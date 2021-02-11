"Россия будет биться в оргазме": как рэпера арестовали за слово "клитор"

В протоколе написано, что рэпер "демонстрировал своё неуважение к обществу", выкрикивая слово "клитор". Посмотрим, что думают по этому поводу в соцестях.
2 февраля рэпер Гнойный (его настоящее имя Вячеслав Машнов, но вы можете знать его под псевдонимами Слава КПСС, Бутербродский, Соня Мармеладова, Валентин Дядька) шёл по улице в Питере, пил кофе и кричал: "Лизай, а не кусай. Клитор — нежная штучка!" Видео прогулки Вячеслава в этот же день появилось в интернете. 6 февраля Бутербродского задержали. Гнойный кричал в день акции в поддержку Навального, поэтому полицейские справедливо подумали, что под "клитором" Гнойный может иметь в виду какого-то конкретного человека и на всякий случай составили на Соню Мармеладову протокол по статье о мелком хулиганстве.
Фотографию протокола Бутербродский разместил в твиттере. В тот же день рэпера отпустили. Валентин Дядька написал в соцсетях, что доволен посещением отделения полиции, и порекомендовал всем его посетить. Составивших на него протокол полицейских Слава КПСС назвал "лучшими людьми".
ОБНАРУЖЕН ТИК-ТОК ГЕНИЯ:https://t.co/Kp5eU3jljc pic.twitter.com/UTW8ux0rOG— ЧУДОВИЩЕ ПОГУБИВШЕЕ МИР (@gnojnyj) February 6, 2021
Гнойный объяснил свой поступок, сняв видео для тиктока.
10 числа судом было вынесено решение об аресте. Судья (кстати, мужчина) объяснил рэперу, что законодательно определение нецензурной брани размыто, а клитор хоть и не является нецензурным словом, но при определённых условиях может им стать. Вячеслав Машнов использовал "клитор" не по назначению, то есть "не как специальный термин в разговоре", а как нецензурное слово, с помощью которого привлекал внимание окружающих и "тем самым выразил явное неуважение к обществу и нарушил общественный порядок". "Клитор" обернулся Гнойному семью сутками ареста.
В суд Слава КПСС пришёл с чемоданом книжек, среди которых были книги по анатомии женских половых органов и книга о том, как выжить в тюрьме.
Под фотографиями из суда в Instagram Бутербродский написал:
Подтвержденный
КЛИТОР БУДЕТ СВОБОДНЫМ
РОССИЯ БУДЕТ БИТЬСЯ В ОРГАЗМЕ
ЛИЗАЙ, А НЕ КУСАЙ!
Под фотографиями из суда в Instagram Бутербродский написал:
Подтвержденный
КЛИТОР БУДЕТ СВОБОДНЫМ
РОССИЯ БУДЕТ БИТЬСЯ В ОРГАЗМЕ
ЛИЗАЙ, А НЕ КУСАЙ!
"Клитор" на некоторое время стал главной темой в русском Твиттере. Даже фейковые новости появились, что РКН штрафует за слово "клитор" и вообще слово теперь запрещено произносить.
Увидев в трендах "клитор" и рэпера Гнойного, люди принялись гуглить, в чём же дело. Оказалось, что вбивать в поиске "гнойный клитор" - не самая лучшая идея.
Увидев в трендах "клитор" и рэпера Гнойного, люди принялись гуглить, в чём же дело. Оказалось, что вбивать в поиске "гнойный клитор" - не самая лучшая идея.
По немногочисленным просьбам #клитор pic.twitter.com/wLyVQiAK6F— Ølga Bystrovä (@Ugglanord) February 11, 2021
Пользователи в замешательстве: ну не могут же за клитор наказать. Может, твиттер? Или глиттер? О, Клинтон! Вот это уже похоже на правду.
Потому что созвучно с экс- президентом США. А ещё с его женой.— Fyva ⬜🟩 PrÖldge 🇲🇳 (@av_dub) February 11, 2021
Предлагаю назло властям устроить флешмоб:— Дмитрий (@EcX2NeaNDKrx3ql) February 10, 2021
Я/мы 💗 КЛИТОР!!!
😁
Напомним, что женские половые органы ранее уже становились причиной возбуждения уголовного дела. В 2019 на художницу Юлию Цветкову было заведено уголовное дело из-за публикации рисунков вагин в группе в "ВК".
Эксклюзивное видео из камеры Гнойного
КЛИТОР (запрещенная на территории РФ организация) pic.twitter.com/yaCMmNf7vV— Belaruka1917 (@Belaruka1) February 10, 2021
В интернете предлагают переименовать клитор, а Гнойному советуют добавить к своим многочисленным псевдонимам ещё один
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Метки: Гнойный Слава КПСС акция бутербродский клитор митинг рэпер тело
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Со словом "чиновник" такая же фигня
другие решили хайпануть (мвд),
третьи раздули до вселенского масштаба.
Теперь принимайтесь за другие органы тела
Видимо такое выражение, как "неуважение к обществу" большинству уже непонятно. Они будут идьти по улице, кто то будет им факи показывать, задницу... они не оскорбятся, их же ПО ИМЕНИ НЕ НЕЗВАЛИ, а что такое общество? А ХЗ, что такое общество, пусть стерпит...
Только мне не разрешают слово жопа говорить.