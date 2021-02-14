«Повседневность в аду»: жизнь в условиях нацистской оккупации

22 июня 1941 года нацисты напали на СССР. Спустя несколько дней были захвачены первые крупные города на территории современной Западной Украины и Западной Белоруссии. Советская власть вернулась сюда только осенью 1944. Киев был под немецкой властью более двух лет, Минск — 1100 дней. Там продолжало жить, а точнее выживать, местное население. Те, кто выжил, могли смело утверждать, что они пережили ад.
Об управлении
С момента начала войны с СССР, нацистское руководство приняло решение разделить захваченные территории на несколько частей: одни отдать союзникам (Венгрии и Румынии), другие — объединить в польский протекторат, третьи — разделить на рейхскомиссариаты, управляемые людьми Гитлера. Венгрия получила Закарпатье, а румыны — Буковину, Бессарабию и «Транснистрию» (с центром в Одессе).
Польское генерал-губернаторство было разделено на дистрикты, им управлял Ганс Франк. Далее на восток Гитлер создал два рейхскомиссариата «Украина» и «Остланд». Планировалось еще создать рейхскомиссариат «Московия», но пока там проходила линия фронта, территория управлялась генералами вермахта.
В населенных пунктах была сформирована полиция, в которую старались набирать представителей местного населения, но курировали их представители вермахта или гестапо. В городах назначали бургомистров.
В больших населенных пунктах также проводили сегрегацию — разграничение проживания. Если в городе проживали евреи, то возле промышленной зоны создавали гетто. Комфортные для жизни районы отдавали под местную администрацию. За городом создавали лагеря для военнопленных, концлагеря, а в Польше еще и “фабрики смерти” — места массового уничтожения евреев.
Планы на оккупированные земли
Еще до начала войны начали разработку плана “Ост”. Именно его положения стали основой для руководителей рейхскомиссариатов и других оккупированных территорий на востоке Европы. Вот основные положения плана управления захваченными землями:
- В Европе нужно создать “новый порядок”, основой которого будет правление высшей, арийской расы.
- Немцы должны освободить для себя “жизненное пространство” за счет уничтожения и порабощения “низших рас”, в первую очередь славян.
- Евреи должны быть полностью уничтожены. В документе это записывалось как “окончательное решение еврейского вопроса”.
- Оставшееся местное население должно обслуживать немцев: работать на заводах, выращивать сельскохозяйственную продукцию, быть прислугой у немцев.
- Пропаганда среди оставшегося местного населения нацистских идей. Часть местных позже можно оставить в качестве управленцев.
Пока длилась война, нацисты набирали людей на работы в Германии. Дело в том, что из-за постоянной мобилизации на фабриках и других предприятиях Германии не хватало рабочих. С 1942 года с Украины и Белоруссии стали насильно вывозить людей, которые работали в невыносимых условиях за еду, фактически за право остаться в живых. Такие люди получили название “остарбайтеры” — работники с востока. Всего с территории СССР увезли более 5 миллионов человек.
Вторым важным документом для управления захваченными территориями был план Бакке. Он предусматривал два важных пункта:
- Конфискация у местного населения продуктов питания для того, чтобы у немцев всегда было продовольствие. Дело в том, что в последние месяцы Первой мировой войны в Германии начался голод. Теперь нацисты хотели себя обезопасить на случай затяжной войны.
- Использование голода как инструмента террора и уменьшения численности населения. Планировалось, что от голода должны умереть более 20 миллионов человек. Отдельно уточнялось, что русские привыкли к бедности, устойчивы к голоду, поэтому к ним нельзя “ не допускать никакой поддельной жалости ”.
для немца, который жил на территории Польши, нормой было 2613 калорий. Поляку же предполагалось 26% от этого количества, а евреям и вовсе 7,5 процента
Канадский историк Роланд
В отдельных документах прописывались нормы потребления для разных народов.
Преступления и наказания
Основным принципом для местного населения должна была быть покорность. Именно поэтому немцы старались строго наказывать любые нарушения немецких постановлений. Офицеры обладали огромной властью, часто жизнь человека могла зависеть от его настроения и личных симпатий.
