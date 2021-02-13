Знать цену

В советский период цены указывались на самой продукции, и представить себе пачку ваты или коробку конфет без цены было невозможно.
Почему тогда цены были, а теперь их нет?
Главная причина – государственное регулирование ценообразования.
Советская экономика носила плановый характер и находилась под контролем правительства, которое, в свою очередь, сознательно устанавливало такие цены, которые делали товары более или менее доступными гражданам.
Почему тогда цены были, а теперь их нет?
Главная причина – государственное регулирование ценообразования.
Советская экономика носила плановый характер и находилась под контролем правительства, которое, в свою очередь, сознательно устанавливало такие цены, которые делали товары более или менее доступными гражданам.
Речь – о цене на товар, которую покупатель хочет и должен знать.
Розничная цена формировалась с учетом полезности товара и платежеспособности населения, а себестоимость приобретала вторичное значение.
Закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию были фиксированными и не пересматривались в зависимости от урожайности и себестоимости.
В таких экономических условиях не существовало никаких препятствий для того, чтобы выбить цену на упаковке и думать, что она никогда не изменится.
Всё шло по плану, и если предприятия были убыточными, то они были планово убыточными.
Конечно, затраты на изготовление той или иной продукции учитывались, но не они были главным фактором, влияющим на розничные цены. Даже если затраты возрастали, цена оставалась стабильной, а продукция – доступной в той же степени, что и раньше.
В ряде случаев цены отражали затраты на доставку товара, и потому отличались в разных ценовых поясах. Москва, Ленинград и Прибалтика относились к первому ценовому поясу, Крайний Север – к третьему, все остальные – ко второму. Для каждого пояса устанавливалась своя цена, которая была строго фиксированной и печаталась на упаковке.
У нас сохранилась упаковка сахара рафинада, на которой можно увидеть эту дифференциацию.
Закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию были фиксированными и не пересматривались в зависимости от урожайности и себестоимости.
В таких экономических условиях не существовало никаких препятствий для того, чтобы выбить цену на упаковке и думать, что она никогда не изменится.
Всё шло по плану, и если предприятия были убыточными, то они были планово убыточными.
Конечно, затраты на изготовление той или иной продукции учитывались, но не они были главным фактором, влияющим на розничные цены. Даже если затраты возрастали, цена оставалась стабильной, а продукция – доступной в той же степени, что и раньше.
В ряде случаев цены отражали затраты на доставку товара, и потому отличались в разных ценовых поясах. Москва, Ленинград и Прибалтика относились к первому ценовому поясу, Крайний Север – к третьему, все остальные – ко второму. Для каждого пояса устанавливалась своя цена, которая была строго фиксированной и печаталась на упаковке.
У нас сохранилась упаковка сахара рафинада, на которой можно увидеть эту дифференциацию.
Имелся довольно обширный перечень товаров так называемой первой необходимости, цена на которые удерживалась на низком уровне.
В СССР каждая фитюлька имела ГОСТ (ОСТ, ТУ) и фиксированную цену, которая прописывалась на товаре.
Вот три хозяйственные мелочи. Мелочнее их трудно что-то представить, но и они промаркированы со всей серьезностью!
В СССР каждая фитюлька имела ГОСТ (ОСТ, ТУ) и фиксированную цену, которая прописывалась на товаре.
Вот три хозяйственные мелочи. Мелочнее их трудно что-то представить, но и они промаркированы со всей серьезностью!
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Если «Второй государственный подшипниковый завод» выпускал набор мясорубочных ножей, то он немедленно ставил цену: 35 копеек.
Не только промышленные гиганты, но и кооперативы указывали цены на изделии или сопроводительном ярлыке. В качестве примера приведу весьма оригинальное изделие – «бутербродную высечку», выпущенную по ОСТу 1979 года (цена – 50 копеек). Но это уже конец 1980-х, поэтому цена стоит не на «высечке», а на упаковке.
Или вот еще одна шикарная вещица, которая знакома каждому - и на ней уверенно стоит цена.
80 копеек и ни копейкой больше.
80 копеек и ни копейкой больше.
Где бы ни реализовывался товар, он стоил одинаково.
Куда бы советский человек не пошел, чтобы приобрести электрические щипцы для завивки волос производства завода «Электробытовых приборов и проводов» УМП Мосгорисполкома, он видел одну и ту же цену – 3 рубля.
