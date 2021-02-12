В пятницу утром в столице Северной Осетии прогремел мощный взрыв. Трёхэтажный торговый центр был уничтожен полностью. На первом этаже располагался супермаркет "Магнит", а на двух других стоматология, несколько магазинов и детский центр "Дошколенок".
На улице Алихана Гагкаева 1А в столице Северной Осетии утром в пятницу 12 февраля произошёл мощный взрыв. В результате взрыва был уничтожен трехэтажный торговый центр, на первом этаже которого располагался супермаркет "Магнит".
Руководитель по внешним коммуникациям и связям с госорганами Кавказского округа компании «Магнит» Марина Москаленко рассказала, что в результате взрыва сотрудники супермаркета не пострадали.
«Сегодня во Владикавказе в результате взрыва был полностью разрушен торговый центр, в котором находились наряду с офисами и другими торговыми точками магазины „Магнит“ и „Магнит Косметик“. На момент взрыва покупателей в здании ТЦ не было, сотрудники Магнита не пострадали», — сказала она.
Руководитель администрации главы РСО-Алания и Правительства РСО-Алания Рустем Келехсаев, сейчас в качестве основной версии рассматривается взрыв газа.
«По предварительной информации, это газ. Ведется работа по выяснению ситуации. Сейчас опрашиваются арендаторы помещений в этом здании, выясняем, был ли кто-то внутри на момент взрыва», - отметил Келехсаев.
Спасатели нашли на месте взрыва выжившего охранника супермаркета.
«Ночью работал, под утро заснул, от взрыва проснулся, как-то выполз оттуда, состояние нормальное, врачи осмотрели», – рассказал мужчина, отметив, что кроме него в здании не должно никого было быть. «Вылез из-под завалов в полвосьмого», – рассказал охранник.
На месте работают порядка 120 спасателей и 25 единиц техники, сообщили в ГУ МЧС региона. Соседние строения не пострадали. Ожидается подход аэромобильной группы - еще порядка 100 человек. Ведется разбор завалов, сообщает RG.RU.
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Это был не взрыв, а хлопок
Произошёл отрицательный рост этажности здания
на гугл мап видно четко)))
"Во Владикавказе произошел взрыв в двухэтажном здании, где находится магазин "Магнит". От него ничего не осталось."
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Добросовестный охранник, и ночью работал и от взрыва проснулся, даже знает что кроме него в здании не должно никого было быть
Такое не газифицируется.
Такшта - только пропановый баллон.
Пословицы и поговорки народов мира.
Шкет.