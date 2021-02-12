На улице Алихана Гагкаева 1А в столице Северной Осетии утром в пятницу 12 февраля произошёл мощный взрыв. В результате взрыва был уничтожен трехэтажный торговый центр, на первом этаже которого располагался супермаркет "Магнит".

Руководитель по внешним коммуникациям и связям с госорганами Кавказского округа компании «Магнит» Марина Москаленко рассказала, что в результате взрыва сотрудники супермаркета не пострадали.