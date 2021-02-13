Знать цену

Розничная цена формировалась с учетом полезности товара и платежеспособности населения, а себестоимость приобретала вторичное значение.



Закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию были фиксированными и не пересматривались в зависимости от урожайности и себестоимости.



В таких экономических условиях не существовало никаких препятствий для того, чтобы выбить цену на упаковке и думать, что она никогда не изменится.



Всё шло по плану, и если предприятия были убыточными, то они были планово убыточными.



Конечно, затраты на изготовление той или иной продукции учитывались, но не они были главным фактором, влияющим на розничные цены. Даже если затраты возрастали, цена оставалась стабильной, а продукция – доступной в той же степени, что и раньше.



В ряде случаев цены отражали затраты на доставку товара, и потому отличались в разных ценовых поясах. Москва, Ленинград и Прибалтика относились к первому ценовому поясу, Крайний Север – к третьему, все остальные – ко второму. Для каждого пояса устанавливалась своя цена, которая была строго фиксированной и печаталась на упаковке.



У нас сохранилась упаковка сахара рафинада, на которой можно увидеть эту дифференциацию.