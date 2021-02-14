«Повседневность в аду»: жизнь в условиях нацистской оккупации

Выживание

Чтобы выжить в условиях оккупации, нужно было работать. Люди готовы были на любую работу, лишь бы получить от немцев хоть какой-то паек. Но часто люди хитрили. Приведу пример с польских территорий. Люди шли работать на заводы, но при этом старались по возможности работать в невысоком темпе. Получил популярность лозунг “Работай медленнее!”, тем самым люди хотели навредить немецкой экономике. На стенах и станках рисовали черепаху, ставшую символом этого движения.





Другие люди шли на контакты с немецкой администрацией. Но стоит помнить, что коллаборация также была разной: одни продолжали свою преподавательскую деятельность в условиях оккупации, другие шли в полицию или принимали участие в расстрелах евреев. Если последнее не подлежит оправданию, то вот первых можно понять.





Не каждый был готов идти в партизаны, подвергая на смерть не только себя, но и своих родных. В условиях “нацистского ада” все хотели выжить. Всего за годы нацистской оккупации на территории СССР погибло 13 млн. 684 тысяч 692 человека.

