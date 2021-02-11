Из Москвы в Хабаровск на такси

В 250 000 руб. обошлась поездка Москва-Хабаровск на такси
Мужчина заплатил таксисту 250 000 руб. за поездку из Москвы в Хабаровск, потому что побоялся лететь на самолёте.
Водитель говорит, что поездка выдалась довольно познавательной. Даже несмотря на то что пассажир «пил много водки в пути».
За 250 000 рублей уехал на такси из Москвы в Хабаровск мужчина, боявшийся летать на самолёте. Он вызвал такси через приложение, однако после начала поездки отменил заказ и оплатил его напрямую водителю.
Сам водитель уроженец Бишкека рассказал в чате, что после поездки некоторое время таксовал в Хабаровске и искал пассажиров на обратный путь (удалось ли это неизвестно).
Также таксист сообщил, что это была отличная и познавательная поездка, хотя пассажир «пил много водки в пути».
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Но такси конечно круче.
Ночевки в мотелях (4-5 дней в одну сторону), +- 30 000 туда/обратно для таксера.
Т.е. таксер получил (не считая амморт) - 150 тыр или минимум 100 тыр, если включить питание и остальные расходы, если считать по-максимуму.
+- опять-таки за полмесяца.
Наверное неплохо.
Жаль меня не взяли.
но когда я был в армии нас комбриг пугал Хабаровском
-еще один косяу - поедешь служить в Хабаровск!
(и двлих он туда отправил, они потом звонили и говорили, что вообще тут з-а-е-б-и-с-ь, служба намного проще)
(вряд ли кто то поедет обратно, т.ч. дешевле авто там продать)
(400км, если че). Всю дорогу пил пиво.