв.
И вот коменданта станции заменяют на активного нациста - начался беспредел.
В общем ночью было нападение партизан и единственным убитым оказался новый комендант.
Причем убит из немецкого оружия.
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4k
Александр Иванов 54 минуты назад
Интересно вот, почему еврей Зеленский оправдывает фашизм. Его предков ждал крематорий.
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56k
Александр Ломовицкий Александр Иванов 45 минут назад
потому что угроза печи миновала .
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1k
Александр 59 минут назад
Как показывает история, за все оккупации придётся расплачиваться.
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87
Ви Час назад
ну тут как посмотреть
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−115
МИХАН 2 часа назад
Всего за годы нацистской оккупации на территории СССР погибло 13 млн. 684 тысяч 692 человека.------==================================
Ну почти такая численность ...А по сути потери СССР большую часть это мирное население ,которое просто истребляли фашисты ..! Как вам такое либерда ? Пива хотите попить баварского с сосиськами ..Или может на "Эхо " кто то хочет пивка дернуть и вспомнить предков ? Давайте не стесняйтесь хе хе
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10k
albedo МИХАН 44 минуты назад
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Алоизыч в 40х хотел евроинтегрировать всю Европу в 3й Рейх. Великогерманская империя простиралась бы от Лиссабона ро Урала. Все гейропейцы говорили бы по немецки, пили бы баварское, ездили бы на фольксвагенах, а элита на мерседесах, и все были бы счастливы. Но не повезло фюреру: нарвался на злого тоталитарного кровавого диктатора Сталина. Сдох бедный фюрер, как вонючая крыса в подвале.
А вот через 45 лет все получилось, как надо. СССР развалился, и теперь вся Европа собралась в 4й Рейх, с фюрершей Меркель во главе. Кредиты, дотации и пропаганда оказались сильнее панцеров, эсэсовцев и Гестапо.
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25k
Седой 3 часа назад
Ага, медленней...Сколько оружия было сделано в Чехословакии?
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