Был введен комендантский час, запрет на пользование отдельными магазинами, местами отдыха, колодцами и т.д. Распространять ложные слухи, клевету на немецкий режим, совершать нападения на немецкую администрацию — все это наказывалось смертной казнью. Часто людей вешали в публичных местах, чтобы вызвать страх среди местного населения.
Также нацисты практиковали “коллективные наказания”. 22 марта 1943 года за помощь советским партизанам была сожжена деревня Хатынь, на территории современной Беларуси. Погибло 149 человек. По подсчетам историков, на территории СССР было уничтожено более 600 населенных пунктов вместе с местным населением.
Досуг
Нацисты пытались создать несколько видов отдыха для местных, главным образом для того, чтобы усилить влияние собственной пропаганды. В больших городах были открыты кинотеатры, в которых показывали фильмы, допущенные нацистской цензурой. Издавались книги, переводы работ нацистских лидеров на русский язык.
Также людей заставляли покупать нацистские газеты, которые во многих городах выходили на местных языках: от украинского до татарского. Среди немецких солдат также проходила пропагандистская работа, чтобы в условиях оккупации у них не возникало чувства жалости к местному населению.
Вместе с тем, люди пытались найти подпольные газеты или найти в эфире советскую радиостанцию. Такие действия также наказывались смертной казнью.
Выживание
Чтобы выжить в условиях оккупации, нужно было работать. Люди готовы были на любую работу, лишь бы получить от немцев хоть какой-то паек. Но часто люди хитрили. Приведу пример с польских территорий. Люди шли работать на заводы, но при этом старались по возможности работать в невысоком темпе. Получил популярность лозунг “Работай медленнее!”, тем самым люди хотели навредить немецкой экономике. На стенах и станках рисовали черепаху, ставшую символом этого движения.
Другие люди шли на контакты с немецкой администрацией. Но стоит помнить, что коллаборация также была разной: одни продолжали свою преподавательскую деятельность в условиях оккупации, другие шли в полицию или принимали участие в расстрелах евреев. Если последнее не подлежит оправданию, то вот первых можно понять.
Не каждый был готов идти в партизаны, подвергая на смерть не только себя, но и своих родных. В условиях “нацистского ада” все хотели выжить. Всего за годы нацистской оккупации на территории СССР погибло 13 млн. 684 тысяч 692 человека.
Источник:
- Как выглядят катакомбы Линии Мажино?
- Как русские превращали Европу в свою Родину
- 30 фотографий, получивших Пулитцеровскую премию, которые до сих пор шокируют людей
- 40 фотографий денди-модников 20-х и 30-х годов прошлого века
- Кота на две недели забыли в пустом самолете
Понравилось35
А моя бабка прятала еврейских детей в подвале.. Всякое было..
"Первая книга, которая выйдет в серии ЖЗЛ в результате новой перестройки, будет биография генерала Власова. Это так. И я сделаю всё возможное, чтобы написать эту книгу...!
И кстати, не найдено ни одного документа с приказом о уничтожении евреев.
Похоже дед твоего близкого друга был просто полицаем.
Белоруссия, глухое место. Железнодорожная станция, где обосновались немцы.
В лесах партизаны.
Немцы и партизаны пришли к "мировому" негласному соглашению:
немцы не беспредельничают, в окрестных деревнях не грабят, за все платят, партизаны не нападают на местный немецкий гарнизон. Но периодически взрывают пути, пускают под откос поезда. Но желательно без жертв.
И вот коменданта станции заменяют на активного нациста - начался беспредел.
В общем ночью было нападение партизан и единственным убитым оказался новый комендант.
Причем убит из немецкого оружия.
Ну почти такая численность ...А по сути потери СССР большую часть это мирное население ,которое просто истребляли фашисты ..! Как вам такое либерда ? Пива хотите попить баварского с сосиськами ..Или может на "Эхо " кто то хочет пивка дернуть и вспомнить предков ? Давайте не стесняйтесь хе хе
А вот через 45 лет все получилось, как надо. СССР развалился, и теперь вся Европа собралась в 4й Рейх, с фюрершей Меркель во главе. Кредиты, дотации и пропаганда оказались сильнее панцеров, эсэсовцев и Гестапо.