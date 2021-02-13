FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Платить или не платить: вот в чем вопрос Платить или не платить: вот в чем вопрос 15 невезучих c отличным чувством юмора 15 невезучих c отличным чувством юмора Колоритные кадры с просторов России Колоритные кадры с просторов России В Госдуме отреагировали на потенциальное поползновение Турции к&nbsp;Крыму и&nbsp;Кубани В Госдуме отреагировали на потенциальное поползновение Турции... Алкопост на вечер этой пятницы Алкопост на вечер этой пятницы Элитный компьютерный мастер Элитный компьютерный мастер Редкие снимки из лихих 90-х, которые просто окунают в то непростое время Редкие снимки из лихих 90-х, которые просто окунают в то непростое... IT-юмор для тех, кто шарит IT-юмор для тех, кто шарит 30 предметов, созданных настоящими фанатами деревообработки 30 предметов, созданных настоящими фанатами деревообработки Небольшое недопонимание вышло Небольшое недопонимание вышло Как выглядят актеры из фильма "Смертельная битва" 26 лет спустя Как выглядят актеры из фильма "Смертельная битва" 26 лет спустя Медработницы Медработницы Изотопные мини-генераторы СССР: дешевое электричество и бесплатное отопление Изотопные мини-генераторы СССР: дешевое электричество и бесплатное... 30 добрых снимков с животными, которые согреют душу 30 добрых снимков с животными, которые согреют душу «Откуда ты взялся на сумасшедшей скорости?!», — небольшое ДТП с водителем Land Cruiser «Откуда ты взялся на сумасшедшей скорости?!», — небольшое ДТП с... Школьник бросил петарду в канализационный люк и отправил свою подругу в полет Школьник бросил петарду в канализационный люк и отправил свою... Эволюция смарт-часов: 11 моделей, с которых все началось в XX веке Эволюция смарт-часов: 11 моделей, с которых все началось в XX веке Китайский зонд «Тяньвэнь-1» прислал свое первое видео с орбиты Марса Китайский зонд «Тяньвэнь-1» прислал свое первое видео с орбиты Марса Ретро фотографии Ретро фотографии
Знать цену

Знать цену (11 фото)

Автор:
13 февраля 2021 07:53
Метки: СССР   история   цена   
360
11
В советский период цены указывались на самой продукции, и представить себе пачку ваты или коробку конфет без цены было невозможно.
Почему тогда цены были, а теперь их нет?
Главная причина – государственное регулирование ценообразования.
Советская экономика носила плановый характер и находилась под контролем правительства, которое, в свою очередь, сознательно устанавливало такие цены, которые делали товары более или менее доступными гражданам.
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: СССР   история   цена   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
0
26
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
26  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8
Юрий 56 минут назад
Плановая экономика необходима, при производстве ядерных ракет, тепловозов или электростанций и т.п. А в производстве товаров для потребления населения, плановая экономика не эффективна и не рациональна. Тут как раз частник и артели куда эффективнее.
Для успеха экономики, нужны противоречия внутри системы, то есть рынок и плановость должны сосуществовать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
236
Hexo4uha Юрий 43 минуты назад
Разнесет в клочья, вопрос только времени. Пример как раз 30 лет назад распался.
Участник и артель - это малый бизнес, который сильно экономику не разгонит, один завод на 50 рабочих сделает сапог в разы больше чем 100 сапожников в артелях.
Плановая экономика просто требует куда большего контроля, чем рыночек, и пока наши партийные бонзы не обленились и не начали сваливать свои обязанности на рыночек - все работало и неплохо. Сейчас же с нынешними вычислительными мощностями весь Госплан может из одного ЦОДа состоять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8
Юрий Полчаса назад
Прямое регулирование цен государством невозможно, там где есть частный бизнес, предприниматель. Но государство имеет для этого массу инструментов, это субсидии, налоги, регулирование экспорта и импорта, например путем пошлин. В противном случае это полное уничтожение частной собственности и предпринимательства и как следствие опять дефицит и мобилизационное потребление. Это имеет смысл краткосрочно, если в страна ведет войну но в мирное время это ведет к упадку и деградации экономики.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Павел 47 минут назад
А еще были ценовые пояса. И пачка рафинада в Москве стоила дешевле, чем в зажопинске.
И вот живешь в Зажопинске и думешь, а где равенство то? Чем москвич лучьше? При этом и " дифицит" можно было приобрести в Москве, предъявив прописку.
Что то Ваня не всё про ценообразование в СССР вспомнил.
Или нечаянно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
newegg Час назад
«Почему тогда цены были, а теперь их нет?»
Это не вопрос. Настоящий вопрос - «Почему вот СССР был, а теперь его нет?»
И одна из составляющих ответа - эти самые фиксированные цены.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 10 ответов
3k
newegg Hexo4uha 18 минут назад
Нет, развал начался намного раньше. Прежде всего с отсутствия мотивации.
В стране официально ходили четыре не взаимо обращаемых валюты - наличные, безналичные, инвалютные и переводные рубли. Каждый из которых не имел товарного наполнения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1.6M
Иван Кемеров Автор поста Hexo4uha 17 минут назад
Вот именно - социализм и дефицит это близнецы братья. Когда слесарь получает больше чем врач - это и социализм и писец одновременно. Дефицит бензина произошёл из-за ПЛАНОВОГО ремонта местного нефтеперерабатывающего завода. Есть два пути победить дефицит бензина в отдельно взятом городе. По социалистически - приказать выдать из закромов Родины и стратегического запаса и нормальный путь - поднять цену до разумных чисел - каждый сделает выбор - ехать на автобусе или остаться дома.

