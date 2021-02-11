Из Москвы в Хабаровск на такси

Мужчина заплатил таксисту 250 000 руб. за поездку из Москвы в Хабаровск, потому что побоялся лететь на самолёте.



Водитель говорит, что поездка выдалась довольно познавательной. Даже несмотря на то что пассажир «пил много водки в пути».

За 250 000 рублей уехал на такси из Москвы в Хабаровск мужчина, боявшийся летать на самолёте. Он вызвал такси через приложение, однако после начала поездки отменил заказ и оплатил его напрямую водителю.



Сам водитель уроженец Бишкека рассказал в чате, что после поездки некоторое время таксовал в Хабаровске и искал пассажиров на обратный путь (удалось ли это неизвестно).



Также таксист сообщил, что это была отличная и познавательная поездка, хотя пассажир «пил много водки в пути».