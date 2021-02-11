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"Россия будет биться в оргазме": как рэпера арестовали за слово "клитор"

"Россия будет биться в оргазме": как рэпера арестовали за слово "клитор" (21 фото + 1 видео)

Автор:
11 февраля 2021 18:20
Сообщество : Жить в России
Метки: Гнойный   Слава КПСС   акция   бутербродский   клитор   митинг   рэпер   тело   
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1
В протоколе написано, что рэпер "демонстрировал своё неуважение к обществу", выкрикивая слово "клитор". Посмотрим, что думают по этому поводу в соцестях.

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Метки: Гнойный   Слава КПСС   акция   бутербродский   клитор   митинг   рэпер   тело   
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25  комментариев
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14k
Fat boy slim is * in a heaven 2 часа назад
"Рэрер" это синоним к "педераст" что-ли? Ниче непонятно
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4k
Дарвин и аморальная премия 5 минут назад
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924
сергей ремизов 6 минут назад
Как он посмел так про Испанскую инквизицию. Вот хулиган какой.
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3k
Leonid 8 минут назад
Выпороть Славика некому.
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4k
Артем Кощеев 10 минут назад
"клитор хоть и не является нецензурным словом, но при определённых условиях может им стать"
Со словом "чиновник" такая же фигня
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280
taxcop 12 минут назад
Пипец! Стране нужны герои, а пи..да рожает дураков!
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183
Гарик Шахназаров 12 минут назад
рэперхуепер
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27k
lem02 14 минут назад
Церетели за его сперматозоид в вагине вообще реальный срок должен светить.
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435
А я несу пакетик 14 минут назад
мой клитор -это что-то , если бы не он...- я бы не чувствовала себя женщиной!
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15k
Александр Сучков Полчаса назад
что это за существо?
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40k
Максим Т. Александр Сучков 23 минуты назад
Фурункул, он же чирей.
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4k
TirAn Полчаса назад
один делал глупость,
другие решили хайпануть (мвд),
третьи раздули до вселенского масштаба.
Теперь принимайтесь за другие органы тела
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2k
Hazanoff Полчаса назад
После "гнойного"... читать не стал
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57k
Опиум для народа Полчаса назад
Применительно этого-можно и пулю в затылок. Социум не сильно потеряет.
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20k
Юрьевич Полчаса назад
Не знаю такого, но похоже менты ошиблись, его нужно было сразу в дурку везти. Да по его роже даже видно, что кукушка поехала.
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2k
Том Сойер Полчаса назад
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449
sedoisever 38 минут назад
Опять новость из разряда: "арестовали за лайк".
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17k
Luc72 41 минуту назад
При чем тут конкретное слово? Ясно же написано, за демонстративное неуважение к обществу. Можно даже и не произнося никаких слов это сделать, и даже без звуков.
Видимо такое выражение, как "неуважение к обществу" большинству уже непонятно. Они будут идьти по улице, кто то будет им факи показывать, задницу... они не оскорбятся, их же ПО ИМЕНИ НЕ НЕЗВАЛИ, а что такое общество? А ХЗ, что такое общество, пусть стерпит...
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41k
6opbka 42 минуты назад
Я уже совсем не детка, куклам суп могу варить,
Только мне не разрешают слово жопа говорить.
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2k
KL11 45 минут назад
А мне новость понравилась.
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10k
Капитан Гарт Час назад
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3k
Дмитрий Григорьев Час назад
Очередное преступление путинского режима! Необходимо срочно обсудить Гнойного и его клитор в Совете Европы и ОБСЕ.
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