"Россия будет биться в оргазме": как рэпера арестовали за слово "клитор"

2 февраля рэпер Гнойный (его настоящее имя Вячеслав Машнов, но вы можете знать его под псевдонимами Слава КПСС, Бутербродский, Соня Мармеладова, Валентин Дядька) шёл по улице в Питере, пил кофе и кричал: "Лизай, а не кусай. Клитор — нежная штучка!" Видео прогулки Вячеслава в этот же день появилось в интернете. 6 февраля Бутербродского задержали. Гнойный кричал в день акции в поддержку Навального, поэтому полицейские справедливо подумали, что под "клитором" Гнойный может иметь в виду какого-то конкретного человека и на всякий случай составили на Соню Мармеладову протокол по статье о мелком хулиганстве.