Так-же и с маслом.

Как гласит древняя поговорка - когда нет горничных, епут кухарок. Ну не сошелся мир на подсолнечном масле. Если заставить сети продавать продукт ниже себестоимости возможны три варианта - продукт исчезнет, продукт будет продаваться по указанной цене но подорожает что-то другое - хлеб или молоко, так-как невозможно долгое время торговать себе в убыток и возможет третий вариан, самый реальный. В следующем году будет посеяно меньше подсолнечника, так-как продукт УМЫШЛЕННО СДЕЛАЛИ нерентабельным и масло подсолнечное будет заменено маслом оливковым, маслом из хрен знает чего - будут продаваться только те продукты на которые нет регулирования государства.

Думаю в следующем году Сбербанк или Мираторг получат деньги из бюджета на спасение отрасли и скупят всех производителей подсолнечного масла. Потом правительство снимет ограничение по цене. Акции скупленных предприятий снова поднимутся в цене, половина купленных предприятий будет продана по десятикратноподнявшейся цене иностранцам.

Просто передел рынка - а народ - а на народ положили или поклали большой и толстый.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8
Юрий Hexo4uha 4 минуты назад
Дефицит масла и сахара, потому, что крупные агрохолдинги, принадлежащие аффилированным с властью предпринимателям, а в основном самим же находящимся во власти при росте мировых цен получают прибыли. Можно было легко отрегулировать вопрос пошлинами на экспорт, импорт, но не будут же они сами лишать себя прибыли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
236
Hexo4uha Иван Кемеров 2 минуты назад
Вообще не значит. Слесарь получающий больше учёного - это её перекос. А при нынешнем рынке секретарша, получающая втрое больше инженера и футболист получающий как тысяча хирургов - это норма .И почему то никто этого не замечает. И при плановой экономике как раз таки дефицита не было бы - планово заранее отгрузили бы топливо, планово закрыли НПЗ и никто не заметил. В рынке НПЗ планово закрыли (металлу все равно что на дворе, регламент есть регламент) - вот вам дефицит и бензин по сотке. Да, империализм на марше - гигантские корпорации уже помыкают правительствами как хотят, а недалекие националисты все какие-то патриотические мотивы в происходящем ищут да главного менеджера в радетели о народе записывают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8
Юрий Hexo4uha Минуту назад
Артели закрыл Хрущев. Да, цены в артелях регулировались государством, и они не были частной собственностью, принцип колхоза, но эти мелкие предприятия конкурировали с заводами. При Сталине это 6% ВВП.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Ф Ив 2 часа назад
Заниженные цены для Москвы Ленинграда и Прибалтики с учетом того, что платили там больше крайняя несправедливость.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
3k
newegg Агент Безопасной Национальности Час назад
Не верно.
Согласно Большой Советской Энциклопедии (1969-1978), в СССР существовало 3 ценовых пояса с едиными розничными ценами на ряд товаров. К первому поясу относились Москва и Ленинград, а также столицы союзных республик, прибалтийские республики и закрытые административно-территориальные образования (различные секретные города вроде Арзамаса-16), к третьему районы Крайнего Севера, Колыма, Новая Земля. Во второй ценовой пояс входила остальная территория СССР.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
