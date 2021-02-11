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Из Москвы в Хабаровск на такси

Из Москвы в Хабаровск на такси (1 фото)

Автор:
11 февраля 2021 22:41
Метки: интересно   такси   факты   
812
1

В 250 000 руб. обошлась поездка Москва-Хабаровск на такси

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Метки: интересно   такси   факты   
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12k
Алан 2 часа назад
А поезд?
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1
Нехрен Знать 10 минут назад
Наверное он теперь живёт в Хабаровске.
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31k
Опаньки Час назад
таксисту теперь проще тачку там продать и плацкартом вернуться
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80k
Taras Kozalupko Опаньки 52 минуты назад
Кому его помойка там нужна, Япония под боком
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3k
Leonid Опаньки 52 минуты назад
Там праворуль в почете, за бесценок придется отдать.
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21k
Владимир Час назад
Где то прикидывали можно ли из Москвы до Владивостока на электричках добраться, получилось что можно, но на это надо примерно две недели, и порядка 90 тысяч рублей.
Но такси конечно круче.
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31k
Опаньки Владимир Час назад
свой алкомобиль на две недели
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12k
Алексей Час назад
92 бенз туда-обратно, порядка 70 тыр.
Ночевки в мотелях (4-5 дней в одну сторону), +- 30 000 туда/обратно для таксера.
Т.е. таксер получил (не считая амморт) - 150 тыр или минимум 100 тыр, если включить питание и остальные расходы, если считать по-максимуму.
+- опять-таки за полмесяца.
Наверное неплохо.
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309
imho Алексей 17 минут назад
Если представить что пассажир не напрягал, то можно так же представить сколько они позитивных эмоций получили за поездку

Жаль меня не взяли.
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−122
Володя Час назад
я понимаю что Хааровск это хороший город, не самый маленький в своем регионе

но когда я был в армии нас комбриг пугал Хабаровском

-еще один косяу - поедешь служить в Хабаровск!
(и двлих он туда отправил, они потом звонили и говорили, что вообще тут з-а-е-б-и-с-ь, служба намного проще)
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2k
Мистер Фикс 2 часа назад
Кто-то поверил?
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31k
Опаньки Мистер Фикс Час назад
таксист
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1k
O.Bender1 2 часа назад
Сейчас проверил. Ни яндекс, ни ситимобил не показывают стоимости (показывают какую-то хрень, типо от 335 руб).
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11k
gavrosh 2 часа назад
Не так уж и редко встречается. Брательник таксист. Иногда скидывает скрины таких заказов, но сам не ездит)
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−122
Володя 2 часа назад
теперь в Хабаровске на одну легковушку больше
(вряд ли кто то поедет обратно, т.ч. дешевле авто там продать)
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3k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Ниче страшного. Я как-то бухой в слюни Из Ярославля в Москву взял такси под честное слово. Я сразу сказал - денег нет, но там расплачусь.
(400км, если че). Всю дорогу пил пиво.
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7k
Cornho Свирепый Бамбр Час назад
Погоди про пиво, расплатился или нет?
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3k
Свирепый Бамбр Cornho Час назад
Да, но там история... можно кино снимать )))
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31k
Опаньки Свирепый Бамбр Час назад
почек одна или две?
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3k
Свирепый Бамбр Опаньки Час назад
На дубе том?
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9k
Александр 2 часа назад
На автобусе было бы дешевле
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3k
Свирепый Бамбр Александр 2 часа назад
А пешком - ваще бесплатно! Но скучно...
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3k
rutt Свирепый Бамбр Час назад
С 250ю тысячами. Нормально)
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7k
Cornho rutt Час назад
Эх, не удержался, двумястами пятьюдесятью.
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3k
rutt Cornho Час назад
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