Куда бы советский человек не пошел, чтобы приобрести электрические щипцы для завивки волос производства завода «Электробытовых приборов и проводов» УМП Мосгорисполкома, он видел одну и ту же цену – 3 рубля.
А скобки для степлера, выпущенные Рижским опытным заводом художественной фурнитуры? В 1966 году везде и всюду они стоили 50 копеек.
Пройдет 17 лет, но цена канцелярских мелочей останется копеечной и по-прежнему - фиксированной.
Пройдет 17 лет, но цена канцелярских мелочей останется копеечной и по-прежнему - фиксированной.
И вот наступили другие времена: на коробке скрепок появилась невиданная доселе надпись, которая в контексте обсуждаемой темы она звучит как приговор…
Цена договорная.
И с тех пор потребитель обречен участвовать в марафоне, цель которого – найти товар по самой низкой цене и почувствовать себя победителем.
Цена договорная.
И с тех пор потребитель обречен участвовать в марафоне, цель которого – найти товар по самой низкой цене и почувствовать себя победителем.
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Для успеха экономики, нужны противоречия внутри системы, то есть рынок и плановость должны сосуществовать.
Участник и артель - это малый бизнес, который сильно экономику не разгонит, один завод на 50 рабочих сделает сапог в разы больше чем 100 сапожников в артелях.
Плановая экономика просто требует куда большего контроля, чем рыночек, и пока наши партийные бонзы не обленились и не начали сваливать свои обязанности на рыночек - все работало и неплохо. Сейчас же с нынешними вычислительными мощностями весь Госплан может из одного ЦОДа состоять.
И вот живешь в Зажопинске и думешь, а где равенство то? Чем москвич лучьше? При этом и " дифицит" можно было приобрести в Москве, предъявив прописку.
Что то Ваня не всё про ценообразование в СССР вспомнил.
Или нечаянно?
Это не вопрос. Настоящий вопрос - «Почему вот СССР был, а теперь его нет?»
И одна из составляющих ответа - эти самые фиксированные цены.
В стране официально ходили четыре не взаимо обращаемых валюты - наличные, безналичные, инвалютные и переводные рубли. Каждый из которых не имел товарного наполнения.
Так-же и с маслом.
Как гласит древняя поговорка - когда нет горничных, епут кухарок. Ну не сошелся мир на подсолнечном масле. Если заставить сети продавать продукт ниже себестоимости возможны три варианта - продукт исчезнет, продукт будет продаваться по указанной цене но подорожает что-то другое - хлеб или молоко, так-как невозможно долгое время торговать себе в убыток и возможет третий вариан, самый реальный. В следующем году будет посеяно меньше подсолнечника, так-как продукт УМЫШЛЕННО СДЕЛАЛИ нерентабельным и масло подсолнечное будет заменено маслом оливковым, маслом из хрен знает чего - будут продаваться только те продукты на которые нет регулирования государства.
Думаю в следующем году Сбербанк или Мираторг получат деньги из бюджета на спасение отрасли и скупят всех производителей подсолнечного масла. Потом правительство снимет ограничение по цене. Акции скупленных предприятий снова поднимутся в цене, половина купленных предприятий будет продана по десятикратноподнявшейся цене иностранцам.
Просто передел рынка - а народ - а на народ положили или поклали большой и толстый.
Согласно Большой Советской Энциклопедии (1969-1978), в СССР существовало 3 ценовых пояса с едиными розничными ценами на ряд товаров. К первому поясу относились Москва и Ленинград, а также столицы союзных республик, прибалтийские республики и закрытые административно-территориальные образования (различные секретные города вроде Арзамаса-16), к третьему районы Крайнего Севера, Колыма, Новая Земля. Во второй ценовой пояс входила остальная территория СССР.
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Если бы я писал о том, ЧТО такое пояс, то ты был бы прав. Но я писал о том, ПОЧЕМУ было деление на пояса. Вернее, про основную причину их возникновения.
Я ведь дал не определение (что такое "пояс"), а пояснение, почему в зависимости от пояса была разная цена.
Мое пояснение упрощенное, но это так.
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Так все это делалось по методу "вычисления средней температуры по больнице".
Я ж в Госплане тогда не работал, расчеты дать не могу...:))