454
sedoisever Агент Безопасной Национальности 56 минут назад
Но что интересно... Даже если завод находился ближе к моему северному городу, то его продукцию у нас продавали по цене третьего пояса. А в Москве по цене первого. )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Агент Безопасной Национальности newegg 55 минут назад
"Не верно."
================
Если бы я писал о том, ЧТО такое пояс, то ты был бы прав. Но я писал о том, ПОЧЕМУ было деление на пояса. Вернее, про основную причину их возникновения.

Я ведь дал не определение (что такое "пояс"), а пояснение, почему в зависимости от пояса была разная цена.
Мое пояснение упрощенное, но это так.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Агент Безопасной Национальности sedoisever 51 минуту назад
"Но что интересно..."
================
Так все это делалось по методу "вычисления средней температуры по больнице".
Я ж в Госплане тогда не работал, расчеты дать не могу...:))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Ф Ив Агент Безопасной Национальности Полчаса назад
А если завод в Сибири, то почему в Сибири должно стоить дороже, чем в Москве? И самое главное дороже чем в Прибалтике, которая вообще на окраине находилась.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Acu900 2 часа назад
А потом стали завозить товары из за бугра,а на них вместо цены стоял баркод, и люди не понимали что это за странные полоски на упаковке. Но увидев их на товаре, тут же расхватывали. Типа импорт - дефицит...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62
робт Acu900 Полчаса назад
надпись "Made in..." появилась задолго до штрихкодов, как и рвание жоп ради импорта
по сути сразу после войны...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Из российской глубинки в Монако. Как Александр Головин покоряет европейский футбол Из российской глубинки в Монако. Как Александр Головин покоряет европейский футбол Кота на две недели забыли в пустом самолете Кота на две недели забыли в пустом самолете Как русские превращали Европу в свою Родину Как русские превращали Европу в свою Родину 30 фотографий, получивших Пулитцеровскую премию, которые до сих пор шокируют людей 30 фотографий, получивших Пулитцеровскую премию, которые до сих пор шокируют людей Кто придумал знаменитую авоську Кто придумал знаменитую авоську Как выглядят катакомбы Линии Мажино? Как выглядят катакомбы Линии Мажино?
Иван Кемеров

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1675990



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Мечта советского мальчишки. Верховина-6
0
29
Мечта советского мальчишки. Верховина-6
Студенты, шпана и солдаты: как выглядели последние два поколения молодежи СССР
4
93
Студенты, шпана и солдаты: как выглядели последние два поколения молодежи СССР
﻿
Епифанцев заступился за бывшую жену и избил ее подругу в баре Петербурга (5 фото)
Епифанцев заступился за бывшую жену и избил ее подругу в баре Петербурга (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#фото#интересно#Россия#дтп#шоу бизнес#собака#кино#китай#СССР#звезды
#Юмор#животные#интересное#прикол#аварии#в мире#знаменитости#люди#сша#авария дня
#факты#история#подборка#девушки#авто аварии#полиция#картинки#приколы#красота#автомир

На что жалуетесь?

Вернуться